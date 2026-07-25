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Crysencio Summerville menegaskan bahwa ia memiliki 'ambisi besar' setelah menyelesaikan proses transfer yang 'penuh lika-liku' ke klub raksasa Liga Pro Arab Saudi
Pemain sayap itu menargetkan ambisi besar setelah berhasil menembus pasar dengan gemilang
Summerville mengungkapkan rasa bangga yang luar biasa serta motivasi kompetitif yang sangat besar setelah secara resmi menyelesaikan apa yang ia gambarkan sebagai saga transfer yang benar-benar seperti “rollercoaster”. Penyerang Belanda yang dinamis ini telah resmi bergabung dengan Al-Hilal, dengan menandatangani kontrak berdurasi empat tahun yang mengikatnya dengan juara terbanyak di Saudi Arabia tersebut hingga Juni 2030. Kepindahan ini terjadi setelah musim domestik yang sangat bergejolak di London Timur, yang sayangnya berakhir dengan degradasi West Ham dari Liga Premier.
Berbicara langsung kepada para pendukung barunya melalui saluran media klub, Summerville mengakui betapa cepatnya negosiasi ini terwujud. “Saya sangat senang telah menandatangani kontrak dengan Al-Hilal, klub terbesar di Liga Pro Arab Saudi,” kata sang pemain sayap dengan bangga. “Saya memiliki ambisi besar; saya berharap kami bisa memenangkan semua trofi. Saya adalah pemain yang membuat orang-orang datang ke stadion. Ketika klub seperti Al-Hilal datang, Anda akan mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang. Ini merupakan kehormatan yang luar biasa.”
Paket keuangan yang berani itu berhasil menumpas perlawanan dari pihak Eropa
Kekuatan finansial yang luar biasa yang dikerahkan oleh jajaran petinggi Al-Hilal secara efektif benar-benar mengalahkan para pesaing Eropa menjelang akhir jendela transfer. Sebelum intervensi pihak Saudi, baik Roma maupun Manchester United telah secara aktif melakukan pendekatan awal terhadap sang pemain, dengan klub asal Italia tersebut mengajukan tawaran konkret sebesar 39 juta poundsterling yang secara sistematis ditolak oleh The Hammers.
Al-Hilal memecahkan kebuntuan dengan mengajukan paket yang mencengangkan senilai awal £55 juta, yang dapat meningkat hingga £60 juta termasuk bonus terkait performa. Hal ini menjadikan Summerville sebagai pemain dengan nilai transfer tertinggi ketiga dalam sejarah West Ham. Dari sisi pribadi, proyek olahraga ini diimbangi dengan kompensasi yang sangat besar; pemain tersebut dilaporkan akan menerima hingga €17 juta per tahun setelah pajak, yang mewakili total komitmen kontrak sebesar €68 juta selama masa berlaku kesepakatan.
Prestasi gemilang di Piala Dunia semakin mengukuhkan statusnya sebagai pemain elit tingkat internasional
Melonjaknya nilai pasar Summerville secara pesat sangat dipicu oleh penampilan individu gemilangnya di panggung global musim panas ini. Mantan produk akademi Feyenoord ini mencatatkan penampilan luar biasa bersama Oranje selama Piala Dunia di Amerika Utara, mencetak dua gol dan membuktikan diri sebagai opsi serangan utama di sayap kiri.
Turnamennya akhirnya berakhir dengan cara yang menyakitkan dalam laga sistem gugur yang sangat menentukan melawan Maroko, di mana tendangan penaltinya yang menentukan berhasil diselamatkan secara spektakuler oleh Yassine Bounou. Dalam sebuah ironi sepak bola yang menarik, pemain sayap ini kini langsung bergabung dengan ruang ganti Riyadh yang dipenuhi bintang-bintang di bawah asuhan manajer Simone Inzaghi, di mana ia akan bermain bersama Bounou, Karim Benzema, Ruben Neves, Darwin Nunez, Joao Cancelo, dan Theo Hernandez.
Kesepakatan yang memecahkan rekor
Transfer Summerville kini tercatat sebagai transfer termahal musim panas ini di Liga Pro Arab Saudi dan yang termahal ketiga dalam sejarah kompetisi tersebut. Hanya dua kesepakatan yang melampaui nilai transfer yang dibayarkan untuk pemain sayap asal Belanda tersebut: kepindahan sensasional Neymar dari Paris Saint-Germain ke Al-Hilal pada musim panas 2023, yang dilaporkan bernilai sekitar €90 juta, dan kepindahan Jhon Duran dari Aston Villa ke Al-Nassr pada Januari 2025, yang menelan biaya sekitar €77 juta bagi klub asal Riyadh tersebut.
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