Cristiano Ronaldo meninggalkan lapangan sendirian sementara rekan-rekan setimnya di Portugal memberi tepuk tangan kepada para penggemar setelah kampanye Piala Dunia mereka dimulai dengan hasil yang mengejutkan melawan Republik Demokratik Kongo

Penyerang berusia 41 tahun itu tak bisa menyembunyikan kekecewaannya saat peluit akhir dibunyikan, setelah Portugal gagal mengamankan tiga poin penuh melawan lawan asal Afrika mereka. Meskipun memulai pertandingan dengan gemilang—di mana João Neves membuka skor di awal laga—tim asuhan Roberto Martinez akhirnya disamakan kedudukannya oleh gol dari Yoane Wissa, sehingga pertandingan pembuka fase grup ini berakhir imbang.

Saat wasit meniup peluit tanda akhir pertandingan, Ronaldo termasuk yang pertama meninggalkan lapangan. Ia terlihat berjalan dengan kepala tertunduk, jelas kecewa baik dengan hasil pertandingan maupun penampilannya sendiri, yang membuat beberapa peluang terbuang percuma. Meskipun ia berhenti sejenak untuk menyapa beberapa penggemar dan berjabat tangan dengan seorang anggota staf pelatih DR Kongo, ia tidak menunggu untuk ikut serta dalam putaran penghormatan tradisional pasca-pertandingan bersama rekan-rekan setimnya.