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Crysencio Summerville menandatangani kontrak jangka panjang dengan Al-Hilal untuk mengukuhkan transfer mengejutkan senilai £60 juta dari West Ham
Summerville resmi pindah dengan nilai transfer yang fantastis
Summerville telah menyelesaikan kepindahannya dari West Ham ke Al-Hilal setelah menandatangani kontrak berdurasi empat tahun dengan klub Liga Pro Arab Saudi tersebut, sebagaimana dilaporkan oleh The Athletic. Nilai kesepakatan ini mencapai lebih dari €70 juta (£60 juta), dengan sang pemain sayap telah menyelesaikan pemeriksaan medisnya di Amsterdam sebelum menandatangani kontrak. Transfer ini telah ditetapkan sebagai prioritas oleh pemilik baru Al-Hilal dan direktur olahraga Simon Francis.
- Getty Images Sport
Minat dari Eropa masih belum memadai
Summerville diperkirakan akan hengkang dari West Ham setelah klub tersebut terdegradasi ke Championship, meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2029. Roma mengajukan tawaran sebesar €46 juta (£39,12 juta/$56,21 juta) awal bulan ini, sementara Manchester United menanyakan situasi sang pemain dan Aston Villa juga menunjukkan minat. Namun, Al-Hilal berhasil memenangkan persaingan setelah menyepakati paket yang dilaporkan bernilai £55 juta ditambah £5 juta dalam bentuk bonus.
Musim yang gemilang meningkatkan nilai
Pemain berusia 24 tahun itu tampil dalam 34 pertandingan di semua kompetisi musim lalu, mencetak tujuh gol dan memberikan lima assist. Sejak bergabung dari Leeds United pada tahun 2024, ia telah tampil sebanyak 56 kali untuk West Ham.
Summerville juga tampil mengesankan di Piala Dunia musim panas ini, dengan mencetak dua gol dan memberikan dua assist dalam empat pertandingan bersama timnas Belanda sebelum mereka tersingkir melalui adu penalti melawan Maroko di babak 32 besar. Ia termasuk di antara beberapa pemain West Ham yang belum kembali untuk menjalani pramusim setelah turnamen tersebut.
- Getty Images
West Ham melangkah maju
Kepergian Summerville menjadi bagian dari musim panas yang penuh perubahan di West Ham pasca degradasi ke Championship. Mateus Fernandes telah hengkang ke Tottenham Hotspur melalui transfer senilai £85 juta, sementara kapten Jarrod Bowen telah memastikan masa depannya dengan menandatangani kontrak yang telah direvisi. Sementara itu, Al-Hilal telah berhasil mendatangkan salah satu target transfer utama mereka seiring upaya mereka untuk terus memperkuat skuad menjelang musim baru.
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