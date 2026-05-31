Cristiano Ronaldo menikmati liburan di bawah sinar matahari bersama Georgina Rodriguez sebelum bertugas di Piala Dunia 2026 - sang legenda Portugal itu pun masih menyempatkan diri untuk melakukan sit-up!
Waktu bersama keluarga di bawah sinar matahari Arab Saudi
Bintang Al-Nassr ini telah menukar hiruk-pikuk kotak penalti dengan ketenangan pesisir pantai Arab Saudi. Didampingi oleh pasangannya yang telah lama menjalin hubungan serta anak-anak mereka, ikon berusia 41 tahun ini telah membagikan sekilas momen liburan mewahnya. Mulai dari perairan biru kehijauan yang jernih hingga relaksasi mewah di tepi kolam renang, klan Ronaldo tampaknya sedang menikmati sepenuhnya jeda langka dalam kalender sepak bola.
Dalam serangkaian unggahan di media sosial, Rodriguez mendokumentasikan liburan tersebut, termasuk foto-foto mengharukan sang striker legendaris yang berjalan bergandengan tangan dengan putri bungsunya, Bella Esmeralda. Keluarga ini menginap di sebuah resor terpencil, yang menjadi latar belakang sempurna bagi GOAT asal Portugal itu untuk mengisi ulang tenaganya sebelum terbang bergabung dengan tim nasional untuk turnamen mendatang di Amerika Utara.
'Masa-masa terbaik dalam hidupku'
Tunangan Ronaldo, Rodriguez, terus membagikan kabar terbaru tentang liburan indah mereka kepada para penggemar melalui akun Instagram-nya. Salah satu unggahan, yang menampilkan anak-anak sedang bermain di kolam renang dan Cristiano Junior yang sedang menguasai papan selancar listrik, diberi keterangan penuh kasih sayang, "Yang terbaik dalam hidupku." Sekilas gambaran tentang kehidupan pribadi mereka ini memperlihatkan sisi yang lebih lembut dari pria yang sering kali dikenal karena sifat kompetitifnya yang obsesif di lapangan.
Gambar-gambar tersebut juga menyoroti momen-momen sehari-hari selama liburan, mulai dari makan di tepi pantai hingga anak-anak yang bersenang-senang di air. Sebuah foto khusus yang menampilkan Esmeralda kecil sedang bersantai di atas pelampung bertema putri duyung berhasil menangkap suasana liburan tersebut. Meskipun tekanan turnamen besar semakin mendekat, fokusnya tetap tertuju pada kebersamaan keluarga saat penyerang veteran ini mempersiapkan diri untuk penampilan keenamnya yang bersejarah di Piala Dunia.
Tak ada hari libur bagi GOAT
Bahkan di tengah liburan keluarga, etos kerja legendaris yang telah menjadi ciri khas karier Ronaldo tetap terlihat jelas. Dalam sebuah unggahan Instagram lain yang dibagikan dari liburan mereka, Cristiano terlihat menularkan kebiasaan kebugarannya kepada generasi berikutnya, dengan sabar mengajari putranya yang masih kecil, Mateo, cara melakukan sit-up. Dedikasi tanpa henti terhadap kondisi fisiknya inilah yang memungkinkannya untuk terus berkompetisi di level tertinggi hingga memasuki usia 50-an.
Impian terakhir di Piala Dunia
Waktu terus berjalan menuju 17 Juni, saat Portugal akan memulai kampanye Grup K mereka melawan Kongo di Houston. Turnamen ini merupakan tantangan terakhir bagi Ronaldo, satu-satunya trofi besar yang belum pernah ia raih selama dua dekade dominasi kariernya. Dengan jadwal pertandingan fase grup di Texas dan Florida, sang penyerang memanfaatkan jeda ini untuk memastikan dirinya segar secara mental dan fisik menghadapi panasnya musim panas Amerika.
Setelah menyelesaikan musim klub pada akhir Mei, liburan singkat ini berfungsi sebagai jembatan antara kesuksesan di level domestik dan tugas internasional. Segera, masa relaksasi ini akan berakhir, dan fokus akan sepenuhnya beralih ke lapangan. Dunia akan menantikan apakah pencetak gol terbanyak dalam sejarah sepak bola internasional ini dapat menghadirkan serangkaian momen ikonik terakhir di panggung terbesar dari semuanya.