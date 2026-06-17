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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Cristiano Ronaldo tak mampu menyaingi Messi: penampilan perdana yang mengecewakan dalam laga Portugal vs Republik Demokratik Kongo

C. Ronaldo
World Cup
Portugal
Portugal vs DR Congo
DR Congo

Pemain bintang asal Portugal itu belum mampu meyakinkan dalam pertandingan pertamanya di turnamen Piala Dunia.

Si raksasa kecil dan sang raksasa yang menjadi kecil: debut Cristiano Ronaldo di panggung dunia sangat bertolak belakang dengan debut Lionel Messi.


Di Houston, ada antusiasme besar menjelang debut Portugal di Piala Dunia 2026, dan semua mata tertuju pada CR7, yang diharapkan untuk “menjawab” setelah penampilan gemilang “La Pulga” dengan mencetak hat-trick melawan Arab Saudi.


Namun, bagi tim Portugal, ini justru menjadi kekecewaan di segala lini: baik dari segi hasil, 1-1, maupun penampilan pemain berusia 41 tahun tersebut, yang jauh dari performa terbaiknya dan bahkan dari 30 gol yang dicetaknya bersama Al Nassr musim ini.

  • BABAK PERTAMA TANPA HASIL

    Gambaran kesulitan yang dialami Cristiano Ronaldo sudah terlihat jelas sejak awal pertandingan dan tercermin sepenuhnya dalam data babak pertama.


    Hanya sedikit bola yang disentuhnya, sebagian besar hanya untuk umpan-umpan sederhana dan tidak pernah tajam di area penalti. Namun yang terpenting, ia menutup 45 menit pertama tanpa sekali pun melepaskan tendangan ke gawang yang dijaga oleh Mpasi Nzau.


    Tidak ada bola yang sampai ke kakinya, bahkan bola-bola lambung pun tidak, yang semakin mencolok dalam pertandingan yang dibuka oleh sundulan dari Joao Neves—yang postur tubuhnya sebenarnya bukanlah senjata terbaiknya. Ketidakmampuan CR7 mencetak gol ini hampir terlewatkan begitu saja, seandainya bukan karena gol Wissa di masa tambahan waktu yang memungkinkan Republik Demokratik Kongo menyamakan kedudukan dan memulai malam yang sulit bagi Portugal.

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  • TETAP KONSISTEN DALAM PROSES PEMULIHAN

    Semua orang mengharapkan reaksi dari tim asuhan Roberto Martinez, yang memasukkan Conceiçao dari Juventus menggantikan Bernardo Silva yang tampil lesu, dan khususnya dari Cristiano Ronaldo. Namun, reaksi itu tak kunjung datang.


    Pemain berusia 41 tahun itu juga mencoba lebih sering muncul di area penalti, tetapi ketika melakukannya, ia tidak memberikan dampak dan malah menyia-nyiakan peluang-peluang menjanjikan: tendangannya melebar dari posisi yang bagus pada kesempatan pertama, kemudian melenceng ke samping akibat defleksi bek yang tidak dilihat wasit, dan kembali melebar saat hanya berhadapan dengan kiper di masa tambahan waktu. Tanpa pernah mengarah ke gawang.


    Data di akhir pertandingan sangat mengecewakan: 25 sentuhan bola, nol tembakan ke gawang, dan tidak ada dribel yang berhasil. Tidak ada pemain yang melakukan jumlah sentuhan sebanyak itu selama pertandingan yang menghasilkan kontribusi lebih sedikit daripada kapten Portugal tersebut. Cristiano Ronaldo belum mencetak gol dalam 10 pertandingan berturut-turut, baik di Piala Dunia maupun Kejuaraan Eropa; gol terakhirnya tercipta pada fase grup Piala Dunia 2022 melawan Ghana.


    Angka-angka ini semakin memperkuat keraguan yang menyelimuti Portugal menjelang Piala Dunia.

  • MESSI MENJADI MOTOR UTAMA, RONALDO "TERBATAS"

    Keraguan yang sudah kembali muncul berkat penampilan gemilang Messi dalam laga Argentina melawan Arab Saudi: Apakah Cristiano Ronaldo benar-benar tak tergantikan di timnas Portugal ini?


    Secara status, jelas dia adalah ikon dan penopang utama tim, namun apa yang terjadi di lapangan menunjukkan perspektif yang berbeda. Sebab, jika Messi hingga kini tetap menjadi motor utama Albiceleste—tidak hanya lewat gol, tetapi juga melalui permainan yang mencakup seluruh lapangan sehingga dia selalu hadir dan menjadi pusat permainan—CR7 terkadang justru menjadi hambatan bagi Portugal.


    Ambil contoh peluang pertama yang terbuang oleh Ronaldo: Conceicao masuk ke kotak penalti, bergerak ke tengah dengan kaki kiri, dan memiliki kesempatan untuk menendang dengan kaki favoritnya, tetapi ia justru memilih mencari kaptennya dengan umpan yang rumit sehingga menyia-nyiakan peluang tersebut. Dan berkali-kali, kesan bahwa mereka berusaha dengan segala cara untuk melibatkan CR7 menyertai permainan tim Portugal.


    Dampak lainnya adalah berkurangnya ruang gerak bagi pemain lain. Lihat saja masuknya penyerang tengah lain seperti Gonçalo Ramos baru pada menit ke-83 meskipun skor masih imbang, sebuah keputusan terlambat dari Martinez yang dapat dijelaskan oleh kesulitan untuk memadukan dua penyerang seperti itu, terutama karena di sayap sudah ada pemain-pemain yang menyerang seperti Conceição atau Rafa Leão, yang masuk menggantikan pemain sayap lain seperti Pedro Neto (pencipta assist untuk João Neves).


    Inilah mengapa debut Ronaldo tidak hanya mengecewakan, tetapi juga memicu alarm di kubu Portugal; jawaban diperlukan mulai dari pertandingan berikutnya melawan Uzbekistan pada 23 Juni: hampir seminggu untuk menata kembali strategi dan menemukan cara agar CR7 kembali menjadi nilai tambah, bukan penghambat bagi Seleçao.

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