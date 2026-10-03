Ronaldo telah secara signifikan meningkatkan perselisihannya dengan Portugal setelah tiba-tiba meninggalkan kamp tim nasional. Imbas ini dipicu ketika Jesus membiarkan sang penyerang tetap menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan dalam kemenangan 2-1 mereka atas Norwegia Minggu lalu.

Memanaskan situasi, laporan dari Daily Mail menyoroti bahwa Ronaldo aktif berinteraksi dengan sebuah video di Instagram yang menampilkan mantan pemain internasional Brasil Felipe Melo melontarkan teguran keras kepada skuad Portugal. Mantan gelandang Juventus yang vokal itu mengatakan: "Saya melihat perbedaan yang sangat mencolok dalam perlakuan para pemain terhadap Cristiano Ronaldo dibandingkan dengan para pemain Argentina terhadap (Lionel) Messi. Saya melihat jauh lebih banyak rasa hormat dari lawan-lawan yang bermain melawan Cristiano Ronaldo, saya rasa itu salah. Tidak ada yang mencapai level Cristiano Ronaldo. Itu tidak dapat diterima. Anda tidak bisa membiarkan pemain terbaik dalam sejarah pergi seperti itu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Anda tidak bisa."