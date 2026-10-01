AFP
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Cristiano Ronaldo terancam skors enam bulan setelah meninggalkan tugas bersama Portugal
Sang superstar hengkang setelah perselisihan hebat
Ikon Portugal itu menghadapi skorsing hingga enam bulan setelah meninggalkan pemusatan latihan tim nasional di Denmark pada Rabu. Kepergian mendadak itu terjadi setelah konfrontasi panas dengan pelatih kepala Jesus, sebelum sang penyerang mengadakan pembicaraan dengan presiden FPF Pedro Proenca. Berdasarkan regulasi disipliner federasi, meninggalkan tugas internasional tanpa alasan yang sah membuat penyerang veteran itu terancam larangan bermain yang panjang disertai denda finansial.
- AFP
Regulasi merinci sanksi disipliner yang ketat
Ancaman tindakan disipliner formal secara tegas tercantum dalam kode etik badan pengatur tersebut.
Membahas ketidakhadiran tanpa izin dari tugas internasional, seperti dilaporkan oleh ESPN, peraturan disipliner FPF menyatakan: "Setiap pemain yang, setelah dipanggil secara semestinya, meninggalkan atau gagal menghadiri latihan, pertandingan, atau aktivitas apa pun dari tim nasional atau yang terkait dengan representasi olahraga FPF atau Portugal tanpa alasan yang dapat dibenarkan, akan dijatuhi sanksi berupa skorsing selama satu hingga enam bulan dan, sebagai tambahan jika ia adalah pemain profesional, denda antara 500 dan 1.000 euro."
Perseteruan itu meledak setelah Jesus meninggalkan sang penyerang sebagai pemain pengganti yang tidak dimainkan saat melawan Norwegia, sebelum menegaskan kembali kebijakan pemilihannya dalam konferensi pers pralaga di Kopenhagen.
Tidak terpengaruh oleh status veteran tersebut, Jesus menyatakan: "Saya bisa menjanjikan apa pun yang saya mau. Saya adalah manajer. Saya adalah pelatih, dan saya memberi tahu pemain itu bahwa dia tidak akan bermain. Saya akan menempatkannya di bangku cadangan; jika saya membutuhkan Anda selama 30 menit, Anda akan bermain, dan jika tidak, Anda tidak akan bermain. Tidak ada pemain yang akan pernah mengubah pikiran saya. Bukan dia, bukan siapa pun di sepak bola. Presiden mana pun juga tidak. Tidak pernah, nol."
Perpecahan di ruang ganti memicu absennya seseorang
Perpecahan taktik itu langsung memanas di lapangan latihan, dengan sang penyerang memboikot sesi latihan Rabu di Parken Stadium sesaat setelah komentar sang manajer.
Mengonfirmasi daftar skuad tanpa menjelaskan lebih lanjut gejolak internal tersebut, pernyataan resmi FPF berbunyi: "Pembaruan latihan Parken Stadium: Joao Felix kembali bergabung dengan grup. Francisco Conceicao (dipastikan absen besok) dan Cristiano Ronaldo tidak berlatih."
Setelah sebelumnya juga absen dalam sesi latihan Selasa di Swedia, ketidakhadiran sang penyerang yang berlanjut memastikan ia sepenuhnya dicoret dari skuad untuk pertandingan Kamis.
- Getty Images Sport
Dua laga beruntun di Skandinavia menguji otoritas
Brasil kini harus menghadapi laga Kamis melawan Denmark di Kopenhagen sebelum pertandingan kandang hari Minggu kontra Norwegia. Laga ganda UEFA Nations League ini menjadi ujian penentu bagi otoritas Jesus saat ia berupaya memimpin timnya tanpa pencetak gol terbanyak sepanjang masa negara itu.
Sementara itu, jajaran petinggi FPF menghadapi dilema yang belum pernah terjadi sebelumnya terkait apakah akan secara resmi memberlakukan skorsing enam bulan terhadap jimat andalan mereka yang telah lama membela tim.
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