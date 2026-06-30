Crysencio Summerville muncul sebagai target transfer ‘utama’ bagi Man Utd - namun Marcus Rashford akan memengaruhi upaya apa pun untuk merekrut pemain dari West Ham

Menurut Sky Sports News, Manchester United telah memasukkan Summerville ke dalam daftar incaran utama mereka sebagai pemain sayap kiri. Summerville baru-baru ini tampil mengesankan di kancah internasional, mencetak gol pada debutnya di Piala Dunia bersama timnas Belanda sebelum timnya tersingkir oleh Maroko. Dengan selesainya tugas-tugas internasionalnya, masa depan Summerville diperkirakan akan menjadi sorotan utama.

United termasuk di antara beberapa klub Liga Premier yang memantau situasinya dengan cermat. Meskipun Carrick dan tim perekrutannya saat ini memprioritaskan penambahan pemain di lini tengah, mereka secara bersamaan juga menjajaki opsi untuk memperkuat sayap serangan mereka, sehingga menjadikan Summerville sebagai opsi yang sangat menarik untuk musim domestik mendatang.