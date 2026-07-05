Ronaldo terlebih dahulu menegaskan bahwa ini memang akan menjadi “last dance”nya di panggung Piala Dunia (“Ya, ini yang terakhir. Ayo kita nikmati saja”), sebelum menyerang balik dan menanggapi berbagai kritik yang menghujani dirinya setelah penampilannya belakangan ini. “Saya rasa penampilan saya tidak seburuk itu… Saya sudah mencetak 3 gol. Pemain lain mencetak lebih banyak, tapi itu karena mereka sedang dalam performa terbaik. Mereka merasa sangat percaya diri. Tapi kita lihat saja apakah saya bisa mencetak gol besok. Saya bukan lagi pemain seperti dulu, tapi saya tetap mencetak gol. Dan saya berharap bisa mencetak gol besok. Jika saya tidak bisa mencetak gol, rekan setim lain yang akan mencetaknya dan semoga kami bisa lolos ke babak berikutnya. Tujuannya adalah melaju ke babak selanjutnya, bukan saya yang mencetak gol,” kata bintang asal Madeira tersebut.