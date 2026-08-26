Crystal Palace berada di ambang mengamankan kudeta transfer besar dengan membajak upaya Aston Villa untuk merekrut Ordonez. Klub London Selatan itu bergerak cepat untuk memformalkan minat mereka terhadap pemain berusia 22 tahun tersebut, dengan menawarkan kesepakatan yang disusun sebagai pinjaman dengan kewajiban bersyarat untuk membeli senilai €30 juta.

Pada Selasa, laporan dari The Athletic menunjukkan bahwa Aston Villa membuat kemajuan baik dalam kesepakatan untuk membawa Ordonez ke Villa Park, dengan Unai Emery ingin menambah kedalaman skuadnya untuk kampanye Liga Champions mereka yang akan datang. Tawaran Villa untuk bek tengah itu juga berupa pinjaman dengan kewajiban membeli yang serupa, tetapi Palace kini telah melesat ke depan dalam perebutan tanda tangannya.