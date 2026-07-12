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Cristiano Ronaldo menjanjikan ‘keseruan’ dan tantangan meraih trofi, sementara mantan pelatih Tottenham, Ange Postecoglou, menjelaskan alasan ia mengambil alih kepelatihan Al-Nassr, juara Liga Pro Arab Saudi
Tantangan baru di Riyadh
Postecoglou mengungkapkan antusiasmenya atas penunjukannya sebagai pelatih kepala Al-Nassr, dengan menyebut keinginannya sepanjang karier untuk menguji diri di lingkungan baru sebagai motivasi utama di balik keputusannya pindah ke Timur Tengah. Setelah menandatangani kontrak dua tahun dengan klub raksasa asal Riyadh tersebut, manajer berusia 60 tahun ini dipilih di atas kandidat-kandidat papan atas lainnya seperti Roberto Martinez untuk memimpin babak baru klub tersebut.
“Menurut saya, hal terpenting bagi saya sepanjang karier adalah saya selalu menikmati tantangan baru, kompetisi baru, bekerja dengan orang-orang yang berbeda, dan berkembang dari situ. Jadi, ini adalah kesempatan lain bagi saya untuk menguji diri di lingkungan baru, negara baru, dan bersama tim baru,” kata Postecoglou kepada media klub.
Ia mencatat bahwa meskipun ia pernah mengambil alih klub-klub yang sedang mengalami kesulitan di masa lalu, kini ia menikmati kesempatan untuk mempertahankan momentum tim yang sukses.
- Getty
Mengelola ‘faktor Ronaldo’ dan pertumbuhan liga
Salah satu aspek terpenting dari peran baru Postecoglou adalah bekerja sama dengan Ronaldo, pemenang Ballon d'Or lima kali. Pelatih asal Australia ini bertekad menghadirkan gaya sepak bola yang menghibur di Al-Awwal Park sambil menavigasi liga yang telah mengalami arus masuk talenta besar-besaran dan kedalaman persaingan yang semakin ketat selama dua tahun terakhir.
Dia menambahkan: “Saya juga memiliki ambisi yang besar, jadi saya senang klub ini juga memilikinya—itulah mengapa saya ada di sini. Saya telah banyak bekerja di Asia dan berasal dari bagian dunia ini. Dan bahkan ketika saya berada di Eropa, saya selalu mengatakan kepada orang-orang bahwa semua kesuksesan yang saya raih itu lebih sulit; hanya karena ini di Asia bukan berarti mudah. Saya tahu betapa sulitnya setiap kompetisi, tantangan-tantangannya. Lihat saja liga Saudi dan seberapa pesat pertumbuhannya dalam beberapa tahun terakhir; kini ada empat, lima, atau enam klub yang semuanya sangat, sangat kompetitif dan ingin menang. Champions League Elite sangat, sangat menantang.”
Memanfaatkan kesuksesan Jorge Jesus
Postecoglou bergabung dengan klub yang saat ini berada di puncak sepak bola Arab Saudi setelah meraih gelar liga pertama mereka dalam tujuh tahun. Ia langsung memuji pendahulunya, Jesus, namun menegaskan bahwa fokusnya adalah membawa klub ini melangkah lebih jauh lagi selama musim 2026-27.
“Pak Jesus telah melakukan pekerjaan yang luar biasa tahun lalu untuk meraih gelar juara, dan kini klub ini siap melangkah ke level berikutnya, dan itulah mengapa saya ada di sini. Setiap tahun adalah awal yang baru. Saya telah meraih banyak kesuksesan dalam karier saya, tetapi setiap tahun baru saya memulainya dengan pemikiran yang sama di benak saya: Saya ingin tahun ini menjadi yang terbaik sepanjang masa.”
- Getty Images Sport
Reputasi sebagai tim yang sering meraih trofi
Menanggapi reputasinya sebagai pelatih yang mampu meraih gelar juara, Postecoglou mengklarifikasi komentar-komentar sebelumnya mengenai kesuksesannya di musim kedua bersama klub-klub yang pernah dilatihnya. Ia menyoroti dampak langsung yang ia berikan di Celtic untuk membuktikan bahwa hasratnya untuk menang tidak terbatas pada rentang waktu tertentu, sekaligus menekankan bahwa gaya permainan sama pentingnya dengan hasil akhir.
Ia menyimpulkan: “Bagi saya, tidak masalah, tahun pertama, tahun kedua, atau tahun ketiga. Setiap tahun saya melatih, saya ingin meraih gelar. Namun, ini bukan hanya soal menang; ini soal bagaimana Anda menang, bagaimana Anda memainkan sepak bola. Itu juga sangat penting bagi saya. Saya sangat bersemangat berada di sini. Merupakan suatu keistimewaan dan kehormatan bagi saya untuk melatih klub sebesar ini, dan kami akan bersenang-senang tahun ini. Kami akan memberikan dampak. Kami akan berusaha meraih kesuksesan sebesar mungkin dan melakukannya dengan cara yang dinikmati semua orang.”
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