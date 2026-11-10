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Cruciani: "De Laurentiis telah berbuat lebih banyak bagi Napoli daripada Maradona. Sebelum Aurelio, Napoli bukan apa-apa. Mural Diego seharusnya diganti dengan foto-foto Aurelio De Laurentiis."

Serie A
SSC Napoli
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NAP

NAP

Serie A

21 Nov 2026

TOR

TOR

Giuseppe Cruciani, jurnalis dan penyiar radio, membela kiprah Aurelio De Laurentiis, pemilik Napoli, dalam siniar Numeri1 : "Siapa pun bebas mencemooh dan mengkritik siapa saja, tentu saja. Namun, suporter Napoli yang memprotes De Laurentiis seharusnya berpikir berkali-kali sebelum melakukannya. Sebelum De Laurentiis, Napoli bukan siapa-siapa. Memprotes De Laurentiis sama saja dengan memprotes Maradona. Bahkan, saya akan mengatakan lebih dari itu: De Laurentiis telah berbuat lebih banyak untuk Napoli daripada Maradona!"

  • Mural Maradona? Bukan, foto De Laurentiis

    Kemudian ia melontarkan pernyataan provokatif: "Mural Maradona seharusnya diganti dengan foto-foto Aurelio De Laurentiis. Maradona tidak mengubah sejarah Napoli seperti yang dilakukan De Laurentiis."

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Pertandingan berikutnya
NAP

NAP

Serie A

21 Nov 2026

TOR

TOR