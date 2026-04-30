Cristiano Ronaldo mengakui bahwa kariernya 'semakin mendekati akhir' saat Al-Nassr semakin dekat dengan gelar juara Liga Pro Arab Saudi
Ronaldo merefleksikan kariernya yang panjang
Ikon asal Portugal ini mencapai tonggak sejarah baru dengan mencetak gol ke-970 dalam kariernya saat Al-Nassr mengalahkan Al-Ahli 2-0 pada pertengahan pekan ini, namun ia jelas menyadari bahwa waktu terus berlalu. Mantan bintang Manchester United dan Real Madrid ini berbicara secara terbuka mengenai masa depannya setelah pertandingan dan seberapa lama lagi ia dapat mempertahankan performa level elitnya.
Berbicara kepada CanalGoatBr, Ronaldo menjelaskan motivasinya untuk terus bermain di usia 41 tahun. "Saya terus bermain tidak hanya untuk generasi ini, tetapi juga untuk generasi sebelumnya dan generasi yang akan datang," katanya. "Saya menikmatinya hari demi hari, pertandingan demi pertandingan, tahun demi tahun, bahkan saat saya semakin mendekati akhir karier saya. Itu adalah fakta."
Perjalanan yang 'luar biasa' melintasi Eropa dan Asia
Setelah meraih lima trofi Ballon d'Or dan jumlah gelar Liga Champions yang sama, Ronaldo dapat menengok kembali riwayat kariernya yang hanya sedikit orang dalam sejarah yang mampu menandinginya. Mulai dari masa-masa awalnya di Sporting CP hingga masa-masa gemilang yang memecahkan rekor di Manchester United, Real Madrid, dan Juventus, penyerang veteran ini merasa puas dengan warisan yang ia tinggalkan bagi generasi talenta berikutnya.
Merenungkan perjalanannya, Ronaldo tetap bertekad untuk mengakhiri kariernya dengan gemilang, bukan dengan perlahan menghilang. Ia menambahkan: "Karier saya telah luar biasa dan saya ingin mempertahankannya seperti itu. Saya masih menikmatinya, saya terus mencetak gol… tetapi yang terpenting, ini tentang kemenangan. Dan kami benar-benar ingin memenangkan liga."
Al-Nassr semakin mendekati gelar juara domestik
Setelah bergabung dengan Liga Pro Arab Saudi pada 2023, Ronaldo masih memburu medali juara liga pertamanya di Timur Tengah. Penantian itu tampaknya akan segera berakhir, karena Al-Nassr saat ini memimpin klasemen dengan selisih delapan poin. Meskipun rival mereka, Al-Hilal, masih memiliki satu pertandingan tersisa, momentum kini sepenuhnya berada di pihak tim asal Riyadh tersebut berkat tiga poin yang baru saja mereka raih.
Pengaruh Ronaldo tetap menjadi faktor penentu bagi Al-Nassr, karena ia terus menentang penurunan fisik yang biasanya dialami pemain berusia empat puluhan. Gol ke-970-nya menjadi bukti insting predatornya yang tak pernah pudar, menjaga timnya tetap di jalur menuju kemenangan domestik bersejarah yang akan menambah satu trofi lagi ke dalam koleksinya yang sudah sangat banyak.
Tujuan akhir untuk tahun 2026
Meskipun gelar Liga Pro Arab Saudi menjadi prioritas utama saat ini, kapten asal Portugal itu mungkin juga mengincar panggung internasional. Dengan Piala Dunia yang akan digelar akhir tahun ini, ada perasaan bahwa turnamen tersebut bisa menjadi penutup karier bagi salah satu pemain terbaik yang pernah menghiasi lapangan, mungkin bersamaan dengan gelar liga pertamanya di Arab Saudi.