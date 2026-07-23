Cristiano Ronaldo yang bermain di ‘klub yang berbeda’ dari Lionel Messi akan ‘masuk akal’ jika pemain Portugal yang dijuluki GOAT itu tertarik untuk menjajal petualangan di MLS bersama rival abadinya

Silvestre — yang pernah bermain bersama Ronaldo di Manchester United — tidak melihat kemungkinan tercapainya kesepakatan yang luar biasa. Setelah sempat bermain di MLS bersama Portland Timbers, pria asal Prancis ini — dalam wawancara bersama BetVictor Online Casino — mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah CR7 mungkin tergoda untuk mengejar mimpi Amerika: “Menurut saya, apa yang telah dia bangun di Arab Saudi dan dia telah memenangkan liga. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah dia ingin pindah ke AS, tapi jelas itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikesampingkan baginya. Jika dia ingin terus bermain. Jika dia bermain di Arab Saudi, sejujurnya dia bisa bermain di mana saja. Saya tidak akan mengesampingkan kemungkinan ini.”

Silvestre menambahkan mengenai kemungkinan Ronaldo pindah dari Al-Nassr ke Miami dan berbagi ruang ganti dengan Messi: “Menurut saya, akan lebih masuk akal jika mereka berada di tim yang berbeda dan saling bersaing. Itu akan lebih menarik, lebih seru.

“Itu juga akan lebih masuk akal bagi manajer mana pun. Saya tidak berpikir mereka bisa berada di ruang ganti yang sama. Bukan berarti mereka tidak akan akur, bukan itu yang saya maksud. Dari sudut pandang Messi sebagai pemimpin, hanya bisa ada satu pemimpin. Jadi, menurut saya, menempatkan mereka di klub yang berbeda akan lebih masuk akal.”