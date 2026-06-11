Portugal mungkin akan bertolak ke Amerika Utara dengan modal kemenangan, namun berita utama niscaya akan didominasi oleh kesulitan yang dialami Ronaldo di depan gawang. Mantan ikon Manchester United dan Real Madrid ini tetap menjadi titik fokus tim asuhan Roberto Martinez, namun ia tampak sangat frustrasi selama 65 menit berada di lapangan. Ronaldo membuang beberapa peluang emas yang biasanya bisa ia konversi dengan mudah, membuat para penggemar dan pakar mempertanyakan perannya sebagai starter tak terbantahkan untuk turnamen mendatang.

Peluang besar pertamanya datang pada menit kesembilan ketika ia menyambut umpan terobosan dari Nelson Semedo, namun tendangannya melebar padahal gawang sudah terbuka lebar. Suasana hati sang veteran langsung memburuk saat ia terlihat dengan marah menendang bola setelah bola memantul dari papan iklan. Kemudian, ia gagal memanfaatkan peluang emas dari sekitar titik penalti, dengan tendangan kaki kirinya melambung tinggi ke tribun penonton.