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Crysencio Summerville muncul sebagai target transfer ‘utama’ bagi Man Utd - namun Marcus Rashford akan memengaruhi upaya apa pun untuk merekrut pemain dari West Ham
Man Utd mengincar Summerville
Menurut Sky Sports News, Manchester United telah memasukkan Summerville ke dalam daftar incaran utama mereka sebagai pemain sayap kiri. Summerville baru-baru ini tampil mengesankan di kancah internasional, mencetak gol pada debutnya di Piala Dunia bersama timnas Belanda sebelum timnya tersingkir oleh Maroko. Dengan selesainya tugas-tugas internasionalnya, masa depan Summerville diperkirakan akan menjadi sorotan utama.
United termasuk di antara beberapa klub Liga Premier yang memantau situasinya dengan cermat. Meskipun Carrick dan tim perekrutannya saat ini memprioritaskan penambahan pemain di lini tengah, mereka secara bersamaan juga menjajaki opsi untuk memperkuat sayap serangan mereka, sehingga menjadikan Summerville sebagai opsi yang sangat menarik untuk musim domestik mendatang.
- AFP
Masa depan Rashford menentukan rencana-rencana tersebut
Setiap kemungkinan kepindahan Summerville sangat bergantung pada bagaimana perkembangan situasi seputar Rashford. Rashford dijadwalkan kembali ke Manchester United untuk berlatih begitu masa liburnya pasca-Piala Dunia berakhir, yang bisa berlanjut hingga jauh ke bulan Agustus tergantung pada perjalanan Inggris di turnamen tersebut. Namun, Rashford dilaporkan sangat ingin kembali bergabung dengan Barcelona setelah masa peminjamannya yang sukses, dan klub raksasa La Liga tersebut telah menyatakan keinginan kuat untuk mengikatnya dalam kesepakatan peminjaman lainnya.
United sama sekali tidak berniat mempertimbangkan kesepakatan peminjaman lainnya, sehingga masa depan Rashford dalam waktu dekat masih belum jelas. Sampai kebuntuan yang menjadi sorotan ini terselesaikan, Setan Merah kemungkinan akan menunda langkah pasti untuk merekrut Summerville atau target pemain sayap lainnya.
Pilihan pemain sayap alternatif yang dipertimbangkan
Jika situasi Rashford membuka lowongan di sisi kiri lini serang, United telah mengidentifikasi beberapa pemain lain selain Summerville. Morgan Rogers juga dianggap sebagai target utama, namun Aston Villa telah dengan tegas memutuskan bahwa mereka tidak ingin melepas pemain internasional Inggris tersebut, dan nilai pasarnya tetap terlalu tinggi.
Selain itu, United terus mempertimbangkan Iliman Ndiaye dan Matias Fernandez-Pardo secara cermat sambil mengevaluasi kualitas penyerang yang tersedia di bursa transfer sebelum mengambil keputusan akhir.
- AFP
Apa langkah selanjutnya bagi Man Utd?
United akan melakukan pemeriksaan medis terhadap Manuel Ugarte dalam beberapa hari ke depan untuk menentukan jadwal rehabilitasi setelah ia mengalami cedera saat membela Uruguay. Sementara itu, Carrick akan menunggu kejelasan mengenai Rashford sebelum secara resmi menghubungi West Ham terkait Summerville. Beberapa pekan mendatang akan menjadi periode krusial saat Setan Merah menyempurnakan strategi transfer mereka menjelang musim baru Liga Premier.