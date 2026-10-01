Cristiano Ronaldo meninggalkan Portugal, Rafael Leao jadi nomor 7 baru. Dan tim nasional Portugal kehilangan 500 ribu pengikut di media sosial

Kasus ini tampaknya tidak akan segera berakhir: Marca menulis bahwa kepada Ronaldo telah dijanjikan dan dijamin, oleh federasi, rasa hormat yang lebih besar hingga 2027, untuk meyakinkannya kembali ke tim nasional, sementara media Portugal mengungkapkan bahwa bahkan Perdana Menteri Portugal, Luís Montenegro, disebut telah meminta pertemuan dengan pelatih tim nasional, Jorge Jesus, untuk mengetahui setiap detail dari apa yang telah terjadi.