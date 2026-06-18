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FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

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Cristiano sendirian yang menanggung akibatnya... Di manakah para bintang Portugal yang tenggelam dalam "ilusi legenda"?

FEATURES
Portugal vs DR Congo
Portugal
DR Congo
World Cup
C. Ronaldo
R. Martinez
B. Silva
B. Fernandes
Vitinha
N. Mendes
J. Cancelo
J. Felix
Portugal
Kongo - Kinshasa
AS
Spanyol

Portugal terhenti setelah bermain imbang dengan Kongo

Begitu pertandingan antara Portugal dan Republik Demokratik Kongo berakhir, Rabu malam kemarin, langsung meletus gelombang kritik besar terhadap Cristiano Ronaldo, yang tampil kurang memuaskan dalam laga tersebut.

Republik Demokratik Kongo berhasil meraih hasil imbang yang berharga dengan skor 1-1 melawan Portugal, sehingga mengantongi satu poin pertama mereka di edisi ini, bahkan mencetak gol pertama dalam sejarah partisipasi mereka di Piala Dunia.

Setelah peluit akhir dibunyikan, Ronaldo menjadi sasaran utama, baik bagi kritik dari media, mantan pemain, suporter Portugal, maupun pihak lain, maupun ejekan dari kubu yang mendukung bintang Argentina, Lionel Messi.

Namun, meskipun penampilan Ronaldo memang kurang memuaskan dalam pertandingan kemarin, timnas Portugal secara keseluruhan juga tidak tampil sesuai harapan, dan para pemainnya—yang sebagian menganggap diri mereka sebagai sosok penting—juga tidak menunjukkan performa yang diharapkan.

  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    Batalyon Bintang di Portugal... Ke mana perginya?


    Jika kita melihat skuad Portugal, kita akan menemukan banyak pemain bintang, bahkan mereka disebut-sebut sebagai salah satu yang terbaik di dunia.

    Timnas Portugal memiliki João Cancelo di sisi kiri, yang tampil gemilang bersama Barcelona, serta Nuno Mendes dari Paris Saint-Germain, yang sering disebut sebagai bek kiri terbaik di dunia.

    Selain itu, susunan pemain yang turun kemarin juga mencakup Vitinha, bintang Paris Saint-Germain, yang sejak musim lalu sudah banyak dijagokan untuk memenangkan Ballon d’Or.

    Ada pula Bernardo Silva, yang menjadi incaran beberapa klub besar dan akhirnya direkrut oleh Real Madrid, serta Bruno Fernandes, pemain Manchester United, yang dipilih oleh Asosiasi Liga Premier Inggris untuk memenangkan penghargaan Pemain Terbaik Liga Premier musim 2025–2026.

    Daftar ini juga diisi oleh banyak nama besar lainnya seperti João Félix, Gonçalo Ramos, Rúben Neves, Diogo Dalot, Semedo, Leão, dan Conceição.

    Melihat semua nama-nama besar di dunia sepak bola ini, muncul pertanyaan: Apakah Portugal gagal meraih gelar hanya karena performa Ronaldo yang kurang memuaskan, atau apakah ada faktor lain yang turut berkontribusi pada kegagalan ini?

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  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Uji coba mengungkap kelemahan para pemain Portugal saat menghadapi Kongo


    Situs global "Sofascore" memberikan penilaian sebesar 6,1 dari 10 kepada bintang Cristiano Ronaldo, yang merupakan skor terendah bagi para pemain Portugal dalam pertandingan ini.

    Namun, penilaian lainnya juga menunjukkan bahwa para pemain lainnya tampil sangat buruk, terutama jika kita mempertimbangkan bahwa lawannya adalah Republik Demokratik Kongo, yang meskipun menampilkan permainan yang baik, tetap jauh di bawah Portugal jika dibandingkan dari segi kualitas pemain dan potensi kedua tim.

    Penilaian para pemain Portugal lainnya tidak jauh berbeda dengan yang diperoleh Ronaldo. Kiper Diogo Costa tidak tampil baik, dan banyak yang berpendapat bahwa ia turut bertanggung jawab atas gol yang masuk ke gawangnya. Ronaldo pun sering menegurnya setelah gol tersebut, karena kiper tersebut tidak keluar untuk menangkap umpan silang.

    Kiper tersebut mendapat penilaian 6,8 dari 10, yang mendekati penilaian yang diperoleh rekan setimnya, Tomás Araújo (6,9), sementara bek tengah lainnya, Renato Vega, meraih 7,3.

