Cristiano Ronaldo menenangkan para penggemarnya dengan kabar terbaru dari gym, saat bintang Al-Nassr dan Portugal itu mempercepat proses pemulihan cederanya
Membangun kembali secara tertutup
Dunia sepak bola dikejutkan pada akhir Februari lalu ketika Ronaldo tertatih-tatih keluar dari lapangan saat Al-Nassr bertanding melawan Al-Fayha di Liga Pro Saudi akibat robekan serius pada otot paha belakangnya yang kanan. Sejak mengalami cedera tersebut, pemain berusia 41 tahun ini telah menjalani program rehabilitasi yang disesuaikan, dan baru-baru ini ia membagikan foto-foto dirinya sedang melakukan latihan otot kaki yang terfokus serta peregangan bagian atas tubuh melalui media sosial.
Pembaruan ini menjadi penenang yang sangat penting bagi para penggemar, karena cedera tersebut awalnya mengancam akan mengganggu apa yang telah menjadi musim individu yang luar biasa baginya. Terlepas dari usianya, Ronaldo tetap menjadi ancaman gol utama Al-Nassr musim ini, dengan mencetak 22 gol dan memberikan empat assist dalam 26 penampilan di semua kompetisi.
Martinez meredakan kekhawatiran terkait Piala Dunia
Pelatih kepala Portugal, Roberto Martinez, membantah spekulasi bahwa masa depan Ronaldo di tim nasional berada dalam bahaya, dan menjelaskan bahwa keputusannya untuk tidak memasukkan Ronaldo dalam skuad untuk laga persahabatan mendatang melawan Meksiko dan Amerika Serikat hanyalah langkah pencegahan sementara. Mengenai gelandang serang Manchester City, Bernardo Silva, Martinez menyebutkan bahwa keputusan tersebut diambil setelah berkonsultasi secara intensif dengan klubnya untuk mengatur beban kerjanya menyusul jadwal kompetisi domestik yang padat.
Martinez menegaskan: "Piala Dunia tidak terancam! Dia tidak dalam bahaya, tidak. Ini hanya cedera otot ringan dan kami yakin dia bisa kembali dalam satu atau dua minggu. Semua yang telah dilakukan Cristiano secara fisik selama musim ini menunjukkan bahwa dia dalam kondisi prima. Bernardo Silva, ini adalah keputusan teknis, berdasarkan informasi medis yang diberikan oleh klub sang pemain."
Peluang bagi kaum muda Portugal
Ketiadaan para tokoh legendaris tersebut membuka peluang bagi generasi baru talenta Portugal untuk membuktikan kemampuan mereka di panggung internasional. Martinez memandang jendela pertandingan internasional ini sebagai fase eksperimental yang krusial, tambahnya: "Saya sudah mengatakan bahwa fase ini harus dimanfaatkan untuk mencoba pemain-pemain baru; inilah saatnya untuk bereksperimen dan memanggil pemain-pemain yang juga layak mendapatkannya. Namun, untuk itu, kita membutuhkan ruang bagi para pemain yang Anda sebutkan."
Perjalanan menuju Houston dan Miami
Sementara Ronaldo fokus pada pemulihannya saat ini bersama Al-Nassr, rencana jangka panjang Portugal sudah ditetapkan untuk Grup K Piala Dunia 2026, yang akan dimulai pada 17 Juni di Houston melawan pemenang babak play-off antar-konfederasi antara Republik Demokratik Kongo dan Kaledonia Baru/Jamaika. Tim Selecao akan tetap berada di Texas untuk menghadapi Uzbekistan enam hari kemudian sebelum menutup kampanye fase grup mereka dengan pertandingan yang sangat seru melawan Kolombia di Miami pada 27 Juni.