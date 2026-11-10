Pertandingan berikutnya NAP Serie A 14.45 TOR

Giuseppe Cruciani, jurnalis dan penyiar radio, membela kiprah Aurelio De Laurentiis, pemilik Napoli, dalam siniar Numeri1 : "Siapa pun bebas mencemooh dan mengkritik siapa saja, tentu saja. Namun, suporter Napoli yang memprotes De Laurentiis seharusnya berpikir berkali-kali sebelum melakukannya. Sebelum De Laurentiis, Napoli bukan siapa-siapa. Memprotes De Laurentiis sama saja dengan memprotes Maradona. Bahkan, saya akan mengatakan lebih dari itu: De Laurentiis telah berbuat lebih banyak untuk Napoli daripada Maradona!"