Cristiano Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan Portugal pada malam sebelum pertandingan Nations League melawan Denmark, tetapi jersey nomor 7 tidak akan dibiarkan kosong. Seperti ditulis ABola, malam ini, untuk laga yang dijadwalkan di Parken Stadium, Kopenhagen, akan dikenakan oleh Rafael Leao, penyerang yang pada musim panas pindah dari Milan ke Galatasaray.
Cristiano Ronaldo meninggalkan Portugal, Rafael Leao jadi nomor 7 baru. Dan tim nasional Portugal kehilangan 500 ribu pengikut di media sosial
Pilihan wajib
Regulasi Nations League menetapkan bahwa para pemain yang tercantum dalam lembar pertandingan harus diberi nomor dari 1 hingga 23. Itulah alasan Portugal tidak bisa tidak memberikan nomor 7 milik CR7. Selain mantan penyerang Real Madrid, Juventus, dan Manchester United itu, Francisco Conceicao juga tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil, absen karena masalah pada paha (hasil pemeriksaan menyingkirkan adanya cedera).
Efek media sosial
Menurut B24 kontroversi yang disertai perpisahan Ronaldo telah menimbulkan 'kerugian' bagi tim nasional Portugal: profil resmi tim nasional itu dalam beberapa jam disebut kehilangan sekitar 500 ribu pengikut. Namun, para suporter Portugal yakin bahwa pihak yang paling bertanggung jawab atas situasi ini adalah Cristiano Ronaldo sendiri: menurut jajak pendapat ABola sebanyak 8,1% menyalahkan presiden federasi Pedro Proença, 13,7% menyalahkan pelatih kepala Jorge Jesus, dan 78,2% menyalahkan penyerang Al Nassr tersebut.
Kasus ini belum berakhir
Kasus ini tampaknya tidak akan segera berakhir: Marca menulis bahwa kepada Ronaldo telah dijanjikan dan dijamin, oleh federasi, rasa hormat yang lebih besar hingga 2027, untuk meyakinkannya kembali ke tim nasional, sementara media Portugal mengungkapkan bahwa bahkan Perdana Menteri Portugal, Luís Montenegro, disebut telah meminta pertemuan dengan pelatih tim nasional, Jorge Jesus, untuk mengetahui setiap detail dari apa yang telah terjadi.
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