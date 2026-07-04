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Ronaldo-ZlatanGetty/GOAL
Yosua Arya

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"Cristiano Ronaldo sedang 'menyandera' Portugal" - Zlatan Ibrahimovic melontarkan kritik pedas terhadap penyerang Al-Nassr itu setelah kemenangan tipis atas Kroasia

C. Ronaldo
Portugal
Portugal vs Croatia
Croatia
World Cup
Z. Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic mempertanyakan peran Cristiano Ronaldo di tim nasional Portugal, dengan menyatakan bahwa penyerang veteran itu dipilih karena faktor nostalgia, bukan karena prestasinya. Mantan penyerang Swedia itu yakin bahwa Goncalo Ramos telah membuktikan bahwa Portugal harus melangkah maju setelah mencetak gol penentu kemenangan melawan Kroasia.

  • Ibrahimovic mempertanyakan posisi Ronaldo

    Ibrahimovic melontarkan kritik pedas terhadap peran Ronaldo di tim nasional Portugal setelah tim asuhan Roberto Martinez mengalahkan Kroasia 2-1. Saat tampil sebagai pakar di Fox Sports, mantan striker AC Milan dan Manchester United itu berpendapat bahwa Portugal tidak bisa berharap bisa bersaing memperebutkan gelar-gelar besar dengan Ronaldo yang memimpin lini serang di usia 41 tahun. Ia menyarankan bahwa bintang Al-Nassr itu dipilih lebih karena statusnya daripada penampilannya saat ini.

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  • Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ibrahimovic memberikan penilaian yang tajam

    Ibrahimovic memanfaatkan kemenangan Portugal atas Kroasia untuk mempertanyakan keyakinan Martinez yang tak kunjung surut terhadap Ronaldo. Ia berpendapat bahwa kontribusi menentukan Gonçalo Ramos menyoroti perlunya perubahan di lini depan dan menyatakan bahwa Portugal justru menghambat diri sendiri dengan terus mengandalkan kapten mereka.

    "Para penggemar Portugal seharusnya sudah bisa menduga apa yang terjadi," kata Ibrahimovic. "Anda tidak bisa berharap memenangkan apa pun pada tahun 2026 dengan Cristiano Ronaldo yang berusia 41 tahun memimpin lini serang. Terutama karena Ramos berada di bangku cadangan, padahal ia masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol.

    "Ini bukan 'kepemimpinan legendaris.' Justru egonya yang menyandera tim. Ronaldo sudah kehilangan sentuhan dan kelincahannya. Sekarang dia hanya berada di kotak penalti... Pada titik ini, auranya yang lebih mendukungnya daripada kakinya. Terus menurunkannya sebagai starter hanyalah kegilaan yang didorong oleh nostalgia belaka."

  • Bertahan dari ancaman Kroasia

    Sementara perdebatan internal mengenai peran Ronaldo terus berkecamuk, Portugal bisa dibilang beruntung bisa lolos dari babak 32 besar. Pertandingan di Toronto itu diwarnai kontroversi, terutama setelah gol Josko Gvardiol di menit-menit akhir dianulir karena offside menyusul tinjauan VAR yang cukup lama. Keputusan tersebut membuat pelatih Kroasia, Zlatko Dalic, sangat marah, karena timnya kehilangan peluang untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-113.

    Ronaldo memang sempat menjadi bintang saat itu, dengan mencetak gol penalti untuk menyamakan kedudukan setelah Ivan Perisic membawa Kroasia memimpin. Selecao akhirnya memenangkan pertandingan berkat gol Ramos di detik-detik terakhir.

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  • 크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo)Getty Images

    Spanyol akan menjadi ujian berat berikutnya

    Portugal kini bersiap menghadapi pertandingan babak 16 besar melawan Spanyol, sebuah laga yang akan membuat pemilihan susunan pemain oleh Martinez semakin menjadi sorotan. Masih harus dilihat apakah pelatih Portugal itu akan mengambil keputusan besar untuk menempatkan Ronaldo di bangku cadangan atau tetap mengandalkannya untuk memimpin lini serang tim.

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