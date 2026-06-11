AFP
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Cristiano Ronaldo yang tampil kurang memuaskan mengalami mimpi buruk saat Portugal menang tipis atas Nigeria dalam laga persahabatan terakhir menjelang Piala Dunia
Kekecewaan bagi penyerang senior
Portugal mungkin akan bertolak ke Amerika Utara dengan modal kemenangan, namun berita utama niscaya akan didominasi oleh kesulitan yang dialami Ronaldo di depan gawang. Mantan ikon Manchester United dan Real Madrid ini tetap menjadi titik fokus tim asuhan Roberto Martinez, namun ia tampak sangat frustrasi selama 65 menit berada di lapangan. Ronaldo membuang beberapa peluang emas yang biasanya bisa ia konversi dengan mudah, membuat para penggemar dan pakar mempertanyakan perannya sebagai starter tak terbantahkan untuk turnamen mendatang.
Peluang besar pertamanya datang pada menit kesembilan ketika ia menyambut umpan terobosan dari Nelson Semedo, namun tendangannya melebar padahal gawang sudah terbuka lebar. Suasana hati sang veteran langsung memburuk saat ia terlihat dengan marah menendang bola setelah bola memantul dari papan iklan. Kemudian, ia gagal memanfaatkan peluang emas dari sekitar titik penalti, dengan tendangan kaki kirinya melambung tinggi ke tribun penonton.
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Martinez membela kaptennya
Meskipun menuai sorotan, Martinez dengan cepat menjelaskan bahwa beban kerja yang berat bagi kaptennya itu sepenuhnya disengaja. Meskipun Martinez melakukan delapan pergantian pemain pada jeda babak pertama untuk merotasi skuadnya, Ronaldo adalah satu-satunya pemain lapangan yang tetap berada di lapangan saat babak kedua dimulai. Keputusan ini memicu keheranan, namun pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa hal itu merupakan bagian dari strategi kebugaran khusus yang dirancang untuk memastikan sang penyerang siap menghadapi ketatnya persaingan di Grup K.
"Rencana yang kami miliki untuk Cristiano, berdasarkan informasi yang kami miliki, adalah agar dia bermain selama 45 atau 60 menit," jelas Martinez setelah peluit akhir dibunyikan. "Yang penting adalah mengasah aspek individu, tetapi juga memiliki tim yang mampu mengakhiri pertandingan dengan lebih kuat daripada saat memulainya. Hal itu mencerminkan kerja keras, fokus, dan kejelasan dalam cara ide-ide dijalankan. Kami sekarang jauh lebih siap."
Conceicao menyelamatkan situasi
Selecao memimpin lewat gol Pedro Neto pada menit ke-23, namun keunggulan mereka dibalas menjelang akhir babak pertama saat Akor Adams menyamakan kedudukan untuk tim Nigeria yang gigih. Super Eagles, yang gagal lolos ke Piala Dunia dan kehilangan bintang-bintang seperti Victor Osimhen dan Ademola Lookman, terbukti menjadi lawan yang sulit ditaklukkan. Pada akhirnya, dibutuhkan momen brilian dari salah satu pemain pengganti untuk memastikan Portugal berangkat ke Amerika Serikat dengan membawa kemenangan.
Francisco Conceicao menjadi pahlawan, menusuk ke dalam dari sayap kanan pada menit ke-75 sebelum melepaskan tendangan melengkung yang sempurna ke sudut jauh. Gol tersebut menyelamatkan muka Portugal dan memastikan kemenangan 2-1 mereka dalam laga persahabatan untuk kedua kalinya secara berturut-turut, menyusul hasil serupa saat melawan Chili.
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Hitung mundur Piala Dunia dimulai
Perhatian Portugal kini tertuju ke Houston, Texas, tempat mereka akan memulai perjuangan mereka menuju kejayaan dunia. Semua mata akan tertuju pada susunan pemain untuk melihat apakah Ronaldo tetap mempertahankan posisinya meskipun penampilannya kurang memuaskan di Leiria. Bagi Ronaldo, turnamen 2026 ini menandai penampilan keenamnya di Piala Dunia, menyamai rekor. Ia telah mencetak 143 gol dalam 228 penampilan untuk Portugal, namun belum pernah mencetak gol di babak gugur Piala Dunia. Tim asuhan Martinez tergabung dalam Grup K yang kompetitif bersama Kolombia, Uzbekistan, dan Republik Demokratik Kongo. Juara Eropa 2016 ini akan memulai kampanye mereka pada 17 Juni melawan DR Kongo.