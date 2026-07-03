Cristiano Ronaldo memiliki pelatih baru di Al-Nassr: mantan pelatih Tottenham, Ange Postecoglou, menggantikan Jorge Jesus

Bagi Postecoglou, kepindahannya ke Arab Saudi terwujud setelah masa-masa yang kurang beruntung secara pribadi: setelah meraih serangkaian gelar di Skotlandia (dua gelar liga dan tiga piala nasional), yang menyusul gelar Piala Asia yang diraihnya saat melatih Australia serta empat gelar liga nasional bersama South Melbourne FC dan Brisbane Roar, serta satu gelar di Jepang saat melatih Yokohama F Marinos, pelatih berusia 60 tahun ini mengalami dua pemecatan berturut-turut di Inggris. Meskipun berhasil menjuarai Liga Europa bersama Tottenham pada musim 2024/2025, masa jabatannya berakhir setelah hanya satu musim, sedangkan masa jabatannya di Nottingham Forest hanya berlangsung selama 8 pertandingan, dari September hingga Oktober 2025.