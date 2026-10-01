Ancaman tindakan disipliner formal secara tegas tercantum dalam kode etik badan pengatur tersebut.

Membahas ketidakhadiran tanpa izin dari tugas internasional, seperti dilaporkan oleh ESPN, peraturan disipliner FPF menyatakan: "Setiap pemain yang, setelah dipanggil secara semestinya, meninggalkan atau gagal menghadiri latihan, pertandingan, atau aktivitas apa pun dari tim nasional atau yang terkait dengan representasi olahraga FPF atau Portugal tanpa alasan yang dapat dibenarkan, akan dijatuhi sanksi berupa skorsing selama satu hingga enam bulan dan, sebagai tambahan jika ia adalah pemain profesional, denda antara 500 dan 1.000 euro."

Perseteruan itu meledak setelah Jesus meninggalkan sang penyerang sebagai pemain pengganti yang tidak dimainkan saat melawan Norwegia, sebelum menegaskan kembali kebijakan pemilihannya dalam konferensi pers pralaga di Kopenhagen.

Tidak terpengaruh oleh status veteran tersebut, Jesus menyatakan: "Saya bisa menjanjikan apa pun yang saya mau. Saya adalah manajer. Saya adalah pelatih, dan saya memberi tahu pemain itu bahwa dia tidak akan bermain. Saya akan menempatkannya di bangku cadangan; jika saya membutuhkan Anda selama 30 menit, Anda akan bermain, dan jika tidak, Anda tidak akan bermain. Tidak ada pemain yang akan pernah mengubah pikiran saya. Bukan dia, bukan siapa pun di sepak bola. Presiden mana pun juga tidak. Tidak pernah, nol."