"Cristiano Ronaldo tidak akan pernah menjadi masalah" - Pelatih baru Portugal, Jorge Jesus, menegaskan bahwa CR7 akan masuk dalam rencananya setelah kesuksesan yang mereka raih bersama di Al-Nassr

Manajer berusia 71 tahun itu, yang menandatangani kontrak empat tahun untuk memimpin tim nasional hingga Piala Dunia 2030, yakin bahwa Ronaldo masih memiliki banyak hal yang bisa diberikan di kancah internasional meskipun usianya sudah tidak muda lagi.

Saat berbicara kepada media mengenai kebijakan seleksinya, Jesus menegaskan peran bintang Al-Nassr tersebut. "Selama dia masih bermain dan dalam kondisi yang memungkinkan untuk dipilih, saya akan memanggilnya, dalam batas-batas tertentu dan dengan syarat-syarat yang saya anggap terbaik bagi tim nasional," jelas Jesus. Pelatih tersebut jelas menghargai kehadiran pemain berusia 41 tahun itu, dengan menggambarkannya sebagai “simbol sepak bola Portugal” yang memiliki pengaruh sangat besar di ruang ganti.