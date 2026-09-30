AFP
Diterjemahkan oleh
Cristiano Ronaldo meninggalkan kamp latihan Portugal di Denmark setelah perselisihan besar dengan pelatih Jorge Jesus
Ketegangan meningkat di Kopenhagen
Menurut laporan dari Marca dan OneFootball, Ronaldo meninggalkan stadion tempat Portugal melakukan persiapan di Kopenhagen. Hal ini terjadi tak lama setelah Jorge Jesus menggelar konferensi pers dan meyakinkan media bahwa sang penyerang akan ikut dalam sesi hari Rabu.
Ketegangan awalnya muncul dalam laga Nations League terbaru melawan Norwegia, yang berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk Portugal. Ronaldo tetap berada di bangku cadangan sepanjang 90 menit penuh, sementara Joao Felix dan Goncalo Ramos menjadi starter. Setelah kemenangan itu, Ronaldo langsung menuju ruang ganti, terlihat frustrasi dengan situasi tersebut.
- AFP
Manajer akui kesalahan saat pemanasan
Meski spekulasi terus berkembang, Jesus pada awalnya mencoba meredam keretakan itu, dengan mengakui bahwa ia salah menangani situasi tersebut saat pertandingan melawan Norwegia. "Di situlah saya melakukan kesalahan; seharusnya saya menyuruhnya pemanasan sekitar 15 menit kemudian. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, saya mulai menonton pertandingan, dan saya tidak memainkannya," jelas Jesus.
Sang manajer menambahkan bahwa pada awalnya telah disepakati Ronaldo tidak akan bermain dalam dua pertandingan pertama, tetapi keputusannya di tengah laga untuk meminta sang veteran melakukan pemanasan justru memicu kemarahan kapten itu secara tidak perlu.
Intervensi FPF dan menegaskan otoritas
Situasinya menjadi begitu sensitif sehingga presiden Federasi Sepak Bola Portugal Pedro Proenca menggelar pertemuan darurat dengan kedua pria itu. Jesus bersikeras Ronaldo tidak memberontak, dengan menyatakan: "Dia tidak menolak berlatih... Apakah Anda pikir seorang pemain tim nasional akan menolak berlatih?" Ia juga dengan tegas menegaskan kembali otoritasnya, dengan menyatakan: "Tidak ada pemain yang akan membuat saya mengubah pikiran saya. Bukan dia, bukan siapa pun di sepak bola. Tidak ada presiden mana pun. Tidak akan pernah, sama sekali tidak ada siapa pun." Namun, kenyataannya bertentangan dengan pesan optimistisnya, karena Ronaldo kemudian terlihat meninggalkan Parken Stadium dengan sebuah van hitam.
- AFP
Menatap langkah-langkah berikutnya
Jet pribadinya kini sudah dalam perjalanan ke Denmark untuk membawanya kembali ke Madrid malam ini. Dengan Portugal akan menghadapi Denmark tanpa kapten legendaris mereka, masih harus dilihat apakah kepergian lebih cepat ini menandai akhir dari karier internasionalnya yang gemilang.
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