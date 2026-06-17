Cristiano Ronaldo tak mampu menyaingi Messi: penampilan perdana yang mengecewakan dalam laga Portugal vs Republik Demokratik Kongo

Si raksasa kecil dan sang raksasa yang menjadi kecil: debut Cristiano Ronaldo di panggung dunia sangat bertolak belakang dengan debut Lionel Messi.





Di Houston, ada antusiasme besar menjelang debut Portugal di Piala Dunia 2026, dan semua mata tertuju pada CR7, yang diharapkan untuk “menjawab” setelah penampilan gemilang “La Pulga” dengan mencetak hat-trick melawan Arab Saudi.





Namun, bagi tim Portugal, ini justru menjadi kekecewaan di segala lini: baik dari segi hasil, 1-1, maupun penampilan pemain berusia 41 tahun tersebut, yang jauh dari performa terbaiknya dan bahkan dari 30 gol yang dicetaknya bersama Al Nassr musim ini.