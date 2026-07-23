Namun Summerville kembali bersinar pada musim kedua, sebab meski West Ham terdegradasi, ia mencetak 7 gol dan menyumbang 5 assist, hingga bergabung dengan skuad timnas Belanda di turnamen Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Di Piala Dunia, bintang Summerville bersinar terang, meski timnas Belanda tersingkir dari babak 32 besar, di mana ia mencetak dua gol dan menyumbang dua assist dalam empat pertandingan yang ia mainkan.
Namun momen paling terkenal dari bintang Belanda itu terjadi pada adu penalti melawan timnas Maroko, di babak 32 besar, ketika kiper Yassine Bounou menepis tendangan yang ia lepaskan sambil tetap berdiri, tanpa menjatuhkan diri ke tanah.
Kiper Maroko itu pun mendapat pujian besar setelah penyelamatan tidak biasa atas tendangan Summerville tersebut, terlebih ia mengulangi hal serupa di turnamen Piala Afrika 2025.
Anehnya, setelah Bounou menepis dengan cara legendaris tendangan Summerville yang menyingkirkan Belanda dari Piala Dunia 2026 itu, ia akan menjadi rekan setimnya di klub Al Hilal, hingga terwujud ungkapan "lawan kemarin adalah kawan hari ini".