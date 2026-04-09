Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Cristiano Ronaldo terseret dalam tuduhan kecurangan di Liga Pro Arab Saudi setelah Ivan Toney menyarankan bahwa wasit-wasit berusaha membantu upaya Al-Nassr meraih gelar juara
Toney mempertanyakan integritas wasit
Kontroversi itu meletus setelah Al-Ahli bermain imbang 1-1 melawan Al-Fayha pada Rabu lalu, sebuah pertandingan di mana Toney mencetak gol ke-27 dalam musim yang gemilang. Namun, sang penyerang lebih tertarik membahas penalti-penalti yang menurutnya "jelas sekali" namun diabaikan oleh tim wasit. Hasil ini membuat Al-Ahli berada di posisi ketiga, tertinggal empat poin dari Al-Nassr asuhan Ronaldo, dengan sang pemuncak klasemen juga memiliki satu pertandingan lebih sedikit.
"Saya pikir poin pembicaraan utama adalah dua penalti itu, itu jelas sekali," kata Toney dalam wawancara pasca-pertandingan. "Saya tidak tahu apa lagi yang Anda ingin dia lakukan, jika Anda mengambil bola dengan dua tangan, apakah Anda akan memberikan penalti atau tidak? Ketika kami mencoba berbicara dengan wasit, dia menyuruh kami untuk 'fokus pada AFC [Liga Champions]'. Bagaimana wasit bisa mengatakan hal ini? Kami sedang membicarakan saat ini dan dia malah menyuruh kami fokus pada AFC."
- AFP
Tuduhan keberpihakan
Situasi menjadi semakin suram ketika Toney ditanya siapa yang akan diuntungkan dari keputusan-keputusan wasit yang meragukan tersebut. Mantan pemain Brentford itu tertawa dan menjawab: "Kita tahu siapa, siapa yang kita kejar?" Ini jelas merupakan sindiran langsung kepada Al-Nassr dan mungkin juga kepada bintang andalan mereka, Ronaldo. Toney lebih lanjut menuduh bahwa para wasit sepertinya sedang memikirkan hal lain selama "masa-masa krusial" perebutan gelar juara.
"Jika Anda ingin saya menjelaskan lebih dalam, saya bisa melakukannya, meskipun hal itu mungkin akan membuat saya mendapat masalah, tetapi saya adalah orang yang mengatakan apa adanya. Ada poin-poin yang jelas untuk dibahas dengan wasit, tapi pikirannya ada di tempat lain. Sepanjang musim, itu jelas penalti, tapi sekarang kita sampai di momen krusial dan mereka mengubahnya," tambah Toney. Dia kemudian mengunggah klip insiden tersebut di media sosial, sambil menyatakan: "Sungguh gila bagaimana Anda bisa melewatkan hal-hal seperti ini di momen-momen krusial atau memilih untuk menutup mata. Jelas apa yang sedang memengaruhi di sini."
Galeno mengkritik 'kurangnya rasa hormat'
Toney bukanlah satu-satunya bintang Al-Ahli yang mengungkapkan kekecewaannya. Rekan setimnya, Galeno, bahkan melangkah lebih jauh, seolah-olah menuduh bahwa liga secara aktif berusaha memberikan trofi kepada Ronaldo. Dalam sebuah postingan media sosial yang tajam, Galeno menyiratkan bahwa keadilan kompetisi liga telah sepenuhnya terganggu demi kepentingan satu orang.
"Serahkan trofi itu, itulah yang mereka inginkan, mereka ingin menyingkirkan kami dari kejuaraan dengan cara apa pun, mereka ingin menyerahkan trofi itu kepada satu orang, benar-benar tidak menghormati klub kami," tulis Galeno, seperti dilansir Daily Mail. Ledakan emosi para pemain di depan publik ini menyoroti meningkatnya ketegangan di Liga Pro Saudi saat musim ini memasuki tahap akhir dan tekanan terhadap Al-Nassr untuk mengamankan gelar pertama mereka di era Ronaldo semakin intensif.
- Getty Images Sport
Al-Ahli menuntut rekaman wasit
Untuk membela para bintang mereka, Al-Ahli mengeluarkan pernyataan resmi yang mengungkapkan "ketidakpuasan mendalam" dan menuntut agar pihak liga merilis rekaman audio komunikasi VAR. Pihak manajemen klub meminta penjelasan mengapa para pemain mereka diduga diperintahkan untuk mengabaikan pertandingan domestik dan fokus pada kompetisi tingkat benua saat keputusan-keputusan krusial sedang diambil di lapangan.
"Perusahaan klub Al Ahli menyatakan ketidakpuasan yang mendalam atas kesalahan wasit yang memengaruhi pertandingan tim sepak bola utama hari ini melawan Al Fayha pada putaran ke-29 Liga Roshn Saudi," kata klub tersebut. "Keputusan wasit berdampak langsung pada alur pertandingan dan hasil akhirnya, yang pada gilirannya memengaruhi posisi tim dalam perebutan gelar juara. Kesalahan semacam itu menimbulkan kekhawatiran yang wajar terkait proses seleksi wasit dan kriteria yang diterapkan, terutama mengingat tingginya tingkat teknis dan kompetitif Liga Roshn Saudi."