Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Cristiano Ronaldo meninggalkan lapangan sendirian sementara rekan-rekan setimnya di Portugal memberi tepuk tangan kepada para penggemar setelah kampanye Piala Dunia mereka dimulai dengan hasil yang mengejutkan melawan Republik Demokratik Kongo
Rasa frustrasi sang kapten pun meluap
Penyerang berusia 41 tahun itu tak bisa menyembunyikan kekecewaannya saat peluit akhir dibunyikan, setelah Portugal gagal mengamankan tiga poin penuh melawan lawan asal Afrika mereka. Meskipun memulai pertandingan dengan gemilang—di mana João Neves membuka skor di awal laga—tim asuhan Roberto Martinez akhirnya disamakan kedudukannya oleh gol dari Yoane Wissa, sehingga pertandingan pembuka fase grup ini berakhir imbang.
Saat wasit meniup peluit tanda akhir pertandingan, Ronaldo termasuk yang pertama meninggalkan lapangan. Ia terlihat berjalan dengan kepala tertunduk, jelas kecewa baik dengan hasil pertandingan maupun penampilannya sendiri, yang membuat beberapa peluang terbuang percuma. Meskipun ia berhenti sejenak untuk menyapa beberapa penggemar dan berjabat tangan dengan seorang anggota staf pelatih DR Kongo, ia tidak menunggu untuk ikut serta dalam putaran penghormatan tradisional pasca-pertandingan bersama rekan-rekan setimnya.
- Getty Images Sport
Rekan-rekan setimnya tetap tinggal di sana untuk mengucapkan terima kasih kepada penonton di Houston
Berbeda jauh dengan kapten mereka yang berjalan sendirian menuju terowongan, para pemain timnas Portugal lainnya tetap berada di lapangan cukup lama. Dipimpin oleh para pemain senior, mereka sengaja mengunjungi setiap sudut stadion untuk mengucapkan terima kasih kepada ribuan suporter yang telah mengubah Houston menjadi lautan warna merah dan hijau. Sikap kolektif ini menyoroti perbedaan yang jelas dalam reaksi langsung setelah peluit akhir dibunyikan.
Ini menandai penampilan keenam Ronaldo di Piala Dunia sejak debutnya di turnamen tersebut pada tahun 2006. Sepanjang kariernya yang gemilang di Piala Dunia, ia telah tampil dalam 23 pertandingan, mencetak delapan gol, dan memberikan dua assist. Yang luar biasa, penyerang Portugal ini selalu berhasil mencetak gol di setiap edisi turnamen yang pernah ia ikuti.
Portugal bertekad untuk bangkit kembali
Sebelum turnamen, manajer Roberto Martinez telah memperingatkan betapa krusialnya pertandingan-pertandingan pembuka ini. Ia mengatakan kepada wartawan: "Jika kami imbang, itu bencana; jika kami kalah, itu akhir dunia." Setelah pertandingan, ia menggunakan nada yang lebih analitis, sambil berkomentar, "Itulah bagian dari Piala Dunia; sekarang kami harus menganalisisnya."
Setelah hasil imbang ini, Portugal akan mengalihkan fokus mereka untuk bangkit kembali dalam pertandingan berikutnya, di mana mereka akan menghadapi Uzbekistan. Mereka kemudian akan menutup kampanye Grup K mereka dengan pertandingan melawan Kolombia.
- AFP
Impian Ronaldo untuk meraih trofi yang telah lama dinantikan kini menghadapi rintangan
Ronaldo sedang berjuang keras untuk mengukir gelar Piala Dunia sebagai puncak kariernya yang sarat trofi, satu-satunya gelar besar yang masih belum ada di lemari trofinya yang bersejarah. Namun, perjalanan Portugal di turnamen ini dimulai dengan sangat mengecewakan, yang semakin memperparah kesulitan yang dialami sang penyerang belakangan ini; Ronaldo kini telah melewati 10 pertandingan berturut-turut di turnamen besar tanpa mencetak gol—menjadi masa paceklik terpanjang dalam karier internasionalnya.