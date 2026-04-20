Cristiano Ronaldo punya 'aura', tapi Lionel Messi punya 'perisai pelindung'! Alex Iwobi menceritakan bagaimana rasanya berhadapan dengan para legenda setelah namanya masuk dalam kompilasi yang tidak diinginkan
Kapan dan di mana Iwobi berhadapan dengan Messi dan Ronaldo
Setelah lulus dari sistem akademi Hale End yang legendaris di London utara—yang memberinya kesempatan untuk merasakan atmosfer kompetisi Eropa—serta sempat membela Everton sebelum bergabung dengan Craven Cottage, pemain internasional Nigeria Iwobi telah berhadapan dengan beberapa pemain terbaik di dunia.
Beberapa pemain terbaik sepanjang masa menonjol dalam daftar itu, termasuk CR7 yang dihadapi selama masa keduanya yang kurang beruntung di Manchester United. Sebelum ujian itu, yang dinikmati bersama Everton, Iwobi melakukan debutnya di Liga Champions untuk The Gunners di Camp Nou pada Maret 2016 saat ia berhadapan dengan Messi, Neymar, Luis Suarez, dan kawan-kawan dalam kompetisi Eropa.
Ia mendapat beberapa pelajaran keras pada malam itu di Catalunya, dengan Messi, pemenang Ballon d’Or delapan kali, membuatnya terkadang hanya bisa mengejar bayangan, namun gelandang berusia 29 tahun ini merasa bangga telah bermain di lapangan yang sama dengan beberapa legenda olahraga.
Bagaimana rasanya berhadapan dengan dua legenda sepak bola, Messi dan Ronaldo
Iwobi mengatakan kepada Adebayo Akinfenwa dalam episode terbaru podcast Beast Mode On ketika ditanya tentang pandangannya dalam perdebatan paling kontroversial di dunia sepak bola—yakni perdebatan mengenai siapa pemain terbaik sepanjang masa: “Saya selalu menjawab Messi.”
Dia melanjutkan dengan menceritakan pengalamannya secara pribadi bersama Messi, pemenang Piala Dunia, dan Ronaldo asal Portugal yang tak lekang oleh waktu—yang masih tampil gemilang di usia 41 tahun bersama klub Liga Pro Arab Saudi, Al-Nassr: “Pertemuan dengan Messi lebih menyentuh saya daripada dengan Ronaldo karena Ronaldo, jelas dia kembali ke United, dia ingin melakukannya seperti Ronaldo, jadi menurut media sosial, Ronaldo akan menjadi orang paling berpengaruh di dunia.
“Itu berbeda karena saat saya bermain melawan Ronaldo, aura-nya gila, tapi saat saya bermain melawan Messi di Nou Camp dan ada Messi, Neymar, Suarez, [Andres] Iniesta, Xavi, Dani Alves, Victor Valdes, nama-nama besar berjejer, dan ini adalah debut saya di Liga Champions, saya berjalan keluar lapangan dan yang terdengar hanyalah, ‘Messi, Messi’. Wah, ada superstar lain juga!
“Aku melihat ke kiri, mereka semua kecil, ngomong-ngomong—Neymar cukup kecil, Messi ekstra kecil—kecil banget, benar-benar kecil. Aku berpikir, ‘ah, nggak mungkin’, di kepalaku, nggak mungkin pemain ini punya kehadiran sebesar itu sebagai pesepakbola.
“Jelas saat saya bermain melawan Ronaldo, itu adalah fase kariernya yang berbeda — dia sangat efisien, berikan dia bola, dia akan mencetak gol. Sedangkan saat saya bermain melawan Messi, setiap kali dia menguasai bola, seolah-olah ada radius di mana tidak ada yang bisa masuk dan merebut bola darinya.”
Bagaimana Iwobi bisa masuk ke dalam video kompilasi Messi
Mengenai perannya yang tak diinginkan dalam sejarah Messi, Iwobi menambahkan: “Kalian mungkin akan mencarinya di media sosial—sekarang aku biasanya memakai sepatu tanpa paku, tapi waktu aku masih muda, jelas mereka bilang harus pakai sepatu bertapak. Aku ingat aku memakai sepatu bertapak untuk pertandingan ini agar siap.
“Victor Valdes melempar bola ke Messi—ada di TikTok di suatu tempat—dia melempar bola ke Messi, saya mencoba menekan dia, saya bosan dengan medan kekuatan yang dia miliki di sekitarnya. Saya mencoba menekan dia, pada sentuhan pertamanya dia hanya mengayunkan kaki kiri ke dalam.
“Aku terpeleset, kakiku melayang di udara seperti ini! Sumpah deh, padahal aku pakai sepatu dengan stud terpanjang! Adegan itu muncul sesekali di kompilasi Messi dan aku cuma berpikir, oh tidak, itu aku lagi. Aku cuma senang potonganku sudah berubah!”
Iwobi berkata saat ditanya tentang aura tak terkalahkan yang telah dibangun Messi selama bertahun-tahun: “Saya pernah mengalaminya dengan [Sergio] Aguero, dengan KDB [Kevin De Bruyne], tapi tak ada yang sebanding. Itu gila, tak ada yang bisa mendekatinya! Semua orang mencoba menghalanginya, tak ada yang bisa mendekat, dan dia begitu kecil.
“Saya tidak akan pernah melupakan debut saya di Liga Champions - itu gila, seluruh suasananya, MSN - Messi, Neymar, dan Suarez, mereka semua mencetak gol! Itu adalah kekalahan yang sempurna bagi saya. Saya belum pernah menikmati kekalahan seperti itu!”
