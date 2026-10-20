AFP
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Cristiano Ronaldo ungguli telak Lionel Messi dalam jajak pendapat resmi ‘B.O.A.T.’, megabintang Portugal itu memimpin perdebatan soal pemain terbaik sepanjang masa menjelang gala penghargaan di London
Ronaldo Unggul Jauh dalam Pemungutan Suara Publik
Cristiano Ronaldo melesat jauh memimpin jajak pendapat resmi B.O.A.T. (Terbaik Sepanjang Masa), meninggalkan rival lamanya, Lionel Messi, jauh di belakang. Penyelenggara Ballon d'Or baru-baru ini mengumumkan sepuluh nominasi untuk trofi kehormatan yang dijuluki 'Ballon d'Or Sepanjang Masa' tersebut, guna merayakan tujuh dekade sejarah sepakbola. Menjelang upacara penghargaan bergengsi di The London Palladium, penyerang Al-Nassr itu nyaman berada di puncak dengan 62% dari total suara. Yang memimpin klasemen adalah musim spektakuler sang superstar Portugal pada 2008, ketika ia membawa Manchester United meraih gelar ganda tak terlupakan di Premier League dan Liga Champions.
Sebaliknya, Messi menempati posisi kedua dengan perolehan suara yang jauh lebih kecil. Musim 2012 bintang Inter Miami itu, ketika ia mencetak rekor 91 gol yang belum pernah dicapai sebelumnya, saat ini meraih 13%. Menariknya, musim 2023-nya, yang ditandai keberhasilan menjuarai Piala Dunia bersama Argentina, menyusul dengan 9%. Kesenjangan besar ini menjadi perbincangan hangat di media olahraga global, seperti dilaporkan oleh Marca.
- Getty Images Sport
Aturan khusus memecah suara untuk Messi
Salah satu faktor yang membuat persentase suara Ronaldo begitu besar adalah struktur jajak pendapat ini. Karena setiap musim saat seorang pemain meraih penghargaan dinilai secara terpisah, pemain yang memenanginya berkali-kali harus bersaing dengan pencapaian mereka sendiri pada tahun-tahun sebelumnya. Dukungan untuk Messi saat ini terbagi ke delapan tahun kemenangan yang berbeda, sehingga persentase keseluruhannya dalam perolehan suara sementara secara langsung lebih kecil dibandingkan keunggulan suara Ronaldo yang terpusat pada penampilan puncaknya pada 2008.
Daftar eksklusif legenda yang memenuhi syarat hanya mencakup mereka yang telah memenangi penghargaan individu tertinggi itu setidaknya dua kali. Kelompok ikonik ini terdiri dari sepuluh sosok legendaris: Alfredo Di Stefano, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Michel Platini, Marco van Basten, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, dan Ronaldo Nazario, serta Messi dan Cristiano Ronaldo. Meski para legenda tersebut turut bersaing, rivalitas modern antara dua ikon yang pernah membela Real Madrid dan Barcelona itu terus membayangi semua nama lain dalam pemungutan suara, menyita sebagian besar perhatian dan sumber daya publik.
Cara kerja pemungutan suara publik B.O.A.T.
Berbeda dari penghargaan tradisional yang ditentukan sepenuhnya oleh panel jurnalis internasional, pemungutan suara khusus ini menyerahkan keputusan langsung kepada para pendukung melalui platform digital. Dalam sistem ini, penggemar dapat memberikan suara tanpa batas untuk kandidat pilihan mereka dengan biaya satu euro untuk setiap suara.
Pemungutan suara daring dijadwalkan berlangsung hingga tengah malam pada 25 Oktober, hanya beberapa jam sebelum gala utama di London dimulai dan jumlah suara akhir ditetapkan. Menjelang tenggat, para penggemar di seluruh dunia berupaya memaksimalkan setiap suara untuk membawa idola mereka ke puncak papan peringkat bersejarah itu.
- Getty Images Sport
Persaingan menuju 1.000 gol sepanjang karier
Meski jajak pendapat daring menyita perhatian publik, kedua megabintang itu masih aktif di lapangan dan tengah bersaing dalam perlombaan lain yang nyata untuk mencetak sejarah. Keduanya mengejar tonggak 1.000 gol resmi sepanjang karier, pencapaian yang belum pernah diraih pada era modern sepak bola profesional.
Ronaldo saat ini unggul dalam perlombaan tersebut, dengan lebih dari 980 gol dalam lebih dari 1.300 penampilan profesional. Messi tidak tertinggal jauh, dengan lebih dari 935 gol dari sekitar 1.100 pertandingan.
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