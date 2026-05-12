Cristiano Ronaldo mengatakan bahwa keberhasilannya meraih gelar juara Liga Pro Arab Saudi ‘tidak bisa disamakan’ dengan prestasi Lionel Messi yang memenangkan MLS Cup bersama Inter Miami

Al-Nassr kini memuncaki klasemen liga dengan 82 poin, unggul lima poin dari Al-Hilal. Namun, pakar tersebut berpendapat bahwa hal ini disebabkan oleh belanja besar-besaran, bukan karena aksi heroik. "Lalu bagaimana dengan Ronaldo? Dia tidak berhasil di tahun pertama. Dia juga tidak berhasil di tahun kedua. Butuh waktu tiga tahun dan dia membutuhkan banyak 'pendukung' untuk bisa mendekati gelar juara. Dia membutuhkan klub untuk merekrut setengah dari pemain-pemain top di Eropa, yang didatangkan khusus untuk mendukungnya, sebelum dia bisa bersaing memperebutkan gelar." Dia menyimpulkan: "Jika mereka menang, itu akan menjadi hasil dari upaya rekan-rekan setimnya dan kekuatan perekrutan, bukan kehebatan individu Cristiano Ronaldo. Dia tidak mengangkat mereka; merekalah yang akhirnya membangun fondasi yang cukup kuat untuk mengangkatnya."