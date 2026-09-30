Menurut laporan dari Marca dan OneFootball, Ronaldo meninggalkan stadion tempat Portugal melakukan persiapan di Kopenhagen. Hal ini terjadi tak lama setelah Jorge Jesus menggelar konferensi pers dan meyakinkan media bahwa sang penyerang akan ikut dalam sesi hari Rabu.

Ketegangan awalnya muncul dalam laga Nations League terbaru melawan Norwegia, yang berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk Portugal. Ronaldo tetap berada di bangku cadangan sepanjang 90 menit penuh, sementara Joao Felix dan Goncalo Ramos menjadi starter. Setelah kemenangan itu, Ronaldo langsung menuju ruang ganti, terlihat frustrasi dengan situasi tersebut.