Cristiano Ronaldo tidak masuk skuad: 'Dia adalah pemain paling lengkap yang pernah bermain bersama saya'

Casemiro menyebut Bale sebagai pemain paling lengkap yang pernah bekerja sama dengannya sepanjang kariernya, meskipun ia pernah berbagi ruang ganti dengan Ronaldo di Real Madrid. Dalam sebuah wawancara di saluran YouTube ‘Rio Ferdinand Presents’, gelandang asal Brasil itu mengenang bakat luar biasa yang ada dalam skuad Real Madrid selama masa kejayaan mereka di Eropa.

Meskipun bagi banyak orang Ronaldo adalah bintang utama berkat gol-golnya, Casemiro menyoroti pengaruh Bale yang lebih luas di lapangan. Gelandang tersebut menjelaskan bahwa kemampuan Bale untuk berkontribusi di berbagai fase permainan, mulai dari menyerang hingga bertahan, membuatnya menonjol di antara para pemain top yang ia temui di Madrid.