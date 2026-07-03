Al-Nassr, klub Liga Saudi yang baru saja menjuarai gelar nasional dan terutama dipimpin oleh Cristiano Ronaldo, kini memiliki pelatih baru.Pelatih asal Portugal, Jorge Jesus, memang telah mengundurkan diri dari jabatannya segera setelah kemenangan di Liga Pro Saudi terakhir, dan sebagai penggantinya ditunjuklah Ange Postecoglou asal Australia, mantan pelatih Celtic Glasgow, Tottenham, dan Nottingham Forest.
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Cristiano Ronaldo memiliki pelatih baru di Al-Nassr: mantan pelatih Tottenham, Ange Postecoglou, menggantikan Jorge Jesus
SIARAN PERS
Melalui saluran resminya, Al-Nassr mengumumkan perekrutan Postecoglou, yang menandatangani kontrak berdurasi dua tahun dan berlaku hingga 30 Juni 2028 mendatang. “Di semua klub saya sebelumnya, semuanya berakhir dengan cara yang sama: saya selalu diiringi trofi,” demikian bunyi postingan di X yang dipublikasikan oleh klub asal Arab Saudi tersebut dan mengutip beberapa kata dari sang pelatih.
RIWAYAT PENDIDIKAN POSTECOGLOU
Bagi Postecoglou, kepindahannya ke Arab Saudi terwujud setelah masa-masa yang kurang beruntung secara pribadi: setelah meraih serangkaian gelar di Skotlandia (dua gelar liga dan tiga piala nasional), yang menyusul gelar Piala Asia yang diraihnya saat melatih Australia serta empat gelar liga nasional bersama South Melbourne FC dan Brisbane Roar, serta satu gelar di Jepang saat melatih Yokohama F Marinos, pelatih berusia 60 tahun ini mengalami dua pemecatan berturut-turut di Inggris. Meskipun berhasil menjuarai Liga Europa bersama Tottenham pada musim 2024/2025, masa jabatannya berakhir setelah hanya satu musim, sedangkan masa jabatannya di Nottingham Forest hanya berlangsung selama 8 pertandingan, dari September hingga Oktober 2025.
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