    Bernardo Silva menjadi pemain dengan penilaian terendah kedua di tim setelah meraih skor 6,2, di bawahnya ada João Cancelo (6,3), Nuno Mendes (6,5), Pedro Neto (7,1), Vitinha (7,5), dan Bruno Fernandes (7,8), sementara João Neves, pencetak satu-satunya gol, menjadi pemain dengan penilaian tertinggi, yaitu 8 poin.

    Penilaian para pemain cadangan berkisar antara 6,5 hingga 6,8 poin, yang menunjukkan bahwa mereka tidak memberikan kontribusi berarti setelah masuk ke lapangan.

  • Statistik yang mengecewakan bagi Portugal


    Meskipun ada nama-nama besar dalam skuad Portugal, statistik tim tersebut menunjukkan betapa buruknya penampilan semua bintang tim tersebut.

    Menurut situs "Sofascore", Portugal hanya menciptakan satu peluang berbahaya sepanjang pertandingan, sama dengan Kongo, yang melepaskan 8 tembakan sementara Portugal hanya 7 kali.

    Semua angka pertahanan lebih menguntungkan Kongo Demokratik meskipun ada nama-nama besar dalam susunan pemain Portugal, sedangkan angka penguasaan bola dan umpan lebih menguntungkan tim Eropa tersebut, namun hal itu tidak berguna karena menunjukkan ketidakmampuan menyerang yang jelas, serta kurangnya solusi dari para pemain ternama tersebut.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Apakah Ronaldo mendapat dukungan serangan yang cukup?


    Tak ada yang menyangkal bahwa Cristiano tampil sangat buruk dalam pertandingan tersebut; ia mendapat tekanan pertahanan yang sangat kuat dari para pemain Kongo dan tidak mampu memberikan kontribusi berarti di depan gawang lawan. Namun, apakah Ronaldo mendapat dukungan yang cukup dari rekan-rekan setimnya?

    Faktanya, Ronaldo hanya membuang satu peluang sepanjang pertandingan, yaitu saat ia menyundul umpan silang dengan cara yang aneh hingga melebar tipis di samping tiang gawang, sementara Bruno yang berada di belakangnya menyalahkannya karena tidak mengoper bola kepadanya.

    Sepanjang pertandingan, tidak ada umpan silang yang cukup untuk memanfaatkan keunggulan “The Don” dalam sundulan; misalnya, João Cancelo, bek kanan, gagal memberikan umpan silang sesuai yang diharapkan.

    Selama pertandingan, ia kehilangan bola sebanyak 22 kali, angka yang menunjukkan betapa sulitnya ia menghadapi para pemain Kongo. Di sisi lain, Nuno Mendes juga mengalami penurunan performa dan kehilangan bola sebanyak 13 kali kepada lawan, serta hanya mengirimkan umpan ke depan sebanyak tiga kali sepanjang pertandingan.

  • Roberto Martinez Portugal ChileGetty

    Roberto Martínez... Apakah dia menonton pertandingan itu?


    Semua yang menyaksikan pertandingan tersebut bertanya-tanya mengenai sikap Roberto Martínez, pelatih Portugal, yang mendapat kritik dari beberapa analis karena susunan pemain awalnya, terutama karena mengandalkan Bernardo Silva sejak awal di sisi kanan.

    Selain itu, ia juga tidak mampu membaca permainan lawan dengan baik dan tampak tidak mampu mengubah gaya permainan timnya sepanjang pertandingan, serta menemukan solusi untuk menembus pertahanan kokoh Republik Demokratik Kongo.

     Bahkan, sikap pelatih terhadap Cristiano sedikit aneh; sang pemain dalam kondisi buruk, namun pelatih tidak berani menggantikannya. Ketika akhirnya memutuskan untuk memasukkan penyerang lain, yaitu Gonçalo Ramos, ia melakukannya pada menit ke-83—suatu pergantian yang sangat terlambat, yang seharusnya dilakukan setidaknya pada menit-menit awal babak kedua.

  • Ronaldo telah menanggung akibatnya... lalu di mana yang lainnya?


    Intinya, Ronaldo tampil sangat buruk dalam pertandingan kemarin, tetapi dia bukanlah satu-satunya yang bertanggung jawab atas hasil yang mengecewakan tersebut.

    Sebagai bintang utama tim, wajar jika Ronaldo menjadi sasaran kritik, namun yang tidak wajar adalah pelatih yang bersembunyi di balik kegagalan tersebut, sementara para bintang lain yang tidak memberikan kontribusi apa pun justru lolos dari badai kritik, padahal mereka sama-sama pantas mendapatkannya seperti halnya Cristiano.

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