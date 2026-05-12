Casemiro sangat mengagumi Gareth Bale, yang pernah menjadi rekan setimnya di Real Madrid. Pemain asal Brasil yang kini membela Manchester United itu bahkan menilai pemain asal Wales itu lebih baik daripada Cristiano Ronaldo.
Diterjemahkan oleh
Cristiano Ronaldo tidak masuk skuad: 'Dia adalah pemain paling lengkap yang pernah bermain bersama saya'
Casemiro menyebut Bale sebagai pemain paling lengkap yang pernah bekerja sama dengannya sepanjang kariernya, meskipun ia pernah berbagi ruang ganti dengan Ronaldo di Real Madrid. Dalam sebuah wawancara di saluran YouTube ‘Rio Ferdinand Presents’, gelandang asal Brasil itu mengenang bakat luar biasa yang ada dalam skuad Real Madrid selama masa kejayaan mereka di Eropa.
Meskipun bagi banyak orang Ronaldo adalah bintang utama berkat gol-golnya, Casemiro menyoroti pengaruh Bale yang lebih luas di lapangan. Gelandang tersebut menjelaskan bahwa kemampuan Bale untuk berkontribusi di berbagai fase permainan, mulai dari menyerang hingga bertahan, membuatnya menonjol di antara para pemain top yang ia temui di Madrid.
- AFP
Saat Casemiro membicarakan duo ini, ia membandingkan rekor gol luar biasa Ronaldo dengan keserbagunaan Bale, sambil menekankan kualitas fisik dan teknis yang menjadi ciri khas permainan Bale.
''Cristiano mencetak gol, Cristiano memiliki lima belas gol. Setidaknya lima belas gol. Tapi Bale menyerang, bertahan, menyundul, mencetak gol, dan melakukan pelanggaran,'' tegas Casemiro. ''Cristiano adalah yang terbaik. Cristiano adalah yang terbaik. Cristiano berbeda. Tapi bagi saya, Bale adalah yang terbaik, lebih lengkap. Karena dia menyerang, bertahan, mencetak gol dengan kepala, melakukan pelanggaran. Dia melakukan semuanya dengan sangat baik, sangat cepat. Bagi saya, Bale adalah pemain yang luar biasa. Seorang pemain yang luar biasa."
Bale memainkan peran kunci selama salah satu periode paling sukses dalam sejarah Real Madrid. Pemain sayap asal Wales ini membantu klub tersebut meraih lima gelar Liga Champions selama masa baktinya di Spanyol dan mencetak total 106 gol di semua kompetisi. Meskipun demikian, hubungannya dengan sebagian pendukung Madrid seringkali tegang. Bale sering mendapat kritik di media Spanyol, terutama pada fase akhir masa baktinya di klub.
Menilik kembali periode tersebut, Bale mengakui bahwa mungkin ia seharusnya menangani kritik tersebut dengan cara yang berbeda. Seperti dikutip oleh Mirror, ia mengatakan: ''Saya rasa bagi Real Madrid, itu tidak cukup bagi para penggemar. Saya keras kepala dan tidak mau berubah, tetapi jika saya bermain sedikit lebih baik, saya tidak akan menjadi sasaran pers dan para penggemar.''
- Getty Images Sport
Casemiro masih menjadi salah satu dari sedikit pemain yang pernah berbagi ruang ganti dengan beberapa nama paling ternama di dunia sepak bola klub dan internasional. Namun, kini di usia 34 tahun dan dengan kontraknya di Manchester United yang akan berakhir akhir bulan depan, pemain internasional Brasil ini harus mengambil keputusan mengenai masa depannya. Menurut laporan, gelandang tersebut dikabarkan akan segera bergabung dengan Inter Miami milik Lionel Messi.