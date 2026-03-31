Cristiano Ronaldo tak butuh Ryan Reynolds untuk mewujudkan impian Hollywood-nya! Rencana sensasional CR7 pindah ke Wrexham dibatalkan meski ia punya ambisi menjadi bintang film
Ronaldo, legenda sepak bola Portugal, belum menentukan tanggal pensiunnya
Ronaldo kini berusia 41 tahun dan mulai memikirkan apa yang akan dilakukannya ketika tiba saatnya untuk menggantungkan sepatu yang telah memecahkan berbagai rekor itu untuk selamanya. Keputusannya untuk beralih ke dunia kepelatihan dianggap tidak mungkin, meskipun ia memiliki pengalaman luas untuk dibagikan, sementara menjadi pemilik klub dipandang sebagai transisi yang lebih realistis.
Belum ada tanggal pensiun yang ditetapkan oleh pemenang Ballon d’Or lima kali ini, dengan banyak pihak memprediksi ia akan terus bermain hingga usia pertengahan 40-an dan seterusnya. Dengan kontrak menguntungkan di klub Saudi Pro League, Al-Nassr, yang akan berakhir pada 2027, tantangan baru mungkin dicari pada saat itu.
Rencana ambisius sedang disusun di Wrexham, saat Red Dragons membidik Liga Premier, dan Ronaldo akan cocok dengan profil yang dicari untuk serial dokumenter mereka. Ia juga akan mendapat kesempatan di SToK Racecourse untuk mendiskusikan peluang akting blockbuster dengan bintang Deadpool, Reynolds.
Apakah Ronaldo bisa mengejar mimpi Hollywood bersama Wrexham?
Mantan pemain timnas Wales, Chester, tidak yakin bahwa kesepakatan itu akan terwujud. Kepada Fruity King, ia mengatakan: “Cristiano Ronaldo sedang berada di puncak ketenarannya dan mengingat semua kesuksesan yang telah ia raih di lapangan sepak bola, jika ia ingin mencoba peruntungannya di Hollywood, saya rasa ia tidak perlu pergi ke Wrexham untuk mewujudkannya, tapi siapa tahu.
“Wrexham tidak jauh dari Manchester, daerah yang dia kenal baik, jadi Anda tidak bisa mengatakan tidak mungkin. Itu akan menjadi sesuatu yang pasti mengejutkan saya dan sebagian besar dunia jika Ronaldo pergi ke Wrexham!”
Pemenang Piala Dunia Frank Leboeuf sebelumnya pernah menyatakan bahwa Ronaldo bisa saja mempertimbangkan langkah tersebut. Mantan bek Chelsea itu berkata: “Saya pikir Ronaldo cukup cerdas untuk bergabung dengan Wrexham setelah kariernya berakhir demi bermain dalam film Hollywood yang indah. Mengapa tidak?
“Jika dia mencintai sepak bola dan ingin bermain untuk Wrexham, tetapi pada saat yang sama memikirkan untuk menjadi aktor hebat di Hollywood, saya tidak masalah dengan itu. Saya menyukai ambisi. Ronaldo adalah sosok yang luar biasa, jadi itu akan menjadi hal yang hebat bagi Wrexham.”
Wrexham diyakini akan mencoba merekrut pemain internasional Wales, Wilson
Meskipun upaya untuk mendatangkan Ronaldo dianggap terlalu muluk-muluk, beberapa nama lain yang berpotensi menjadi target transfer sedang dibicarakan untuk Wrexham. Jika mereka berhasil promosi ke Liga Premier, maka pada bursa transfer berikutnya mereka akan memburu pemain-pemain yang sudah terbukti kemampuannya.
Salah satunya adalah gelandang timnas Wales saat ini, Harry Wilson - seorang putra asli Wrexham yang akan menjadi pemain bebas transfer saat kontraknya di Fulham berakhir pada musim panas.
Chester menambahkan: “Apakah Wrexham bisa mendatangkan Harry Wilson jika mereka berhasil promosi ke Liga Premier? Saya pikir itu akan tergantung pada keinginan Harry untuk bermain di Wrexham.
“Dia baru berusia 29 tahun dan melihat performa yang ditunjukkannya musim ini, saya yakin bakatnya tak perlu diragukan lagi, dan dia selalu sukses dalam masa peminjaman serta kini menjalani masa yang sukses di Fulham secara keseluruhan.
“Namun, musim ini khususnya, dia tampaknya benar-benar matang dalam hal produksi gol dan assist, dan hal itu sangat penting bagi Wales di bidang tersebut. Saya pikir sebagai pesepakbola berada dalam performa seperti itu pada usia di mana dia mungkin belum dianggap terlalu tua dan dengan status bebas transfer, saya bayangkan ada banyak opsi yang tersedia bagi Harry.
“Saya yakin dia akan memiliki pilihan, apakah itu tetap di Fulham atau mencari klub lain dan melihat peluang apa yang tersedia baginya. Saya kira Wrexham tentu akan mempertimbangkan hal ini jika mereka berhasil promosi.”
Upaya promosi: Red Dragons membidik Liga Premier
Wrexham tengah berjuang untuk merebut satu tempat di babak play-off Championship menjelang berakhirnya musim 2025-26. Tim asuhan Phil Parkinson saat ini berada di peringkat ketujuh klasemen dengan tujuh pertandingan tersisa. Jika promosi keempat berturut-turut berhasil diraih, maka impian untuk mendatangkan pemain sekelas Wilson dan Ronaldo pun mulai bisa terwujud.