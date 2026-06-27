AFP
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“Cristiano Ronaldo selalu menjadi idola baginya” - Ayah bintang Manchester United dan Portugal itu mengungkapkan kekaguman serta “persahabatan yang tulus” dengan sang penyerang bintang
Dukungan keluarga bagi sang bek
Keluarga Dalot telah melakukan perjalanan melintasi Amerika Serikat untuk mendukung sang bek sayap dalam penampilannya di Piala Dunia yang kedua. Dengan bekal pengalaman klub yang luas setelah delapan musim di Old Trafford, bek serba bisa ini sudah sepenuhnya siap untuk diturunkan di kedua sayap. Ayahnya, Teixeira, menyatakan keyakinan penuh terhadap kesiapan fisik dan mental putranya untuk menembus susunan pemain inti seiring berjalannya turnamen.
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Teixeira memuji ikatan dengan Ronaldo
Setelah mempererat ikatan mereka di Old Trafford, status Dalot sebagai salah satu pemain terdekat sang kapten terlihat jelas ketika Ronaldo bergegas ke bangku cadangan khusus untuk memeluknya setelah mencetak gol pembuka melawan Uzbekistan.
Berbicara kepada O Jogo, Teixeira menjelaskan bagaimana ikatan unik ini tumbuh dari kekaguman sejak kecil menjadi rasa saling menghormati secara profesional. Ia berkata: "Saya pikir itu sangat lucu karena terjadi tepat di depan mata saya. Saya melihat Cristiano berlari kencang untuk merayakan bersama Diogo, dan itu membuat saya senang juga.
"Cristiano selalu menjadi idola bagi Diogo. Dia memang tidak tinggal bersama kami lagi, tapi saya memastikan untuk menyimpan poster-poster Cristiano Ronaldo yang dulu dia tempel di lemari dan di balik pintu kamarnya di rumah.
"Cristiano selalu menjadi panutan bagi Diogo, berkat teladannya, dedikasinya, etos kerjanya, rasa tanggung jawabnya, dan ketangguhannya. Ketika Cristiano kembali ke Manchester United, hubungan mereka semakin erat. Mungkin Cristiano melihat sedikit sifat-sifatnya sendiri dalam diri Diogo.
"Diogo juga sangat bertanggung jawab, fokus, dan suka mendengarkan serta mengikuti nasihat yang baik, bahkan terkait pemulihan fisik dan nutrisi. Mungkin Cristiano melihat sedikit bayangan dirinya yang lebih muda dalam diri Diogo. Hal itu membuat saya senang karena saya yakin persahabatan mereka tulus."
Kemitraan internasional tingkat elit telah terjalin
Dalot dan Ronaldo telah bermain bersama sebanyak 28 kali untuk Portugal sejak Euro 2020, yang ditunda hingga 2021 akibat pandemi. Yang mengejutkan, hanya satu dari 145 gol internasional Ronaldo yang dicetak berkat umpan dari bek sayap tersebut. Dalot masih menunggu kesempatan pertamanya untuk turun ke lapangan di turnamen ini, karena pelatih kepala Roberto Martinez lebih memilih João Cancelo.
- AFP
Tantangan melawan Kolombia akan segera tiba
Portugal telah memastikan tempatnya di babak 32 besar bahkan sebelum bertanding dalam laga terakhir fase grup. Jaminan ini memungkinkan pelatih kepala Martinez untuk melakukan rotasi skuad menjelang pertandingan melawan tim Kolombia yang tangguh. Pertandingan ini menjadi ujian sesungguhnya bagi Selecao di turnamen ini, sekaligus memberikan Dalot peluang emas untuk akhirnya merebut posisi starter dan membantu menetralisir lini depan Amerika Selatan yang mematikan.