Cristiano Ronaldo menenangkan para penggemarnya dengan kabar terbaru dari gym, saat bintang Al-Nassr dan Portugal itu mempercepat proses pemulihan cederanya

Dunia sepak bola dikejutkan pada akhir Februari lalu ketika Ronaldo tertatih-tatih keluar dari lapangan saat Al-Nassr bertanding melawan Al-Fayha di Liga Pro Saudi akibat robekan serius pada otot paha belakangnya yang kanan. Sejak mengalami cedera tersebut, pemain berusia 41 tahun ini telah menjalani program rehabilitasi yang disesuaikan, dan baru-baru ini ia membagikan foto-foto dirinya sedang melakukan latihan otot kaki yang terfokus serta peregangan bagian atas tubuh melalui media sosial.

Pembaruan ini menjadi penenang yang sangat penting bagi para penggemar, karena cedera tersebut awalnya mengancam akan mengganggu apa yang telah menjadi musim individu yang luar biasa baginya. Terlepas dari usianya, Ronaldo tetap menjadi ancaman gol utama Al-Nassr musim ini, dengan mencetak 22 gol dan memberikan empat assist dalam 26 penampilan di semua kompetisi.