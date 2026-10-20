Cristiano Ronaldo melesat jauh memimpin jajak pendapat resmi B.O.A.T. (Terbaik Sepanjang Masa), meninggalkan rival lamanya, Lionel Messi, jauh di belakang. Penyelenggara Ballon d'Or baru-baru ini mengumumkan sepuluh nominasi untuk trofi kehormatan yang dijuluki 'Ballon d'Or Sepanjang Masa' tersebut, guna merayakan tujuh dekade sejarah sepakbola. Menjelang upacara penghargaan bergengsi di The London Palladium, penyerang Al-Nassr itu nyaman berada di puncak dengan 62% dari total suara. Yang memimpin klasemen adalah musim spektakuler sang superstar Portugal pada 2008, ketika ia membawa Manchester United meraih gelar ganda tak terlupakan di Premier League dan Liga Champions.

Sebaliknya, Messi menempati posisi kedua dengan perolehan suara yang jauh lebih kecil. Musim 2012 bintang Inter Miami itu, ketika ia mencetak rekor 91 gol yang belum pernah dicapai sebelumnya, saat ini meraih 13%. Menariknya, musim 2023-nya, yang ditandai keberhasilan menjuarai Piala Dunia bersama Argentina, menyusul dengan 9%. Kesenjangan besar ini menjadi perbincangan hangat di media olahraga global, seperti dilaporkan oleh Marca.