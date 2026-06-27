“Cristiano Ronaldo selalu menjadi idola baginya” - Ayah bintang Manchester United dan Portugal itu mengungkapkan kekaguman serta “persahabatan yang tulus” dengan sang penyerang bintang

Setelah mempererat ikatan mereka di Old Trafford, status Dalot sebagai salah satu pemain terdekat sang kapten terlihat jelas ketika Ronaldo bergegas ke bangku cadangan khusus untuk memeluknya setelah mencetak gol pembuka melawan Uzbekistan.

Berbicara kepada O Jogo, Teixeira menjelaskan bagaimana ikatan unik ini tumbuh dari kekaguman sejak kecil menjadi rasa saling menghormati secara profesional. Ia berkata: "Saya pikir itu sangat lucu karena terjadi tepat di depan mata saya. Saya melihat Cristiano berlari kencang untuk merayakan bersama Diogo, dan itu membuat saya senang juga.

"Cristiano selalu menjadi idola bagi Diogo. Dia memang tidak tinggal bersama kami lagi, tapi saya memastikan untuk menyimpan poster-poster Cristiano Ronaldo yang dulu dia tempel di lemari dan di balik pintu kamarnya di rumah.

"Cristiano selalu menjadi panutan bagi Diogo, berkat teladannya, dedikasinya, etos kerjanya, rasa tanggung jawabnya, dan ketangguhannya. Ketika Cristiano kembali ke Manchester United, hubungan mereka semakin erat. Mungkin Cristiano melihat sedikit sifat-sifatnya sendiri dalam diri Diogo.

"Diogo juga sangat bertanggung jawab, fokus, dan suka mendengarkan serta mengikuti nasihat yang baik, bahkan terkait pemulihan fisik dan nutrisi. Mungkin Cristiano melihat sedikit bayangan dirinya yang lebih muda dalam diri Diogo. Hal itu membuat saya senang karena saya yakin persahabatan mereka tulus."