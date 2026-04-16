AFP
Cristiano Ronaldo muntah setelah mengalami sakit perut saat Al-Nassr meraih kemenangan terbaru di Liga Pro Saudi
CR7 terserang sakit di tengah pertandingan
Meskipun dikenal memiliki kondisi fisik yang luar biasa, penyerang berusia 41 tahun itu jelas tidak dalam kondisi 100 persen selama pertandingan Liga Pro Arab Saudi pada Rabu malam. Ronaldo berhasil menyelesaikan sebagian besar pertandingan, tetapi akhirnya diganti pada masa tambahan waktu karena kondisinya semakin memburuk.
Manajer Al-Nassr, Jorge Jesus, mengungkapkan seberapa parah penderitaan sang kapten setelah peluit akhir berbunyi, sambil mengatakan kepada para wartawan: "Saya sempat berpikir untuk tidak memasukkannya; dia tidak dalam kondisi yang baik. Dia menderita sakit perut dan rasa lelah secara umum, dan ketika saya menggantikannya, dia langsung menuju ruang ganti dan muntah."
Pengaruh Ronaldo meski sedang kesakitan
Meski sedang berjuang melawan penyakit, Ronaldo tetap menjadi motor serangan Al-Nassr. Tendangan jarak jauhnya yang keras tepat setelah pertandingan berjalan setengah jam itulah yang berujung pada gol penentu kemenangan. Meskipun kiper Al-Ettifaq, Marek Rodak, berhasil menepis tendangan awal tersebut, Kingsley Coman adalah yang paling cepat bereaksi, langsung menyambar bola pantul untuk mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan itu.
Ikon Portugal ini beberapa kali nyaris mencetak gol sendiri. Satu tendangannya membentur tiang gawang, sementara tendangan lainnya yang mengarah ke gawang berhasil dihalau oleh pertahanan Al-Ettifaq tepat di garis gawang. Ketangguhannya untuk tetap berada di lapangan meskipun mengalami ketidaknyamanan fisik menunjukkan komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap perjuangan klub untuk merebut gelar juara.
Semakin dekat dengan gelar juara pertama di Arab Saudi
Kemenangan ini sangat berarti bagi Al-Nassr, yang menandai kemenangan ke-15 mereka di Liga Pro Saudi musim ini—sebuah rekor klub yang terus diperpanjang. Hasil ini membuat mereka tetap berada dalam perburuan gelar liga pertama mereka sejak musim 2018-19 dan gelar besar pertama Ronaldo sejak kedatangannya di klub pada Januari 2023. Meskipun mantan bintang Manchester United dan Real Madrid ini tidak berhasil menambah catatan gol pribadinya, ia tetap bersikap positif mengenai upaya kolektif tim di media sosial.
Menulis kepada para pengikutnya setelah pertandingan, Ronaldo memposting: "+3. Energi yang luar biasa dari tribun." Tiga poin ini membuat Al-Nassr tetap unggul delapan poin di puncak klasemen, meskipun rival mereka Al-Hilal saat ini memiliki satu pertandingan lebih sedikit. Kemenangan ini memastikan momentum tetap berada di pihak tim Ronaldo saat musim memasuki tahap akhir.
Berjuang untuk Gelar Top Skor
Saat ini, Ronaldo berada di peringkat ketiga daftar pencetak gol terbanyak Liga Pro Saudi dengan 24 gol yang telah dicetaknya musim ini. Ia tertinggal tiga gol dari striker asal Inggris milik Al-Ahli, Ivan Toney, dalam perebutan gelar Sepatu Emas. Setelah menjadi top skor liga dalam dua musim terakhir, mantan pemain Real Madrid ini pasti ingin segera pulih dan memperkecil selisih gol tersebut dalam lima pertandingan terakhir Al-Nassr.