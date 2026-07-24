Crysencio Summerville menandatangani kontrak jangka panjang dengan Al-Hilal untuk mengukuhkan transfer mengejutkan senilai £60 juta dari West Ham

Pemain berusia 24 tahun itu tampil dalam 34 pertandingan di semua kompetisi musim lalu, mencetak tujuh gol dan memberikan lima assist. Sejak bergabung dari Leeds United pada tahun 2024, ia telah tampil sebanyak 56 kali untuk West Ham.

Summerville juga tampil mengesankan di Piala Dunia musim panas ini, dengan mencetak dua gol dan memberikan dua assist dalam empat pertandingan bersama timnas Belanda sebelum mereka tersingkir melalui adu penalti melawan Maroko di babak 32 besar. Ia termasuk di antara beberapa pemain West Ham yang belum kembali untuk menjalani pramusim setelah turnamen tersebut.