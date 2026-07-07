Cristiano Ronaldo: “Saya telah meraih 3 gelar bersama Portugal; sebelum saya, tidak ada yang pernah meraihnya. Kejuaraan Eropa 2016 itu seperti Piala Dunia”

“Ini adalah pertandingan yang sangat sengit. Spanyol memang sedikit beruntung bisa mencetak gol di menit-menit akhir, tapi begitulah sepak bola. Pertandingan ini berlangsung dengan sangat baik.”





“Saya sedih harus tersingkir dari Piala Dunia seperti ini, tapi saya sudah memberikan segalanya, yang terbaik, dan saya pulang dengan hati yang tenang. Inilah sepak bola, inilah kehidupan seorang pesepakbola: kadang menang, kadang kalah, dan kita harus terus maju. Kenyataannya, ini memang Piala Dunia terakhir saya, ya, tapi selebihnya saya akan punya waktu untuk berpikir, berkumpul dengan keluarga, tidak mengambil keputusan terburu-buru, dan melanjutkan hidup.”





“Dengan hati yang tenang, saya telah memberikan yang terbaik, saya telah memenangkan tiga gelar bersama Portugal; sebelum Cristiano, Portugal belum pernah memenangkan gelar apa pun, jadi saya senang. Kenyataannya, gelar terpenting yang pernah saya raih bersama timnas adalah pada tahun 2016; bagi saya, gelar itu sama pentingnya dengan Piala Dunia, sejujurnya. Karena itu, saya ulangi, saya pergi dengan hati yang tenang karena telah memberikan yang terbaik, dan itu saja. Besok adalah hari baru dan hidup terus berlanjut.”





“Air mata? Saya merasakan perasaan istimewa saat membela tim nasional; sudah 23 tahun, dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan, ini selalu menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Ada emosi tertentu, tetapi juga rasa lega dan keyakinan tenang bahwa siapa pun yang telah memberikan yang terbaik tidak bisa dikritik atas apa pun. Jorge Jesus? Keputusan-keputusan ini bukan saya yang mengambilnya. Ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan siapa yang akan datang.”