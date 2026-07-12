Cristiano Ronaldo menjanjikan ‘keseruan’ dan tantangan meraih trofi, sementara mantan pelatih Tottenham, Ange Postecoglou, menjelaskan alasan ia mengambil alih kepelatihan Al-Nassr, juara Liga Pro Arab Saudi

Postecoglou mengungkapkan antusiasmenya atas penunjukannya sebagai pelatih kepala Al-Nassr, dengan menyebut keinginannya sepanjang karier untuk menguji diri di lingkungan baru sebagai motivasi utama di balik keputusannya pindah ke Timur Tengah. Setelah menandatangani kontrak dua tahun dengan klub raksasa asal Riyadh tersebut, manajer berusia 60 tahun ini dipilih di atas kandidat-kandidat papan atas lainnya seperti Roberto Martinez untuk memimpin babak baru klub tersebut.

“Menurut saya, hal terpenting bagi saya sepanjang karier adalah saya selalu menikmati tantangan baru, kompetisi baru, bekerja dengan orang-orang yang berbeda, dan berkembang dari situ. Jadi, ini adalah kesempatan lain bagi saya untuk menguji diri di lingkungan baru, negara baru, dan bersama tim baru,” kata Postecoglou kepada media klub.

Ia mencatat bahwa meskipun ia pernah mengambil alih klub-klub yang sedang mengalami kesulitan di masa lalu, kini ia menikmati kesempatan untuk mempertahankan momentum tim yang sukses.