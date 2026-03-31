Cristiano Ronaldo tak butuh Ryan Reynolds untuk mewujudkan impian Hollywood-nya! Rencana sensasional CR7 pindah ke Wrexham dibatalkan meski ia punya ambisi menjadi bintang film

Meskipun upaya untuk mendatangkan Ronaldo dianggap terlalu muluk-muluk, beberapa nama lain yang berpotensi menjadi target transfer sedang dibicarakan untuk Wrexham. Jika mereka berhasil promosi ke Liga Premier, maka pada bursa transfer berikutnya mereka akan memburu pemain-pemain yang sudah terbukti kemampuannya.

Salah satunya adalah gelandang timnas Wales saat ini, Harry Wilson - seorang putra asli Wrexham yang akan menjadi pemain bebas transfer saat kontraknya di Fulham berakhir pada musim panas.

Chester menambahkan: “Apakah Wrexham bisa mendatangkan Harry Wilson jika mereka berhasil promosi ke Liga Premier? Saya pikir itu akan tergantung pada keinginan Harry untuk bermain di Wrexham.

“Dia baru berusia 29 tahun dan melihat performa yang ditunjukkannya musim ini, saya yakin bakatnya tak perlu diragukan lagi, dan dia selalu sukses dalam masa peminjaman serta kini menjalani masa yang sukses di Fulham secara keseluruhan.

“Namun, musim ini khususnya, dia tampaknya benar-benar matang dalam hal produksi gol dan assist, dan hal itu sangat penting bagi Wales di bidang tersebut. Saya pikir sebagai pesepakbola berada dalam performa seperti itu pada usia di mana dia mungkin belum dianggap terlalu tua dan dengan status bebas transfer, saya bayangkan ada banyak opsi yang tersedia bagi Harry.

“Saya yakin dia akan memiliki pilihan, apakah itu tetap di Fulham atau mencari klub lain dan melihat peluang apa yang tersedia baginya. Saya kira Wrexham tentu akan mempertimbangkan hal ini jika mereka berhasil promosi.”