AFP
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Crystal Palace bajak kesepakatan Aston Villa untuk Joel Ordonez! Transfer €30 juta untuk bek Club Brugge itu hampir rampung
Crystal Palace bergerak untuk target Aston Villa
Crystal Palace berada di ambang mengamankan kudeta transfer besar dengan membajak upaya Aston Villa untuk merekrut Ordonez. Klub London Selatan itu bergerak cepat untuk memformalkan minat mereka terhadap pemain berusia 22 tahun tersebut, dengan menawarkan kesepakatan yang disusun sebagai pinjaman dengan kewajiban bersyarat untuk membeli senilai €30 juta.
Pada Selasa, laporan dari The Athletic menunjukkan bahwa Aston Villa membuat kemajuan baik dalam kesepakatan untuk membawa Ordonez ke Villa Park, dengan Unai Emery ingin menambah kedalaman skuadnya untuk kampanye Liga Champions mereka yang akan datang. Tawaran Villa untuk bek tengah itu juga berupa pinjaman dengan kewajiban membeli yang serupa, tetapi Palace kini telah melesat ke depan dalam perebutan tanda tangannya.
- Getty Images Sport
Krisis lini belakang memaksa Palace bertindak
Kombinasi kepergian besar di lini pertahanan dan cedera yang datang pada saat krusial memaksa Palace bergerak cepat di bursa transfer. Setelah menjual Maxence Lacroix ke Chelsea seharga £52 juta, Palace mencari pelapis secepatnya dengan mendatangkan Axel Disasi dengan status pinjaman dari Stamford Bridge pada Rabu. Namun, krisis pertahanan mereka makin dalam ketika Chadi Riad mengalami cedera serius dalam kekalahan 2-0 pada pekan pembuka dari Everton, sehingga perekrutan lebih lanjut menjadi prioritas mendesak.
Cedera Riad membuat klub mutlak harus kembali ke bursa untuk mencari satu bek tengah spesialis lagi. Ordonez, yang tampil 46 kali di semua kompetisi untuk Club Brugge musim lalu dan mencetak empat gol, sudah lama masuk radar Palace. Palace sebelumnya sempat menguji keteguhan Brugge dengan pendekatan potensial senilai €40 juta pada bursa transfer musim dingin, tetapi klub Belgia itu dengan tegas menolak kepergian sang bek, yang masih terikat kontrak hingga 2028.
Target jangka panjang akhirnya dalam jangkauan
Perburuan terhadap Ordonez bukanlah reaksi spontan terhadap hasil-hasil terbaru, melainkan puncak dari proses pemantauan jangka panjang. Crystal Palace sudah lama mengagumi atribut fisik dan teknis pemain muda Ekuador itu, yang menjuarai Liga Pro Belgia pada 2023–24, Piala Belgia pada 2024–25, dan Piala Super Belgia pada 2025 bersama Club Brugge, serta menilainya sebagai sosok yang sangat cocok untuk sistem berintensitas tinggi yang diterapkan Sage.
Crystal Palace tampil sangat aktif pada bursa transfer musim panas, memperkuat skuad mereka di berbagai sektor dengan perpaduan strategis antara talenta yang sedang berkembang dan pengalaman yang sudah teruji. Palace mengamankan tanda tangan prospek lini serang Anan Khalaili dari Union Saint-Gilloise, bersama penyerang muda Zavier Gozo dari klub MLS Real Salt Lake. Untuk memperkuat opsi di sektor sayap sekaligus menambah pengalaman Premier League, Palace merekrut winger Dwight McNeil dari Everton. Selain itu, klub London selatan tersebut juga memperkuat lini pertahanannya dengan menuntaskan transfer bebas untuk pemain internasional Jepang Takehiro Tomiyasu dan bek Spanyol Oscar Mingueza.
- Getty Images Sport
Palace membidik kebangkitan dalam ujian berat melawan City
Crystal Palace akan berusaha keras untuk bangkit dari kekalahan pada pekan pembuka saat menjamu Manchester City pada Jumat. Crystal Palace menghadapi ujian berat di Selhurst Park melawan tim City yang penuh percaya diri setelah meraih kemenangan susah payah 2-1 atas Bournemouth pada laga pembuka musim mereka sendiri, yang membuat upaya Palace untuk meraih poin pertama mereka musim ini menjadi semakin menantang.
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