Crystal Palace mempercepat upaya mereka untuk mendatangkan Andoni Iraola, setelah The Eagles mengincar manajer Bournemouth itu untuk menggantikan Oliver Glasner

Namun, Palace akan menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tanda tangannya. Manajer tersebut santer dikaitkan dengan klub-klub Liga Champions serta kemungkinan kembali ke klub asal kotanya, Athletic Club. Ia telah tampil lebih dari 500 kali untuk klub Spanyol tersebut selama kariernya sebagai pemain. Lowongan di San Mames muncul setelah pelatih lama Ernesto Valverde mengumumkan kepergiannya di akhir musim. Meskipun mantan manajer Borussia Dortmund, Edin Terzic, dianggap sebagai kandidat kuat untuk posisi di Bilbao, daya tarik emosional untuk kembali ke kampung halaman bisa memengaruhi keputusan akhir.

"Tidak, itu tidak ada hubungannya dengan saya," kata Iraola kepada wartawan saat ditanya apakah kembalinya ke klub Basque itu masuk dalam rencana. "Mungkin sebagai pendukung karena itu klub saya, tapi tidak, itu tidak memengaruhi situasi. Saya sudah sering mengatakan bahwa saya sangat bahagia di sini. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan klub dan memang benar bahwa kami harus mengambil keputusan sesuai dengan hal ini, tetapi ini adalah situasi yang telah saya alami selama sebagian besar tahun-tahun saya sebagai manajer. Ini bukanlah hal baru bagi saya."