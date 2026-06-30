Cristiano Ronaldo saling berpelukan dengan Ricardo Carvalho saat Portugal mengonfirmasi meninggalnya ayah asisten pelatih tersebut

Suasana persaudaraan yang mendalam menyelimuti lapangan latihan saat para pemain menghibur sang pelatih berusia 48 tahun itu. Sementara pelatih kepala Martinez menyaksikan dengan penuh hormat, Ronaldo saling berpelukan untuk menghibur mantan rekan setimnya di tim nasional itu.

Menangkap momen persatuan yang khidmat ini, pimpinan federasi sepak bola nasional menerbitkan pesan solidaritas resmi untuk mendukung sang juara Euro 2016 di tengah duka yang mendalam. Federasi Sepak Bola Portugal menyatakan: “Kami bersama Anda. Tetap kuat, Ricardo Carvalho.

"Federasi Sepak Bola Portugal menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Manuel Ribeiro de Carvalho, ayah dari Ricardo Carvalho, asisten pelatih Tim Nasional, pada usia 69 tahun.”