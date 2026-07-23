Getty/GOAL
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Cristiano Ronaldo yang bermain di ‘klub yang berbeda’ dari Lionel Messi akan ‘masuk akal’ jika pemain Portugal yang dijuluki GOAT itu tertarik untuk menjajal petualangan di MLS bersama rival abadinya
Messi didampingi oleh wajah-wajah yang sudah tak asing lagi di Inter Miami
Sir David Beckham berhasil membujuk bintang Argentina Messi untuk pindah ke Amerika pada tahun 2023. Pemegang gelar Ballon d’Or delapan kali ini telah membawa gelar Leagues Cup, Supporters’ Shield, dan MLS Cup ke Florida Selatan, sekaligus meraih beberapa penghargaan MVP.
Dia telah bergabung di Sunshine State bersama beberapa wajah yang sudah tidak asing lagi, seperti Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suarez, dan Rodrigo De Paul yang setuju untuk membela Herons. Gelandang asal Brasil, Casemiro, telah menjadi rekrutan bintang terbaru bagi franchise yang paling ambisius ini.
Mungkinkah Ronaldo akan mengikuti jejak tersebut suatu saat nanti? Hampir tidak ada lagi yang bisa diraih oleh penyerang asal Portugal ini dalam kariernya yang telah memecahkan berbagai rekor. Ia kini berusia 41 tahun dan semakin mendekati angka 1.000 gol sepanjang kariernya. Akankah ia menikmati kesempatan untuk bersaing bersama Messi sebelum akhirnya menggantungkan sepatu dan mengakhiri kariernya yang penuh prestasi?
- Getty/GOAL
Akankah Ronaldo suatu saat nanti menjadi rekan setim Messi?
Silvestre — yang pernah bermain bersama Ronaldo di Manchester United — tidak melihat kemungkinan tercapainya kesepakatan yang luar biasa. Setelah sempat bermain di MLS bersama Portland Timbers, pria asal Prancis ini — dalam wawancara bersama BetVictor Online Casino — mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah CR7 mungkin tergoda untuk mengejar mimpi Amerika: “Menurut saya, apa yang telah dia bangun di Arab Saudi dan dia telah memenangkan liga. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah dia ingin pindah ke AS, tapi jelas itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikesampingkan baginya. Jika dia ingin terus bermain. Jika dia bermain di Arab Saudi, sejujurnya dia bisa bermain di mana saja. Saya tidak akan mengesampingkan kemungkinan ini.”
Silvestre menambahkan mengenai kemungkinan Ronaldo pindah dari Al-Nassr ke Miami dan berbagi ruang ganti dengan Messi: “Menurut saya, akan lebih masuk akal jika mereka berada di tim yang berbeda dan saling bersaing. Itu akan lebih menarik, lebih seru.
“Itu juga akan lebih masuk akal bagi manajer mana pun. Saya tidak berpikir mereka bisa berada di ruang ganti yang sama. Bukan berarti mereka tidak akan akur, bukan itu yang saya maksud. Dari sudut pandang Messi sebagai pemimpin, hanya bisa ada satu pemimpin. Jadi, menurut saya, menempatkan mereka di klub yang berbeda akan lebih masuk akal.”
Beckham sedang menggarap proyek ambisius di MLS
Mantan bintang MLS lainnya sekaligus mantan rekan setim Ronaldo di Old Trafford, mantan pemain timnas Italia Giuseppe Rossi, sebelumnya pernah mengatakan kepada GOAL mengenai kemungkinan Messi dan CR7 bergabung: “Saya tidak ingin melihat hal itu.
“Saya tidak ingin melihat Messi dan Ronaldo bermain bersama. Itu akan terasa agak aneh. Biarkan saja mereka tetap terpisah. Jika Ronaldo ingin bermain di AS, tempatkan dia di—apa nama tim lain di Florida? Orlando. Jadi setidaknya mereka bisa memiliki persaingan yang seru di sana.”
Namun, jika ada orang yang bisa mewujudkan mimpi itu, maka orang itu adalah legenda United dan Inggris, Beckham — yang terus memegang kendali sebagai salah satu pemilik Inter Miami. Robert Earnshaw — yang pernah membela Toronto FC, Chicago Fire, dan Vancouver Whitecaps — mengatakan kepada GOAL bahwa ‘Golden Balls’ adalah orang yang tepat untuk memberikan pertunjukan menakjubkan kepada para pendukung di seluruh dunia di Amerika Serikat: “Jika ada tempat di mana hal itu bisa terjadi, itu pasti di tempat seperti Inter Miami.
“Sayangnya, saya rasa hal itu tidak akan pernah terjadi. Kami, para penggemar fanatik, sangat ingin melihat mereka bermain dalam satu tim suatu hari nanti dan bekerja sama sebelum keduanya pensiun. Saya rasa hal itu tidak akan terjadi, tetapi jika ada peluang, saya yakin David Beckham-lah yang akan mewujudkannya.”
- Getty/GOAL
Kontrak GOAT: Kapan kontrak Ronaldo dan Messi berakhir
Ronaldo masih memiliki sisa satu tahun masa kontrak di Liga Pro Arab Saudi bersama Al-Nassr dan telah menyatakan keinginannya untuk bermain bersama putranya, Cristiano Jr—yang saat ini sedang meniti karier di akademi sepak bola di Timur Tengah.
Messi terikat kontrak di Miami hingga 2028, sehingga masih ada kemungkinan baginya untuk menyambut sosok yang sudah tidak asing lagi ke Amerika Serikat sebelum kedua legenda sepak bola ini mulai mempertimbangkan serius prospek pensiun.
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