Cristiano Ronaldo tampil seperti biasa; dalam sesi latihan di Palm Beach yang cerah, pemain berusia 41 tahun itu tampak dalam suasana hati yang sangat baik dan bercanda dengan rekan-rekan setimnya. Ragu pada diri sendiri? Tidak sama sekali! Ia pun menepis spekulasi tentang ketegangan internal dalam tim hanya dengan dua kata: "Siempre Unidos" (selalu bersatu), tulisnya di bawah foto sesi latihan di Instagram, di mana Joao Neves juga terlihat mengacungkan kedua jempolnya.
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Cristiano Ronaldo sebagai rekan setim yang tidak disukai? Sebuah postingan palsu memicu dugaan kontroversial dari Christoph Kramer
Namun, di balik layar tim yang menjadi salah satu favorit Piala Dunia ini, suasana memanas setelah hasil imbang 1-1 yang mengecewakan pada laga pembuka melawan Republik Demokratik Kongo—dengan superstar Ronaldo menjadi sorotan utama perdebatan. Apakah pemain yang lima kali dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Dunia ini masih cukup baik, ataukah justru menjadi penghambat dalam misi merebut gelar juara?
Pendapat para pakar TV ternama cukup jelas. Thierry Henry di FOX menuduh pemain yang lima kali dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Dunia itu egois, sementara Kevin-Prince Boateng mengatakan di televisi Australia bahwa Portugal “akan menjadi tim yang lebih baik” tanpa kehadirannya. Christian Streich menjelaskan di ZDF bahwa ia kemungkinan besar akan mengesampingkannya demi alasan taktis. Dan Christoph Kramer menduga bahwa banyak pemain timnas Portugal diam-diam lebih suka bermain tanpa Ronaldo.
“Dia tidak berbeda dari pemain lain,” kata pemain PSG, Neves, meremehkan peran Ronaldo setelah pertandingan pembuka—dan hal itu justru memicu badai kritik serta kontroversi di media sosial. Sebuah komentar Instagram yang diduga berasal dari pacar Neves, Madalena Aragao—yang memiliki satu juta pengikut dan konon menyebut Ronaldo sebagai “orang yang keras kepala”—semakin memperkeruh suasana—meski komentar tersebut tampaknya palsu. Bahkan saudara perempuan Ronaldo pun ikut angkat bicara.
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Cristiano Ronaldo dan Roberto Martinez: Akankah mereka segera menjadi duo di Al-Nassr?
Lalu bagaimana dengan sang superstar sendiri? Sejauh ini, setelah pertandingan pertama di Houston, ia hanya bersuara melalui media sosial. "Fokus pada misi," tulisnya terakhir kali pada hari Minggu. Sebaliknya, dalam semua sesi konferensi pers, rekan-rekan setimnya berusaha menonjolkan kekompakan tim.
"Jika kalian ingin mendayung bersama kami, maka kami akan mendayung. Perahu ini tidak akan terbalik," jawab bek sayap Diogo Dalot menanggapi kritik tajam yang menghujani tim, terutama Ronaldo, sejak Sabtu: "Kita semua berada di perahu yang sama. Bersama-sama kita kuat."
Pelatih tim nasional Roberto Martínez juga dengan tegas membela keputusannya untuk menempatkan Ronaldo sebagai penyerang tengah. “Jika membutuhkan gol, kita harus memiliki Cristiano Ronaldo di lapangan,” kata pria berusia 52 tahun itu setelah pertandingan pembuka. Menariknya: Martínez, yang akan mengundurkan diri dari jabatannya setelah Piala Dunia, dikabarkan akan menjadi pelatih klub baru Ronaldo di Al-Nassr, Arab Saudi, menurut portal Prancis RMC.
Dengan demikian, Ronaldo kemungkinan besar akan kembali masuk dalam starting eleven pada Selasa melawan Uzbekistan, meskipun ia sudah sepuluh pertandingan berturut-turut di Piala Dunia dan Euro belum mencetak gol di turnamen tersebut, dan bahkan tidak melepaskan satu tembakan pun ke gawang saat melawan Kongo.
Namun, dengan segala pengalamannya, ia pasti menyadari bahwa ia harus menunjukkan performa terbaiknya di Piala Dunia keenamnya ini.