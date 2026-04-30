Cristiano Ronaldo semakin mendekati gelar juara Liga Pro Arab Saudi pertamanya setelah mengantarkan Al-Nassr meraih kemenangan krusial atas Al Ahli yang diperkuat Ivan Toney
Ronaldo yang legendaris memecahkan kebuntuan
Dalam pertandingan krusial yang berlangsung imbang selama 75 menit, tak terelakkan bahwa Ronaldo lah yang menjadi sosok yang memecah kebuntuan. Pemain berusia 41 tahun itu melompat paling tinggi untuk menyambut tendangan sudut akurat dari rekan setimnya di timnas Portugal, João Félix, dan menyundul bola ke sudut atas gawang yang membuat Edouard Mendy terpaku di tempatnya.
Gol sundulan tersebut menandai gol ke-25 Ronaldo di musim liga saat ini, memperkuat posisinya sebagai salah satu penuntas peluang paling klinis di dunia. Setelah mencetak gol, pemenang Ballon d'Or lima kali itu merayakannya dengan kegembiraan khasnya, memimpin rekan-rekan setimnya menuju bendera sudut saat para pendukung Al-Nassr merasakan bahwa gelar Liga Pro Saudi pertama bagi kapten mereka akhirnya sudah di depan mata.
Kingsley Coman memastikan kemenangan ke-20 berturut-turut Al-Nassr
Sementara Ronaldo menjadi sorotan berkat gol pembuka, mantan bintang Bayern Munich Kingsley Coman memastikan tak ada kejutan di menit-menit akhir. Pemain asal Prancis itu memanfaatkan kegagalan Al Ahli dalam menghalau tendangan bebas berbahaya lainnya pada menit ke-90, melepaskan tendangan keras yang menggetarkan jala gawang untuk mengubah skor menjadi 2-0 dan secara resmi memastikan kemenangan timnya.
Kemenangan ini membuat rekor kemenangan beruntun Al-Nassr yang luar biasa bertambah menjadi 20 pertandingan berturut-turut di semua kompetisi, termasuk 16 kemenangan beruntun di liga domestik. Raksasa Riyadh ini kini berada di puncak klasemen, unggul delapan poin atas Al-Hilal dan 13 poin atas Al Ahli. Al-Nassr hanya memiliki empat pertandingan tersisa di musim ini dibandingkan dengan lima pertandingan yang dimiliki rival-rivalnya. Ini berarti baik Al-Hilal maupun Al Ahli secara matematis masih berpeluang, namun mengejar pemimpin klasemen yang sedang melesat ini akan menjadi tugas yang sangat berat.
Mengejar Toney & Quinones dalam perebutan Sepatu Emas
Penampilan gemilang Ronaldo yang konsisten kini membawanya mencapai tonggak sejarah dengan mencetak 25 gol atau lebih dalam tiga musim liga berturut-turut, sebuah prestasi yang belum pernah ia raih sejak masa kejayaannya selama sembilan tahun di Real Madrid. Total gol sepanjang kariernya kini mencapai angka yang mengesankan, yakni 970 gol untuk klub dan tim nasional, dengan 126 di antaranya dicetak saat membela Al-Nassr.
Penyerang veteran ini juga tengah terlibat dalam persaingan sengit untuk memperebutkan Sepatu Emas Liga Pro Saudi. Saat ini, ia tertinggal dua gol dari striker Al Ahli, Ivan Toney, yang berada di peringkat kedua daftar pencetak gol, dan tiga gol di belakang Julian Quinones, yang memimpin klasemen dengan 28 gol.
Hitung mundur terakhir menuju kejayaan
Bagi Al Ahli, kekalahan ini terasa seperti pil pahit yang harus ditelan di tengah periode sukses yang mereka raih di ajang lain. Meskipun baru saja mempertahankan gelar juara AFC Champions League Elite, konsistensi tim asuhan Matthias Jaissle di kompetisi domestik justru goyah di saat yang paling krusial. Jarak ke puncak klasemen kini tampak tak terkejar, sementara sisa pertandingan bagi tim asal Jeddah ini semakin menipis.
Dengan Al-Nassr hanya membutuhkan beberapa poin lagi untuk secara matematis memastikan gelar juara, fokus para penggemar di Riyadh kini telah beralih ke perayaan. Ronaldo, yang telah mengubah wajah sepak bola Saudi sejak kedatangannya, kini hanya tinggal beberapa hari lagi untuk mengangkat trofi besar pertamanya yang selama ini belum pernah ia raih sejak pindah ke Timur Tengah.