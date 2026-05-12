“Cristiano tidak bermain demi uang dan gelar” - Motivasi Ronaldo terungkap saat pelatih Portugal Roberto Martinez menjelaskan mengapa CR7 “unik”

Ronaldo sedang menjalani musim yang gemilang di Timur Tengah, dengan mencetak 28 gol dalam 35 pertandingan. Al-Nassr semakin mendekati gelar juara Liga Pro Saudi dan sedang mempersiapkan diri untuk final Liga Champions AFC. Namun, Martinez menegaskan bahwa prestasi-prestasi tersebut hanyalah hal sekunder. "Cristiano tidak bermain demi uang, dia tidak bermain demi gelar, dia bermain untuk terus berkembang. Dan itu luar biasa. Cristiano Ronaldo bisa memenangkan Liga Champions, Sepatu Emas, dan keesokan harinya Cristiano berusaha untuk berkembang. Perjalanan selama 22 tahun bersama Tim Nasional, jumlah pertandingan yang dia mainkan, itu unik dan tidak ada pemain lain yang seperti itu. Itu adalah rasa lapar. Kita bisa mengukur segala hal dari seorang pemain, tetapi itu adalah aspek yang tidak mungkin diukur," jelas sang manajer.