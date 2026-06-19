Cristiano Ronaldo memicu kekacauan di timnas Portugal: ada risiko "perang saudara" di ruang ganti, "terima kasih, sudah waktunya pergi"

Setelah hasil imbang yang mengecewakan pada laga perdana melawan Republik Demokratik Kongo, di Portugal tengah merebak kontroversi seputar Cristiano Ronaldo yang memicu kekhawatiran akan adanya perpecahan internal di tim nasional Portugal di tengah-tengah Piala Dunia.





Inti dari perdebatan ini adalah keputusan pelatih Roberto Martínez untuk membiarkan penyerang Al Nassr tersebut bermain selama 90 menit penuh. Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa Ronaldo tidak lagi boleh dianggap sebagai pemain inti yang tak tergantikan; di sisi lain, ada yang membela sosok yang masih dianggap sebagai ikon terbesar dalam sejarah sepak bola Portugal. Beberapa penggemar bahkan sampai mengklaim adanya dugaan boikot terhadap pemain bernomor punggung 7 tersebut.





Setelah pertandingan melawan RD Kongo, akun media sosial beberapa pemain Portugal menjadi sasaran para pendukung Ronaldo. Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, dan Pedro Neto, di antara yang lain, menerima banjir komentar dan tuduhan di Instagram. Banyak pengguna menuduh rekan-rekan setimnya tidak memberikan umpan yang memadai kepada Ronaldo selama pertandingan, menuduh mereka meremehkan perannya atau bahkan iri terhadap kesuksesannya.



