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Diterjemahkan oleh

Crysencio Summerville... Bintang Muda Eropa yang Meruntuhkan Legenda Liverpool dan Mengantar Bono ke Buku Sejarah

FEATURES
C. Summerville
Al Hilal
West Ham United
Liverpool
Netherlands
Y. Bounou
Morocco
Saudi Pro League
World Cup
Belanda
Arab Saudi
Inggris
Maroko

Sang winger Belanda memiliki perjalanan karier yang mengesankan.

Crysencio Summerville, sebuah nama yang dinanti-nantikan para pendukung Al Hilal dengan penuh harap, demi mengukir sejarah bersama tim pada musim mendatang, seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya di Championship Inggris.

Al Hilal kini semakin dekat untuk merekrut winger asal Belanda itu pada bursa transfer musim panas ini, yang datang dari West Ham United dengan mahar 80 juta euro, sehingga menjadikannya transfer termahal kedua dalam sejarah Liga Arab Saudi.

  • Juara Eropa sejak Belia

    Summerville lahir di Kota Rotterdam, Belanda, pada 30 Oktober 2001, dari keluarga keturunan Suriname. Ia berusia 24 tahun dan terutama piawai bermain di posisi sayap kiri.

    Summerville memulai kariernya di akademi klub Feyenoord pada usia enam tahun, dan menghabiskan 10 tahun di sana hingga menandatangani kontrak pertamanya pada Maret 2018, meski ia belum genap berusia 17 tahun.

    Pada tahun yang sama, Summerville membawa timnas muda Belanda meraih gelar Piala Eropa U-17, di mana ia mencetak gol pada fase grup melawan Jerman, dan tampil sebagai pemain pengganti saat kemenangan atas Italia di laga final.

    Namun kepulangan ke klub tidak berjalan mulus setelah turnamen tersebut, di mana ia dipinjamkan ke divisi dua Belanda, lalu ke ADO Den Haag, sebelum akhirnya kembali ke Feyenoord pada 2020.

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  • Pemecah Rekor Liverpool

    Somerville tidak bertahan lama di Feyenoord setelah kembali dari ADO Den Haag, ketika ia menarik perhatian klub Leeds United yang saat itu diasuh oleh pelatih asal Argentina, Marcelo Bielsa, untuk bergabung dengan tim U-23.

    Setelah satu musim, Somerville naik ke tim utama dan menampilkan level permainan yang menonjol sehingga membuatnya memperpanjang kontrak hingga 2026, bersamaan dengan dimulainya musim berikutnya, 2022-2023.

    Musim ini secara khusus menjadi musim yang luar biasa dalam perjalanan karier Somerville, di mana ia mencetak beberapa gol penting, yang paling menonjol adalah gol kemenangan atas Liverpool dengan skor 2-1 di Stadion Anfield, yang tercipta pada menit ke-89 pertandingan.

    Gol tersebut menghentikan rangkaian tak terkalahkan bersejarah klub Liverpool di Stadion Anfield pada angka 29 pertandingan, sekaligus memberi Leeds United kemenangan pertama atas Liverpool di stadion yang sama sejak tahun 2001.

  • Juara Championship

    Namun, kegembiraan Summerville tidak sempurna, karena Leeds United terdegradasi dari Liga Primer Inggris pada akhir musim, sehingga beberapa spekulasi mengisyaratkan kepergiannya, tetapi dia tetap bertahan bersama tim di Championship.

    Pada musim ini (2023-2024), Summerville menampilkan level terbaiknya sepanjang masa, dengan mencetak 21 gol dan memberikan 10 assist, sehingga meraih gelar pemain terbaik di "Championship", serta masuk ke dalam tim terbaik musim ini.

    Meski begitu, Leeds United gagal kembali ke Liga Primer Inggris, setelah kekalahan dari Southampton 0-1, di Stadion Wembley, pada final play-off, tetapi Summerville-lah yang kembali ke "Premier League".

    Setelah musim berakhir, West Ham United memutuskan untuk merekrut Summerville, dengan harga 25 juta pound sterling, tetapi musim pertamanya bersama tim berakhir di tengah jalan, akibat cedera parah yang dialaminya selama bulan Januari 2025.

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  • Ledakan Piala Dunia... dan Momen Bono

    Namun Summerville kembali bersinar pada musim kedua, sebab meski West Ham terdegradasi, ia mencetak 7 gol dan menyumbang 5 assist, hingga bergabung dengan skuad timnas Belanda di turnamen Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

    Di Piala Dunia, bintang Summerville bersinar terang, meski timnas Belanda tersingkir dari babak 32 besar, di mana ia mencetak dua gol dan menyumbang dua assist dalam empat pertandingan yang ia mainkan.

    Namun momen paling terkenal dari bintang Belanda itu terjadi pada adu penalti melawan timnas Maroko, di babak 32 besar, ketika kiper Yassine Bounou menepis tendangan yang ia lepaskan sambil tetap berdiri, tanpa menjatuhkan diri ke tanah.

    Kiper Maroko itu pun mendapat pujian besar setelah penyelamatan tidak biasa atas tendangan Summerville tersebut, terlebih ia mengulangi hal serupa di turnamen Piala Afrika 2025.

    Anehnya, setelah Bounou menepis dengan cara legendaris tendangan Summerville yang menyingkirkan Belanda dari Piala Dunia 2026 itu, ia akan menjadi rekan setimnya di klub Al Hilal, hingga terwujud ungkapan "lawan kemarin adalah kawan hari ini".