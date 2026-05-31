Cristiano Ronaldo menikmati liburan di bawah sinar matahari bersama Georgina Rodriguez sebelum bertugas di Piala Dunia 2026 - sang legenda Portugal itu pun masih menyempatkan diri untuk melakukan sit-up!

Bintang Al-Nassr ini telah menukar hiruk-pikuk kotak penalti dengan ketenangan pesisir pantai Arab Saudi. Didampingi oleh pasangannya yang telah lama menjalin hubungan serta anak-anak mereka, ikon berusia 41 tahun ini telah membagikan sekilas momen liburan mewahnya. Mulai dari perairan biru kehijauan yang jernih hingga relaksasi mewah di tepi kolam renang, klan Ronaldo tampaknya sedang menikmati sepenuhnya jeda langka dalam kalender sepak bola.

Dalam serangkaian unggahan di media sosial, Rodriguez mendokumentasikan liburan tersebut, termasuk foto-foto mengharukan sang striker legendaris yang berjalan bergandengan tangan dengan putri bungsunya, Bella Esmeralda. Keluarga ini menginap di sebuah resor terpencil, yang menjadi latar belakang sempurna bagi GOAT asal Portugal itu untuk mengisi ulang tenaganya sebelum terbang bergabung dengan tim nasional untuk turnamen mendatang di Amerika Utara.



