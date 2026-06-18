Cristiano sendirian yang menanggung akibatnya... Di manakah para bintang Portugal yang tenggelam dalam "ilusi legenda"?

Begitu pertandingan antara Portugal dan Republik Demokratik Kongo berakhir, Rabu malam kemarin, langsung meletus gelombang kritik besar terhadap Cristiano Ronaldo, yang tampil kurang memuaskan dalam laga tersebut.

Republik Demokratik Kongo berhasil meraih hasil imbang yang berharga dengan skor 1-1 melawan Portugal, sehingga mengantongi satu poin pertama mereka di edisi ini, bahkan mencetak gol pertama dalam sejarah partisipasi mereka di Piala Dunia.

Setelah peluit akhir dibunyikan, Ronaldo menjadi sasaran utama, baik bagi kritik dari media, mantan pemain, suporter Portugal, maupun pihak lain, maupun ejekan dari kubu yang mendukung bintang Argentina, Lionel Messi.

Namun, meskipun penampilan Ronaldo memang kurang memuaskan dalam pertandingan kemarin, timnas Portugal secara keseluruhan juga tidak tampil sesuai harapan, dan para pemainnya—yang sebagian menganggap diri mereka sebagai sosok penting—juga tidak menunjukkan performa yang diharapkan.