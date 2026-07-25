Crysencio Summerville menegaskan bahwa ia memiliki 'ambisi besar' setelah menyelesaikan proses transfer yang 'penuh lika-liku' ke klub raksasa Liga Pro Arab Saudi

Summerville mengungkapkan rasa bangga yang luar biasa serta motivasi kompetitif yang sangat besar setelah secara resmi menyelesaikan apa yang ia gambarkan sebagai saga transfer yang benar-benar seperti “rollercoaster”. Penyerang Belanda yang dinamis ini telah resmi bergabung dengan Al-Hilal, dengan menandatangani kontrak berdurasi empat tahun yang mengikatnya dengan juara terbanyak di Saudi Arabia tersebut hingga Juni 2030. Kepindahan ini terjadi setelah musim domestik yang sangat bergejolak di London Timur, yang sayangnya berakhir dengan degradasi West Ham dari Liga Premier.

Berbicara langsung kepada para pendukung barunya melalui saluran media klub, Summerville mengakui betapa cepatnya negosiasi ini terwujud. “Saya sangat senang telah menandatangani kontrak dengan Al-Hilal, klub terbesar di Liga Pro Arab Saudi,” kata sang pemain sayap dengan bangga. “Saya memiliki ambisi besar; saya berharap kami bisa memenangkan semua trofi. Saya adalah pemain yang membuat orang-orang datang ke stadion. Ketika klub seperti Al-Hilal datang, Anda akan mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang. Ini merupakan kehormatan yang luar biasa.”



