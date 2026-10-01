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Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport
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Cristiano Ronaldo meninggalkan Portugal, Rafael Leao jadi pemilik nomor 7 baru. Dan tim nasional Portugal kehilangan 500 ribu pengikut di media sosial

C. Ronaldo
Denmark vs Portugal
Denmark
Portugal
UEFA Nations League A

Cristiano Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan Portugal pada malam sebelum pertandingan Nations League melawan Denmark, tetapi jersey nomor 7 tidak akan dibiarkan kosong. Seperti ditulis ABola, malam ini, untuk laga yang dijadwalkan di Parken Stadium, Kopenhagen, nomor itu akan dikenakan Rafael Leao, penyerang yang pindah pada musim panas dari Milan ke Galatasaray.

  • Pilihan wajib

    Regulasi Nations League menetapkan bahwa para pemain yang tercantum dalam daftar pertandingan harus mengenakan nomor 1 sampai 23. Itulah alasan Portugal tidak bisa tidak memberikan nomor 7 milik CR7. Selain mantan penyerang Real Madrid, Juventus, dan Manchester United itu, Conceicao juga tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil, absen karena masalah pada paha (hasil pemeriksaan menyingkirkan adanya cedera).

  • Efek media sosial

    Menurut B24 kontroversi yang mengiringi perpisahan Ronaldo telah menciptakan sebuah 'kerugian' bagi tim nasional Portugal: profil resmi tim nasional itu dalam beberapa jam disebut kehilangan sekitar 500 ribu pengikut. Namun, para suporter Portugal yakin bahwa pihak yang paling bertanggung jawab atas situasi ini adalah Cristiano Ronaldo sendiri: menurut sebuah jajak pendapat dari ABola 8,1% menyalahkan presiden federasi Pedro Proença, 13,7% menyalahkan pelatih kepala Jorge Jesus, dan 78,2% menyalahkan penyerang Al Nassr tersebut.

  • Kasus ini belum berakhir

    Kasus ini tampaknya tidak akan segera berakhir: Marca menulis bahwa kepada Ronaldo telah dijanjikan dan dijamin, oleh federasi, rasa hormat yang lebih besar hingga 2027, untuk meyakinkannya kembali ke tim nasional, sementara media Portugal mengungkapkan bahwa bahkan Perdana Menteri Portugal, Luís Montenegro, dikabarkan telah meminta pertemuan dengan pelatih tim nasional, Jorge Jesus, untuk mengetahui setiap detail dari apa yang terjadi.

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