Cristiano Ronaldo memperingatkan bahwa kolaborasi Lionel Messi di Inter Miami akan terasa 'aneh', sementara mantan rekan setimnya di Manchester United mendesak bintang Al-Nassr untuk melanjutkan persaingan di MLS

Ronaldo, yang kesulitan meraih trofi besar di Timur Tengah meskipun telah menambah dua trofi Sepatu Emas ke dalam koleksi prestasinya yang mengesankan, baru-baru ini melakukan aksi mogok sebagai bentuk protes terhadap cara distribusi dana transfer di antara klub-klub yang dikendalikan oleh PIF.

Dia telah kembali beraksi, tetapi mengalami cedera yang tidak tepat waktu. Spekulasi terus beredar mengenai apa yang akan terjadi pada Ronaldo di musim panas ini, setelah tampil di final Piala Dunia lainnya. Kontrak menguntungkannya di Al-Nassr akan berakhir pada 2027.

Dikabarkan ada klausul pelepasan dalam kesepakatan tersebut, dengan kemungkinan kembalinya ke Eropa atau memulai karier baru di Amerika Serikat. Banyak yang cepat menyarankan bahwa mantan kapten Inggris Sir David Beckham, legenda lain dengan nomor punggung 7 Manchester United, dapat menegosiasikan kesepakatan luar biasa yang mempertemukan Ronaldo dan Messi di South Florida.

Banyak penggemar di seluruh dunia ingin melihat dua legenda besar bersaing di tim yang sama sebelum hari ketika sepatu rekor mereka digantung untuk selamanya, tetapi tidak semua orang memegang erat mimpi itu.