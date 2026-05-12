“Cristiano tidak bermain demi uang dan gelar” - Motivasi Ronaldo terungkap saat pelatih Portugal Roberto Martinez menjelaskan mengapa CR7 “unik”
Wawasan tentang seorang ikon dunia
Dalam wawancara bersama Luis Osorio di Antena 1, pelatih kepala Portugal Roberto Martinez memberikan wawasan menarik mengenai kondisi psikologis Cristiano Ronaldo. Meskipun telah berusia 41 tahun dan mengukuhkan statusnya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di sepak bola internasional dengan 143 gol dari 226 penampilan, bintang Al-Nassr ini tetap bersemangat seperti biasa. Martinez menyoroti integrasi yang mulus dari ikon global tersebut ke dalam skuad. "Dia adalah teladan. Dia adalah panutan dalam sepak bola dunia dan pemain Tim Nasional. Keduanya adalah sosok yang berbeda, tetapi ketika Tim Nasional berkumpul, dia hanyalah seorang pemain sepak bola. Dia sangat cerdas, dia adalah kapten dan menunjukkan komitmen yang patut dicontoh kepada Tim Nasional, sungguh luar biasa, semangat Cristiano," kata Martinez.
Selain penghargaan dalam negeri
Ronaldo sedang menjalani musim yang gemilang di Timur Tengah, dengan mencetak 28 gol dalam 35 pertandingan. Al-Nassr semakin mendekati gelar juara Liga Pro Saudi dan sedang mempersiapkan diri untuk final Liga Champions AFC. Namun, Martinez menegaskan bahwa prestasi-prestasi tersebut hanyalah hal sekunder. "Cristiano tidak bermain demi uang, dia tidak bermain demi gelar, dia bermain untuk terus berkembang. Dan itu luar biasa. Cristiano Ronaldo bisa memenangkan Liga Champions, Sepatu Emas, dan keesokan harinya Cristiano berusaha untuk berkembang. Perjalanan selama 22 tahun bersama Tim Nasional, jumlah pertandingan yang dia mainkan, itu unik dan tidak ada pemain lain yang seperti itu. Itu adalah rasa lapar. Kita bisa mengukur segala hal dari seorang pemain, tetapi itu adalah aspek yang tidak mungkin diukur," jelas sang manajer.
Mengejar pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya
Di luar ambisi klubnya, penyerang veteran ini sedang mengejar sebuah pencapaian bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan 971 gol sepanjang kariernya saat ini, ia hanya membutuhkan 29 gol lagi untuk mencapai angka ajaib 1.000. Di samping tujuan pribadi ini, keinginannya untuk meraih kejayaan di level internasional tetap menjadi prioritas utama. Setelah berhasil mengangkat trofi Kejuaraan Eropa 2016 dan dua gelar Liga Bangsa-Bangsa UEFA pada 2019 dan 2025, matanya kini tertuju pada trofi tertinggi dalam sepak bola. Martinez mengenang janji yang ia buat kepada almarhum ayahnya untuk memenangkan turnamen tersebut, yang mencerminkan ambisi bersama di dalam tim untuk mengamankan satu trofi besar yang masih hilang dari koleksi gemilang kapten mereka.
Persiapan terakhir
Portugal akan menyelesaikan persiapan mereka dengan dua laga persahabatan melawan Chili pada 6 Juni dan Nigeria pada 10 Juni, setelah sebelumnya bermain imbang 0-0 dengan Meksiko dan kalah 2-0 dari Amerika Serikat. Perjalanan mereka di Grup K Piala Dunia akan dimulai dengan pertandingan melawan Republik Demokratik Kongo pada 17 Juni, sebelum menghadapi Uzbekistan dan Kolombia. Tantangan terbesar menanti.