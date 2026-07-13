AFP
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"Cristiano Ronaldo tidak akan pernah menjadi masalah" - Pelatih baru Portugal, Jorge Jesus, menegaskan bahwa CR7 akan masuk dalam rencananya setelah kesuksesan yang mereka raih bersama di Al-Nassr
Yesus mendukung kaptennya
Manajer berusia 71 tahun itu, yang menandatangani kontrak empat tahun untuk memimpin tim nasional hingga Piala Dunia 2030, yakin bahwa Ronaldo masih memiliki banyak hal yang bisa diberikan di kancah internasional meskipun usianya sudah tidak muda lagi.
Saat berbicara kepada media mengenai kebijakan seleksinya, Jesus menegaskan peran bintang Al-Nassr tersebut. "Selama dia masih bermain dan dalam kondisi yang memungkinkan untuk dipilih, saya akan memanggilnya, dalam batas-batas tertentu dan dengan syarat-syarat yang saya anggap terbaik bagi tim nasional," jelas Jesus. Pelatih tersebut jelas menghargai kehadiran pemain berusia 41 tahun itu, dengan menggambarkannya sebagai “simbol sepak bola Portugal” yang memiliki pengaruh sangat besar di ruang ganti.
- AFP
Memanfaatkan keberhasilan Arab Saudi
Hubungan antara Jesus dan Ronaldo dibangun di atas fondasi kokoh berupa kesuksesan-kesuksesan terkini. Keduanya bekerja sama erat di Al-Nassr, di mana mereka merayakan gelar juara Liga Pro Arab Saudi sebelum Jesus pindah untuk memimpin tim nasional.
Jesus menepis segala spekulasi bahwa menangani sosok sekelas Ronaldo akan menimbulkan gesekan selama masa jabatannya. “Saya belum berbicara dengan [Ronaldo]. [Dia] tidak akan pernah menjadi masalah bagi tim nasional. Baik bagi tim nasional maupun bagi saya,” tambahnya. “Saya sangat senang bekerja dengannya tahun lalu, [dia] mudah diajak bekerja sama.”
Era baru pasca-Martinez
Penunjukan Jesus menandai perubahan signifikan bagi Portugal setelah kegagalan mereka yang mengecewakan di Piala Dunia 2026. Selecao tersingkir setelah kalah 1-0 di babak 16 besar melawan Spanyol, hasil yang mendorong Roberto Martinez untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Martinez, yang bergabung pada 2023, merasa perjalanannya telah mencapai akhir yang wajar setelah gagal membawa pulang trofi.
Martinez bersikap transparan mengenai kepergiannya, dengan menyatakan: “Saya datang ke Portugal untuk memenangkan Piala Dunia, dan saya pikir, tanpa memenangkannya, tidak ada gunanya melanjutkan. Dewan direksi dan presiden kini memiliki kesempatan untuk memilih manajer baru… kontrak saya berakhir hari ini.” Kesempatan itu telah dimanfaatkan oleh Jesus, yang kini mewarisi skuad yang penuh dengan talenta namun membutuhkan arahan yang jelas.
- AFP
Perjalanan menuju tahun 2030
Meskipun fokus saat ini tertuju pada laga UEFA Nations League melawan Wales pada bulan September, tujuan jangka panjangnya adalah Piala Dunia 2030, yang akan diselenggarakan bersama oleh Portugal, Spanyol, dan Maroko. Jesus datang dengan rekam jejak yang mengesankan, setelah meraih tiga gelar liga bersama Benfica dan treble domestik bersejarah selama masa kerjanya di Al-Hilal, rival Al-Nassr.
Tantangan bagi pelatih veteran ini adalah menyeimbangkan integrasi “generasi emas” talenta muda Portugal dengan warisan Ronaldo. Dengan memastikan keterlibatan CR7 sejak hari pertama, Jesus bertaruh pada profesionalisme dan kebugaran sang penyerang untuk memimpin tim melewati masa transisi kritis ini dan menuju potensi gelar juara di kandang sendiri.
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