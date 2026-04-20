Cristiano Ronaldo punya 'aura', tapi Lionel Messi punya 'perisai pelindung'! Alex Iwobi menceritakan bagaimana rasanya berhadapan dengan para legenda setelah namanya masuk dalam kompilasi yang tidak diinginkan

Iwobi mengatakan kepada Adebayo Akinfenwa dalam episode terbaru podcast Beast Mode On ketika ditanya tentang pandangannya dalam perdebatan paling kontroversial di dunia sepak bola—yakni perdebatan mengenai siapa pemain terbaik sepanjang masa: “Saya selalu menjawab Messi.”

Dia melanjutkan dengan menceritakan pengalamannya secara pribadi bersama Messi, pemenang Piala Dunia, dan Ronaldo asal Portugal yang tak lekang oleh waktu—yang masih tampil gemilang di usia 41 tahun bersama klub Liga Pro Arab Saudi, Al-Nassr: “Pertemuan dengan Messi lebih menyentuh saya daripada dengan Ronaldo karena Ronaldo, jelas dia kembali ke United, dia ingin melakukannya seperti Ronaldo, jadi menurut media sosial, Ronaldo akan menjadi orang paling berpengaruh di dunia.

“Itu berbeda karena saat saya bermain melawan Ronaldo, aura-nya gila, tapi saat saya bermain melawan Messi di Nou Camp dan ada Messi, Neymar, Suarez, [Andres] Iniesta, Xavi, Dani Alves, Victor Valdes, nama-nama besar berjejer, dan ini adalah debut saya di Liga Champions, saya berjalan keluar lapangan dan yang terdengar hanyalah, ‘Messi, Messi’. Wah, ada superstar lain juga!

“Aku melihat ke kiri, mereka semua kecil, ngomong-ngomong—Neymar cukup kecil, Messi ekstra kecil—kecil banget, benar-benar kecil. Aku berpikir, ‘ah, nggak mungkin’, di kepalaku, nggak mungkin pemain ini punya kehadiran sebesar itu sebagai pesepakbola.

“Jelas saat saya bermain melawan Ronaldo, itu adalah fase kariernya yang berbeda — dia sangat efisien, berikan dia bola, dia akan mencetak gol. Sedangkan saat saya bermain melawan Messi, setiap kali dia menguasai bola, seolah-olah ada radius di mana tidak ada yang bisa masuk dan merebut bola darinya.”