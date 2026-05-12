Cristiano Ronaldo mengatakan bahwa keberhasilannya meraih gelar juara Liga Pro Arab Saudi ‘tidak bisa disamakan’ dengan prestasi Lionel Messi yang memenangkan MLS Cup bersama Inter Miami
Dampak langsung Messi versus perjalanan panjang
Dalam wawancara dengan RMC Sport, Leboeuf memberikan penilaian yang tegas mengenai persaingan abadi ini. Messi bergabung dengan Inter Miami pada Juli 2023 dan langsung menjuarai Leagues Cup, kemudian menambah gelar Supporters' Shield dan MLS Cup, dengan mencetak 87 gol dan 47 assist dalam 101 pertandingan. Sebaliknya, Ronaldo bergabung dengan Al-Nassr pada Januari 2023, dengan catatan 121 gol dalam 139 pertandingan, namun belum pernah menjuarai liga. Leboeuf menyatakan: "Kita harus sangat jelas mengenai hal ini. Apa pun yang terjadi, jika Al Nassr berhasil mengangkat trofi, itu bukanlah prestasi Ronaldo. Dia tidak akan mendapatkan pujian itu. Setidaknya bagi saya."
Membandingkan transformasi Miami dengan Riyadh
Pria asal Prancis itu menggunakan perbandingan waktu tersebut untuk memperkuat argumennya, sambil menyoroti bagaimana kapten Argentina itu seketika menghidupkan kembali klub yang sedang terpuruk. Leboeuf meyakini bahwa kecepatan luar biasa dari perubahan tersebut menetapkan standar yang belum mampu dipenuhi oleh mantan penyerang Manchester United itu. Menekankan perbedaan ini, ia menantang: "Apakah Anda ingin membandingkan? Baiklah, mari kita bandingkan. Ronaldo yang memenangkan gelar di Arab Saudi tidak pernah bisa disamakan dengan apa yang dilakukan Lionel Messi dengan memenangkan trofi pertamanya bersama Inter Miami. Messi tiba di klub yang berada di dasar klasemen dan langsung mengubahnya. Ia melakukannya di musim pertamanya. Wow."
Investasi besar-besaran dari Eropa menuai kritik
Al-Nassr kini memuncaki klasemen liga dengan 82 poin, unggul lima poin dari Al-Hilal. Namun, pakar tersebut berpendapat bahwa hal ini disebabkan oleh belanja besar-besaran, bukan karena aksi heroik. "Lalu bagaimana dengan Ronaldo? Dia tidak berhasil di tahun pertama. Dia juga tidak berhasil di tahun kedua. Butuh waktu tiga tahun dan dia membutuhkan banyak 'pendukung' untuk bisa mendekati gelar juara. Dia membutuhkan klub untuk merekrut setengah dari pemain-pemain top di Eropa, yang didatangkan khusus untuk mendukungnya, sebelum dia bisa bersaing memperebutkan gelar." Dia menyimpulkan: "Jika mereka menang, itu akan menjadi hasil dari upaya rekan-rekan setimnya dan kekuatan perekrutan, bukan kehebatan individu Cristiano Ronaldo. Dia tidak mengangkat mereka; merekalah yang akhirnya membangun fondasi yang cukup kuat untuk mengangkatnya."
Menatap masa depan menuju kejayaan di tingkat nasional dan benua
Al-Nassr akan menjalani laga krusial di kompetisi domestik melawan Al-Hilal pada hari Selasa, di mana mereka berkesempatan memperkuat peluang mereka untuk merebut gelar juara. Di luar kompetisi liga, mereka tengah mempersiapkan diri untuk final AFC Champions League Two melawan Gamba Osaka pada hari Sabtu. Kemenangan dalam pertandingan-pertandingan mendatang ini berpotensi mengantarkan mereka meraih gelar ganda bersejarah, yang akan sepenuhnya mengubah narasi saat ini.