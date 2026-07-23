Summerville lahir di Kota Rotterdam, Belanda, pada 30 Oktober 2001, dari keluarga keturunan Suriname. Ia berusia 24 tahun dan terutama piawai bermain di posisi sayap kiri.

Summerville memulai kariernya di akademi klub Feyenoord pada usia enam tahun, dan menghabiskan 10 tahun di sana hingga menandatangani kontrak pertamanya pada Maret 2018, meski ia belum genap berusia 17 tahun.

Pada tahun yang sama, Summerville membawa timnas muda Belanda meraih gelar Piala Eropa U-17, di mana ia mencetak gol pada fase grup melawan Jerman, dan tampil sebagai pemain pengganti saat kemenangan atas Italia di laga final.

Namun kepulangan ke klub tidak berjalan mulus setelah turnamen tersebut, di mana ia dipinjamkan ke divisi dua Belanda, lalu ke ADO Den Haag, sebelum akhirnya kembali ke Feyenoord pada 2020.