Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Cristiano Ronaldo yang 'bangga' mengirim pesan kepada rekan-rekan setimnya di Al-Nassr saat hat-trick Kingsley Coman membawa sang bintang Portugal selangkah lagi menuju gelar juara
Al-Nassr melaju ke final
Ronaldo mengunggah postingan di media sosial untuk mengungkapkan kegembiraannya setelah Al-Nassr memastikan tempat mereka di final AFC Champions League Two. Klub raksasa asal Riyadh ini sedang dalam performa yang luar biasa, dan kemenangan telak 5-1 atas Al Ahli membuat impian mereka meraih gelar ganda bersejarah tetap hidup. Al-Nassr saat ini memimpin klasemen Liga Pro Saudi dan kini telah menggabungkan dominasi domestik tersebut dengan penampilan gemilang di kancah kontinental, yang tentu saja sangat memuaskan kapten andalan mereka.
Ronaldo merayakan lolosnya timnya ke final
Penyerang veteran tersebut, yang sedang memburu trofi besar pertamanya sejak pindah ke Timur Tengah, mengunggah beberapa foto perayaan usai pertandingan untuk merayakan pencapaian tersebut. Ia menulis di X: "Bangga pada tim. Final sudah menanti!"
Coman, sang pahlawan di Dubai
Meskipun Ronaldo memimpin tim, justru Coman yang mencuri perhatian di lapangan. Mantan pemain sayap Bayern Munich itu tampil memukau dengan mencetak hat-trick yang tajam untuk mengalahkan Al Ahli dari Qatar di Dubai. Hasil ini memastikan bahwa tim asal Arab Saudi tersebut akan menghadapi klub Jepang Gamba Osaka di final di Al Awwal Park.
Meskipun skornya sangat meyakinkan, perjalanan tim asuhan Jorge Jesus tidak selalu mulus. Tim ini harus menunjukkan ketangguhan yang luar biasa setelah tertinggal di awal pertandingan. Al-Nassr juga mengandalkan kiper Bento yang menyelamatkan penalti pada menit ketujuh sebelum melakukan comeback yang membuat Angelo dan Abdullah Al Hamdan juga mencetak gol.
- AFP
Rekor yang memecahkan rekor terus berlanjut
Kemenangan Al-Nassr tidak hanya penting karena trofi yang kini berada dalam jangkauan; kemenangan ini juga memperpanjang rentetan hasil gemilang mereka di level domestik dan kontinental. Klub ini kini telah mencatatkan rekor 19 kemenangan beruntun di semua kompetisi, sebuah prestasi yang menegaskan status mereka saat ini sebagai kekuatan utama sepak bola Timur Tengah.
Perhatian kini kembali beralih ke Liga Pro Saudi, di mana mereka memimpin delapan poin atas rival mereka, Al Hilal. Dengan final kontinental yang akan digelar di Al Awwal Park bulan depan, Ronaldo dan rekan-rekannya berada dalam posisi yang sempurna untuk menorehkan sejarah.