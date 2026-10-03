AFP
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Cristiano Ronaldo yang dikhianati mendukung kritik pedas terhadap rekan-rekan setim Portugal saat Jorge Jesus menghindari pertanyaan soal dampak perselisihan itu
Dampak dari perselisihan soal pergantian pemain kian memanas
Ronaldo telah secara signifikan meningkatkan perselisihannya dengan Portugal setelah tiba-tiba meninggalkan kamp tim nasional. Imbas ini dipicu ketika Jesus membiarkan sang penyerang tetap menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan dalam kemenangan 2-1 mereka atas Norwegia Minggu lalu.
Memanaskan situasi, laporan dari Daily Mail menyoroti bahwa Ronaldo aktif berinteraksi dengan sebuah video di Instagram yang menampilkan mantan pemain internasional Brasil Felipe Melo melontarkan teguran keras kepada skuad Portugal. Mantan gelandang Juventus yang vokal itu mengatakan: "Saya melihat perbedaan yang sangat mencolok dalam perlakuan para pemain terhadap Cristiano Ronaldo dibandingkan dengan para pemain Argentina terhadap (Lionel) Messi. Saya melihat jauh lebih banyak rasa hormat dari lawan-lawan yang bermain melawan Cristiano Ronaldo, saya rasa itu salah. Tidak ada yang mencapai level Cristiano Ronaldo. Itu tidak dapat diterima. Anda tidak bisa membiarkan pemain terbaik dalam sejarah pergi seperti itu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Anda tidak bisa."
Jesus merespons jelang laga ulang melawan Norwegia
Meskipun tim nasional mengamankan kemenangan 4-2 atas Denmark di lapangan pada Kamis, krisis Ronaldo tetap menjadi topik pembicaraan yang paling dominan. Saat ditanya tentang penyerang itu dalam konferensi persnya hari ini, Sabtu, 3 Oktober, jelang bentrokan besok melawan Norwegia, Jesus secara langsung menanggapi situasi tersebut. "Saya tidak bisa mengabaikan topik Cristiano Ronaldo," kata Jesus. "Cris adalah simbol tim nasional Portugal. Dia adalah simbol Portugal. Biarkan itu benar-benar jelas. Setelah pertandingan, menjawab pertanyaan itu, akan ada banyak waktu untuk membicarakannya."
Tuduhan pengkhianatan dan ancaman skorsing
Konflik yang mendasari hal ini tampaknya berawal dari janji yang tidak ditepati, yang kini bisa berujung pada konsekuensi serius. Berbicara di El Chiringuito, jurnalis Spanyol Edu Aguirre mengklaim bahwa Jesus secara pribadi meminta maaf kepada Ronaldo karena membuatnya melakukan pemanasan selama 30 menit tanpa memasukkannya ke lapangan, serta berjanji akan mengakui kesalahan taktisnya itu secara terbuka. Namun, sang manajer gagal melakukannya dalam konferensi pers berikutnya, yang membuat Ronaldo merasa benar-benar dikhianati. Akibatnya, ia menghadapi potensi sanksi larangan bermain yang sangat besar. Kode disiplin menyatakan bahwa setiap pemain yang tanpa alasan yang dapat dibenarkan meninggalkan aktivitas tim nasional akan dijatuhi skorsing selama satu hingga enam bulan.
- Getty Images
Apa yang terjadi selanjutnya?
Ronaldo kini bisa menghadapi larangan panjang dari sepak bola internasional, yang berpotensi menandai akhir kariernya bersama Portugal. Dengan Perdana Menteri Luis Montenegro yang sudah turun tangan untuk membahas krisis nasional ini, situasinya tetap sangat tidak menentu. Para penggemar dan pengamat kini akan menunggu Ronaldo mengungkapkan secara terbuka alasan terperinci di balik kepergiannya yang kontroversial, seperti yang baru-baru ini ia janjikan.
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