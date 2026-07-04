"Cristiano Ronaldo sedang 'menyandera' Portugal" - Zlatan Ibrahimovic melontarkan kritik pedas terhadap penyerang Al-Nassr itu setelah kemenangan tipis atas Kroasia

Ibrahimovic memanfaatkan kemenangan Portugal atas Kroasia untuk mempertanyakan keyakinan Martinez yang tak kunjung surut terhadap Ronaldo. Ia berpendapat bahwa kontribusi menentukan Gonçalo Ramos menyoroti perlunya perubahan di lini depan dan menyatakan bahwa Portugal justru menghambat diri sendiri dengan terus mengandalkan kapten mereka.

"Para penggemar Portugal seharusnya sudah bisa menduga apa yang terjadi," kata Ibrahimovic. "Anda tidak bisa berharap memenangkan apa pun pada tahun 2026 dengan Cristiano Ronaldo yang berusia 41 tahun memimpin lini serang. Terutama karena Ramos berada di bangku cadangan, padahal ia masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol.

"Ini bukan 'kepemimpinan legendaris.' Justru egonya yang menyandera tim. Ronaldo sudah kehilangan sentuhan dan kelincahannya. Sekarang dia hanya berada di kotak penalti... Pada titik ini, auranya yang lebih mendukungnya daripada kakinya. Terus menurunkannya sebagai starter hanyalah kegilaan yang didorong oleh nostalgia belaka."