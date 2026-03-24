Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Crystal Palace mempercepat upaya mereka untuk mendatangkan Andoni Iraola, setelah The Eagles mengincar manajer Bournemouth itu untuk menggantikan Oliver Glasner
Palace mencari pengganti Glasner
Menurut The Telegraph, Crystal Palace tengah gencar-gencarnya mencari manajer baru untuk menggantikan Glasner, yang akan hengkang pada akhir musim ini. Petinggi klub sedang mencari pelatih yang mampu mempertahankan momentum mereka setelah periode sukses yang membawa mereka meraih trofi besar pertama mereka tahun lalu. Iraola, yang berusia 43 tahun, dianggap sebagai salah satu pelatih muda terbaik di Liga Premier berkat penampilannya yang mengesankan selama tiga tahun di Vitality Stadium, menjadikannya target ambisius bagi klub asal London selatan tersebut.
- Getty Images Sport
Kontrak Iraola dan kesuksesannya di pantai selatan
Kontrak pelatih asal Basque itu di Bournemouth akan berakhir musim panas ini, dan ia belum memberikan indikasi yang jelas mengenai masa depannya. Ia bisa saja memilih untuk tetap di pantai selatan, tempat ia telah membangun tim yang menarik. Bournemouth berpeluang finis di 10 besar musim ini meski kehilangan pemain kunci seperti Dean Huijsen, Milos Kerkez, dan Antoine Semenyo. Yang terpenting bagi Palace, ia telah mengintegrasikan generasi baru talenta, dengan memunculkan pemain muda seperti Eli Junior Kroupi dan Rayan, sekaligus menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi klub.
Mengembangkan bakat di Selhurst Park
Palace menawarkan daya tarik tersendiri bagi calon manajer, tidak hanya karena gelar juara yang baru saja mereka raih, tetapi juga status mereka sebagai klub asal London. Mereka memiliki rekam jejak yang kuat dalam pengembangan pemain, setelah berhasil membina pemain seperti Eberechi Eze dan Marc Guehi. Kedua pemain tersebut kemudian pindah ke klub-klub Liga Champions dengan kontrak menggiurkan dan berhasil menancapkan nama mereka di skuad nasional Inggris, yang tentu saja membuat Glasner kecewa.
Iraola mungkin tergoda oleh prospek "proyek" sepak bola lain di mana ia dapat fokus membangun skuad, daripada bergabung dengan klub raksasa yang menuntut hasil instan di berbagai kompetisi.
- Getty Images Sport
Persaingan dari La Liga?
Namun, Palace akan menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tanda tangannya. Manajer tersebut santer dikaitkan dengan klub-klub Liga Champions serta kemungkinan kembali ke klub asal kotanya, Athletic Club. Ia telah tampil lebih dari 500 kali untuk klub Spanyol tersebut selama kariernya sebagai pemain. Lowongan di San Mames muncul setelah pelatih lama Ernesto Valverde mengumumkan kepergiannya di akhir musim. Meskipun mantan manajer Borussia Dortmund, Edin Terzic, dianggap sebagai kandidat kuat untuk posisi di Bilbao, daya tarik emosional untuk kembali ke kampung halaman bisa memengaruhi keputusan akhir.
"Tidak, itu tidak ada hubungannya dengan saya," kata Iraola kepada wartawan saat ditanya apakah kembalinya ke klub Basque itu masuk dalam rencana. "Mungkin sebagai pendukung karena itu klub saya, tapi tidak, itu tidak memengaruhi situasi. Saya sudah sering mengatakan bahwa saya sangat bahagia di sini. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan klub dan memang benar bahwa kami harus mengambil keputusan sesuai dengan hal ini, tetapi ini adalah situasi yang telah saya alami selama sebagian besar tahun-tahun saya sebagai manajer. Ini bukanlah hal baru bagi saya."