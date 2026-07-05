Cristiano Ronaldo sedang bersemangat, lebih dari sebelumnya. Menjelang pertandingan babak 16 besar yang sangat dinantikan melawan Spanyol—yang bagi bintang Portugal itu bisa jadi, dalam skenario terburuk, menjadi akhir perjalanannya di Piala Dunia—CR7 angkat bicara dalam konferensi pers. Ia tampil di depan publik pada momen yang paling kritis dan mulai benar-benar menentukan nasib timnasnya, setelah berhasil melewati rintangan Kroasia di babak 32 besar.
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Cristiano Ronaldo mengonfirmasi: "Ini adalah Piala Dunia terakhir saya." Lalu ia menambahkan: "Saya akan pensiun saat saya katakan, sudah 23 tahun kalian mencoba membunuh saya..."
AKU SUDAH TIDAK SEPERTI DULU LAGI, TAPI...
Ronaldo terlebih dahulu menegaskan bahwa ini memang akan menjadi “last dance”nya di panggung Piala Dunia (“Ya, ini yang terakhir. Ayo kita nikmati saja”), sebelum menyerang balik dan menanggapi berbagai kritik yang menghujani dirinya setelah penampilannya belakangan ini. “Saya rasa penampilan saya tidak seburuk itu… Saya sudah mencetak 3 gol. Pemain lain mencetak lebih banyak, tapi itu karena mereka sedang dalam performa terbaik. Mereka merasa sangat percaya diri. Tapi kita lihat saja apakah saya bisa mencetak gol besok. Saya bukan lagi pemain seperti dulu, tapi saya tetap mencetak gol. Dan saya berharap bisa mencetak gol besok. Jika saya tidak bisa mencetak gol, rekan setim lain yang akan mencetaknya dan semoga kami bisa lolos ke babak berikutnya. Tujuannya adalah melaju ke babak selanjutnya, bukan saya yang mencetak gol,” kata bintang asal Madeira tersebut.
Piala Dunia Tidak Mengubah Jati Diri Saya
CR7 menunjukkan taringnya dan menegaskan kebanggaannya atas segala pencapaian dalam kariernya yang sarat dengan gelar individu dan tim: "Saya tidak akan menjadi ‘lebih Cristiano’ jika kami memenangkan Piala Dunia, juga tidak akan menjadi ‘kurang Cristiano’ jika kami tidak memenangkannya. Saya bersyukur atas hidup ini. Saya menikmati setiap hari, saya beruntung. Saya telah belajar menikmati hidup sehari-hari. Orang-orang meragukan kemampuan saya di usia 41 tahun? Sudah 23 tahun orang-orang mencoba menjatuhkan saya… Tapi sekarang mereka tahu bahwa mereka hanya membuang-buang waktu. Mereka mencoba, mencoba, dan mencoba lagi, tapi itu tidak sepadan. Saya sudah terbiasa dengan hal itu.”
AKU AKAN BERHENTI KAPAN SAJA AKU MAU
Akhirnya, di akhir konferensi pers yang sarat dengan berbagai topik, Cristiano Ronaldo menanggapi spekulasi seputar akhir kariernya, setelah beberapa hari terakhir ini (beberapa menit sebelum dimulainya pertandingan melawan Kroasia) saudara perempuannya, Katia Aveiro, juga sempat menyinggung kemungkinan pensiunnya: “Saya akan pensiun ketika saya mau, bukan ketika kalian mau. Baik saya bermain maupun duduk di bangku cadangan, pengaruh saya tidak akan berubah. Saya akan mengingat Piala Dunia ini karena antusiasme para penggemar. Kita semua bersatu di sini, ini istimewa, dan begitu pula bagi Diogo Jota.”
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