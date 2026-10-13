Anadolu Agency
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Cristiano Ronaldo tunjukkan kesetiaan kepada Arab Saudi lewat gestur emosional dengan syal dalam kemenangan di Liga Champions Asia setelah mencetak gol ke-981 sepanjang kariernya
Gestur penuh haru menghormati negara tuan rumah
Ronaldo mencium lambang klub di jerseynya sebelum memimpin suporter tuan rumah melakukan tepuk Viking seusai pertandingan, menutup malam bersejarah baginya. Angelo Gabriel membuka keunggulan sebelum gol bunuh diri pemain Uzbekistan membuat kemenangan tuan rumah praktis tak terkejar dan memastikan mereka meraih poin penuh di Asia. Gestur penuh kasihnya menjadi jauh lebih bermakna di tengah serangan rudal di ibu kota, sekaligus menjadi wujud persatuan di hadapan publik pada malam yang penuh ketegangan.
- Getty Images Sport
Unggahan di media sosial mencerminkan kesetiaan
Al-Nassr segera merayakan dukungan yang ditunjukkan pemain andalannya secara daring dengan membagikan ulang pernyataan emosional yang ia sampaikan saat menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2027.
Mengenang kedekatannya dengan negara yang menjadi rumahnya sejak awal 2023, Ronaldo mengatakan kepada media internal klub: "Saya orang Portugal, tetapi saya bagian dari Kerajaan Arab Saudi."
Sambil membagikan foto sang pemain veteran berbalut warna kebangsaan, akun berbahasa Inggris Al-Nassr menambahkan: "Sepenggal Arab Saudi, yang selalu dekat di hati."
Peringatan keamanan membayangi kemenangan di tingkat benua
Pertandingan berlangsung di tengah ketegangan kawasan setelah serangan rudal Houthi menyasar bandara internasional ibu kota pada hari itu. Meski terjadi gangguan dan penundaan sebelum laga, skuad tetap tenang untuk mengamankan tiga poin penting di kancah kontinental. Malam itu juga memberi kelegaan bagi pemain veteran tersebut di tengah pertanyaan yang masih menggantung soal masa depannya di level internasional setelah perselisihan baru-baru ini dengan pelatih Portugal Jorge Jesus.
- AFP
Duel domestik menanti para raksasa yang kembali bangkit
Kemenangan itu mengangkat Al-Nassr ke peringkat kedelapan klasemen Grup B, dengan raihan tiga poin dari dua pertandingan pertama mereka. Ronaldo dan rekan-rekan setimnya kini harus segera kembali fokus ke liga menjelang laga krusial melawan Al-Ahli pada Kamis. Menjaga ketajaman sang penyerang akan sangat penting bagi upaya tersebut, sementara sang kapten kini hanya membutuhkan 19 gol lagi untuk mencapai tonggak bersejarah 1.000 gol.
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