Al-Nassr segera merayakan dukungan yang ditunjukkan pemain andalannya secara daring dengan membagikan ulang pernyataan emosional yang ia sampaikan saat menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2027.

Mengenang kedekatannya dengan negara yang menjadi rumahnya sejak awal 2023, Ronaldo mengatakan kepada media internal klub: "Saya orang Portugal, tetapi saya bagian dari Kerajaan Arab Saudi."

Sambil membagikan foto sang pemain veteran berbalut warna kebangsaan, akun berbahasa Inggris Al-Nassr menambahkan: "Sepenggal Arab Saudi, yang selalu dekat di hati."