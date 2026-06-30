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Cristiano Ronaldo saling berpelukan dengan Ricardo Carvalho saat Portugal mengonfirmasi meninggalnya ayah asisten pelatih tersebut
Tragedi melanda markas Seleccao
Federasi Sepak Bola Portugal mengonfirmasi kabar duka meninggalnya Manuel Ribeiro, yang berusia 69 tahun, hanya beberapa hari sebelum pertandingan krusial tim tersebut di babak 32 besar Piala Dunia melawan Kroasia. Skuad asuhan Roberto Martinez menghentikan sementara persiapan taktis mereka di Florida untuk menggelar upacara penghormatan yang mengharukan di lapangan latihan. Seluruh anggota tim saling bergandengan tangan dan menundukkan kepala sebagai tanda solidaritas kepada mantan bek legendaris tersebut, yang kemudian meninggalkan markas di Amerika Utara untuk kembali ke rumah menemui keluarganya yang sedang berduka.
- Getty Images Sport
Tim bersatu mendukung pelatih
Suasana persaudaraan yang mendalam menyelimuti lapangan latihan saat para pemain menghibur sang pelatih berusia 48 tahun itu. Sementara pelatih kepala Martinez menyaksikan dengan penuh hormat, Ronaldo saling berpelukan untuk menghibur mantan rekan setimnya di tim nasional itu.
Menangkap momen persatuan yang khidmat ini, pimpinan federasi sepak bola nasional menerbitkan pesan solidaritas resmi untuk mendukung sang juara Euro 2016 di tengah duka yang mendalam. Federasi Sepak Bola Portugal menyatakan: “Kami bersama Anda. Tetap kuat, Ricardo Carvalho.
"Federasi Sepak Bola Portugal menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Manuel Ribeiro de Carvalho, ayah dari Ricardo Carvalho, asisten pelatih Tim Nasional, pada usia 69 tahun.”
Carvalho meninggalkan jabatan penting
Carvalho telah menjadi pilar utama staf kepelatihan Martinez sejak 2023, setelah menorehkan karier bermain yang gemilang dengan 89 penampilan untuk tim nasional serta pernah menjabat sebagai pelatih di Marseille. Bimbingan taktisnya telah membantu membangun stabilitas pertahanan bagi tim Portugal yang finis di posisi kedua dalam grup Piala Dunia mereka dengan mengumpulkan lima poin. Masih belum jelas sama sekali apakah bek tengah ikonik ini akan terbang kembali melintasi Samudra Atlantik jika tim tersebut berhasil melaju lebih jauh ke babak gugur turnamen tersebut.
- AFP
Tantangan babak gugur yang berat semakin mendekat
Portugal harus segera memfokuskan kembali diri menjelang laga babak 32 besar pada Kamis nanti melawan tim Kroasia yang tangguh di Toronto. Pasukan Martinez memasuki pertandingan ini dengan rekor impresif delapan pertandingan tak terkalahkan di semua kompetisi, setelah baru-baru ini berhasil meraih hasil imbang 0-0 melawan Kolombia. Namun, menahan serangan Kroasia yang konsisten—yang telah mencetak gol di setiap pertandingan Piala Dunia musim panas ini—akan menjadi ujian yang sangat berat bagi ketangguhan mental dan fisik mereka.