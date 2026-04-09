Kontroversi itu meletus setelah Al-Ahli bermain imbang 1-1 melawan Al-Fayha pada Rabu lalu, sebuah pertandingan di mana Toney mencetak gol ke-27 dalam musim yang gemilang. Namun, sang penyerang lebih tertarik membahas penalti-penalti yang menurutnya "jelas sekali" namun diabaikan oleh tim wasit. Hasil ini membuat Al-Ahli berada di posisi ketiga, tertinggal empat poin dari Al-Nassr asuhan Ronaldo, dengan sang pemuncak klasemen juga memiliki satu pertandingan lebih sedikit.

"Saya pikir poin pembicaraan utama adalah dua penalti itu, itu jelas sekali," kata Toney dalam wawancara pasca-pertandingan. "Saya tidak tahu apa lagi yang Anda ingin dia lakukan, jika Anda mengambil bola dengan dua tangan, apakah Anda akan memberikan penalti atau tidak? Ketika kami mencoba berbicara dengan wasit, dia menyuruh kami untuk 'fokus pada AFC [Liga Champions]'. Bagaimana wasit bisa mengatakan hal ini? Kami sedang membicarakan saat ini dan dia malah menyuruh kami fokus pada AFC."