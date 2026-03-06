Getty/GOAL
Cristiano Ronaldo memperingatkan bahwa kolaborasi Lionel Messi di Inter Miami akan terasa 'aneh', sementara mantan rekan setimnya di Manchester United mendesak bintang Al-Nassr untuk melanjutkan persaingan di MLS
Pembicaraan transfer: Klausul pelepasan dalam kontrak Ronaldo di Al-Nassr
Ronaldo, yang kesulitan meraih trofi besar di Timur Tengah meskipun telah menambah dua trofi Sepatu Emas ke dalam koleksi prestasinya yang mengesankan, baru-baru ini melakukan aksi mogok sebagai bentuk protes terhadap cara distribusi dana transfer di antara klub-klub yang dikendalikan oleh PIF.
Dia telah kembali beraksi, tetapi mengalami cedera yang tidak tepat waktu. Spekulasi terus beredar mengenai apa yang akan terjadi pada Ronaldo di musim panas ini, setelah tampil di final Piala Dunia lainnya. Kontrak menguntungkannya di Al-Nassr akan berakhir pada 2027.
Dikabarkan ada klausul pelepasan dalam kesepakatan tersebut, dengan kemungkinan kembalinya ke Eropa atau memulai karier baru di Amerika Serikat. Banyak yang cepat menyarankan bahwa mantan kapten Inggris Sir David Beckham, legenda lain dengan nomor punggung 7 Manchester United, dapat menegosiasikan kesepakatan luar biasa yang mempertemukan Ronaldo dan Messi di South Florida.
Banyak penggemar di seluruh dunia ingin melihat dua legenda besar bersaing di tim yang sama sebelum hari ketika sepatu rekor mereka digantung untuk selamanya, tetapi tidak semua orang memegang erat mimpi itu.
Ronaldo menjelaskan mengapa pindah untuk bergabung dengan Messi di Miami akan terasa 'aneh'.
Ketika ditanya apakah dia ingin melihat sebuah kolaborasi yang mengesankan terjadi, mantan bintang MLS Rossi - yang berbicara bekerja sama dengan BetVictor Online Casino - mengatakan kepada GOAL: “Saya tidak ingin melihatnya. Saya tidak ingin melihat Messi dan Ronaldo bermain bersama. Itu akan terasa aneh. Biarkan mereka tetap terpisah. Jika Ronaldo ingin bermain di AS, tempatkan dia di - tim mana lagi di Florida? Orlando. Jadi setidaknya mereka bisa memiliki persaingan yang baik di sana.”
Rossi juga menyarankan bahwa Los Angeles, yang dekat dengan industri film Hollywood, akan lebih cocok untuk Ronaldo daripada Miami. Dia yakin CR7 akan memperpanjang karier bermainnya hingga musim 2026-27 dan seterusnya.
Ketika ditanya seberapa lama pemenang Ballon d’Or lima kali ini bisa terus bermain, Rossi mengatakan: “Ronaldo, dia seperti melampaui batas ilmu pengetahuan, kan? Tapi saya yakin akan ada saatnya dia akan pensiun, dan itu akan menjadi salah satu karier terbesar yang pernah ada. Jadi, mari kita terus menikmati pemain seperti dia dan Messi yang masih bermain di usia tua dan tetap di level yang baik. Karena kita tidak pernah tahu kapan pertandingan terakhir akan terjadi.”
Aksi mogok: Mengapa kekecewaan Ronaldo di Arab Saudi tidak mengejutkan
Rossi has witnessed Ronaldo’s relentless pursuit of perfection at close quarters, during their time together at Old Trafford. He is not overly surprised to see a passionate character airing his frustration in Saudi Arabia, as the Portuguese GOAT does not take kindly to being second best.
Rossi added: “That's his DNA, right? His DNA is all about winning, doing anything possible to do so. When he doesn't, there's a lot of frustration. And listen, his team-mates could take it a certain way. Listen, I'm going to follow his frustrations and try to be better. Or, you know, there's some people that kind of take it personally.
“But he's never cared about what others thought about him. Or he's never really cared if people follow him or not. But he has a track record of winning, of scoring a million goals a season. So whatever he does has always been beneficial to the team because the team wins. So we'll see. Things haven't changed since he was 17 until now that he's 41. So I don't think that he's going to do anything different.”
GOAT herding: Will Ronaldo & Messi ever become team-mates?
Ronaldo has never made any apologies for who or what he is, so will not be changing his ways any time soon. He demands nothing but the best of himself and those that he works alongside - on and off the field. It may be that he crosses paths again with Messi at some point, but whether they ever become team-mates remains to be seen.
