Crystal Palace hampir mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk merekrut Axel Disasi dengan status pinjaman

Pelatih baru Palace, Sage, mengonfirmasi bahwa timnya sangat membutuhkan bek tengah berpengalaman di Premier League yang bisa memberikan kepemimpinan alami pada lini pertahanannya.

Berbicara dalam konferensi pers pada Kamis, Sage berkata: "Ya. Kami membutuhkan pemain di posisi ini, pemain dengan banyak pertandingan, kalau memungkinkan, di Premier League. Kami membutuhkan pemain, tetapi kami membutuhkan seorang pemimpin dan itulah mengapa kami perlu menunggu sedikit lebih lama untuk menemukan yang bagus."

Menanggapi kaitan dengan Disasi, sang manajer menambahkan: "Dia adalah pemain Chelsea, sulit bagi saya untuk berbicara tentang pemain dari klub lain, tetapi saya mendengar rumor yang sama seperti kalian."