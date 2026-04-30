Cristiano Ronaldo semakin mendekati gelar juara Liga Pro Arab Saudi pertamanya setelah mengantarkan Al-Nassr meraih kemenangan krusial atas Al Ahli yang diperkuat Ivan Toney

Dalam pertandingan krusial yang berlangsung imbang selama 75 menit, tak terelakkan bahwa Ronaldo lah yang menjadi sosok yang memecah kebuntuan. Pemain berusia 41 tahun itu melompat paling tinggi untuk menyambut tendangan sudut akurat dari rekan setimnya di timnas Portugal, João Félix, dan menyundul bola ke sudut atas gawang yang membuat Edouard Mendy terpaku di tempatnya.

Gol sundulan tersebut menandai gol ke-25 Ronaldo di musim liga saat ini, memperkuat posisinya sebagai salah satu penuntas peluang paling klinis di dunia. Setelah mencetak gol, pemenang Ballon d'Or lima kali itu merayakannya dengan kegembiraan khasnya, memimpin rekan-rekan setimnya menuju bendera sudut saat para pendukung Al-Nassr merasakan bahwa gelar Liga Pro Saudi pertama bagi kapten mereka akhirnya sudah di depan mata.