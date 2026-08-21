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Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Crystal Palace hampir mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk merekrut Axel Disasi dengan status pinjaman

Transfers
A. Disasi
Chelsea
Premier League
Crystal Palace

Crystal Palace kian dekat mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk merekrut bek tengah yang tersisih, Axel Disasi, dengan status pinjaman selama satu musim. Bek Prancis berusia 28 tahun itu sepenuhnya tersisih di Stamford Bridge dan kini bersiap menjalani kepindahan sementara lainnya di London untuk memperkuat lini belakang Pierre Sage menjelang musim baru.

  • Crystal Palace membidik rekrutan bertahan

    Palace kian dekat untuk merampungkan kesepakatan peminjaman bagi pemain buangan Chelsea, Disasi, menurut laporan dari Sky Sports News dan talkSPORT. Bek tengah berusia 28 tahun itu belum tampil untuk Chelsea sejak Januari 2025, setelah disingkirkan ke 'bomb squad' mereka sebelum menghabiskan paruh kedua musim lalu sebagai pemain pinjaman di West Ham United. Palace bergerak cepat untuk mengamankan jasa pemain Prancis itu guna mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kepindahan Maxence Lacroix senilai £52 juta ke Stamford Bridge.

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    Pelatih asal Prancis menguraikan profil

    Pelatih baru Palace, Sage, mengonfirmasi bahwa timnya sangat membutuhkan bek tengah berpengalaman di Premier League yang bisa memberikan kepemimpinan alami pada lini pertahanannya.

    Berbicara dalam konferensi pers pada Kamis, Sage berkata: "Ya. Kami membutuhkan pemain di posisi ini, pemain dengan banyak pertandingan, kalau memungkinkan, di Premier League. Kami membutuhkan pemain, tetapi kami membutuhkan seorang pemimpin dan itulah mengapa kami perlu menunggu sedikit lebih lama untuk menemukan yang bagus."

    Menanggapi kaitan dengan Disasi, sang manajer menambahkan: "Dia adalah pemain Chelsea, sulit bagi saya untuk berbicara tentang pemain dari klub lain, tetapi saya mendengar rumor yang sama seperti kalian."

  • Penolakan Stamford Bridge menanti

    Nasib Disasi di London Barat dipastikan pekan ini setelah nomor punggung 2 miliknya diberikan kepada rekrutan baru Marco Palestra di bawah manajer anyar Xabi Alonso. Meski menarik minat kuat dari raksasa Serie A AC Milan dan Roma setelah menjalani masa peminjaman yang solid bersama West Ham United, sang bek tampaknya akan tetap bertahan di kasta tertinggi sepakbola Inggris. Kedatangannya akan melengkapi rekrutan musim panas Takehiro Tomiyasu dan Oscar Mingueza untuk membangun kembali stabilitas lini belakang menyusul kepergian Marc Guehi pada Januari dan hengkangnya Lacroix pada musim panas.

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    Crystal Palace bersiap untuk ujian pembuka

    Palace memulai kampanye Premier League 2026-27 mereka dengan laga tandang menghadapi Everton di Goodison Park pada Sabtu sore. Jajaran petinggi klub berpacu dengan waktu untuk menuntaskan dokumen agar Disasi bisa didaftarkan dan diintegrasikan ke dalam sistem tiga bek Sage. Bek asal Prancis itu menghadapi ujian kebugaran secara langsung saat ia berupaya kembali menegaskan kualitasnya di kasta tertinggi di tengah jadwal awal musim yang padat.

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