Cristiano Ronaldo sebagai rekan setim yang tidak disukai? Sebuah postingan palsu memicu dugaan kontroversial dari Christoph Kramer

Namun, di balik layar tim yang menjadi salah satu favorit Piala Dunia ini, suasana memanas setelah hasil imbang 1-1 yang mengecewakan pada laga pembuka melawan Republik Demokratik Kongo—dengan superstar Ronaldo menjadi sorotan utama perdebatan. Apakah pemain yang lima kali dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Dunia ini masih cukup baik, ataukah justru menjadi penghambat dalam misi merebut gelar juara?

Pendapat para pakar TV ternama cukup jelas. Thierry Henry di FOX menuduh pemain yang lima kali dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Dunia itu egois, sementara Kevin-Prince Boateng mengatakan di televisi Australia bahwa Portugal “akan menjadi tim yang lebih baik” tanpa kehadirannya. Christian Streich menjelaskan di ZDF bahwa ia kemungkinan besar akan mengesampingkannya demi alasan taktis. Dan Christoph Kramer menduga bahwa banyak pemain timnas Portugal diam-diam lebih suka bermain tanpa Ronaldo.

“Dia tidak berbeda dari pemain lain,” kata pemain PSG, Neves, meremehkan peran Ronaldo setelah pertandingan pembuka—dan hal itu justru memicu badai kritik serta kontroversi di media sosial. Sebuah komentar Instagram yang diduga berasal dari pacar Neves, Madalena Aragao—yang memiliki satu juta pengikut dan konon menyebut Ronaldo sebagai “orang yang keras kepala”—semakin memperkeruh suasana—meski komentar tersebut tampaknya palsu. Bahkan saudara perempuan Ronaldo pun ikut angkat bicara.