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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Cristiano Ronaldo memicu kekacauan di timnas Portugal: ada risiko "perang saudara" di ruang ganti, "terima kasih, sudah waktunya pergi"

Portugal
C. Ronaldo
World Cup

Portugal, kasus Cristiano Ronaldo semakin memanas: tuduhan “boikot” dan kekhawatiran akan terjadinya perpecahan di ruang ganti

Setelah hasil imbang yang mengecewakan pada laga perdana melawan Republik Demokratik Kongo, di Portugal tengah merebak kontroversi seputar Cristiano Ronaldo yang memicu kekhawatiran akan adanya perpecahan internal di tim nasional Portugal di tengah-tengah Piala Dunia.


Inti dari perdebatan ini adalah keputusan pelatih Roberto Martínez untuk membiarkan penyerang Al Nassr tersebut bermain selama 90 menit penuh. Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa Ronaldo tidak lagi boleh dianggap sebagai pemain inti yang tak tergantikan; di sisi lain, ada yang membela sosok yang masih dianggap sebagai ikon terbesar dalam sejarah sepak bola Portugal. Beberapa penggemar bahkan sampai mengklaim adanya dugaan boikot terhadap pemain bernomor punggung 7 tersebut.


Setelah pertandingan melawan RD Kongo, akun media sosial beberapa pemain Portugal menjadi sasaran para pendukung Ronaldo. Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, dan Pedro Neto, di antara yang lain, menerima banjir komentar dan tuduhan di Instagram. Banyak pengguna menuduh rekan-rekan setimnya tidak memberikan umpan yang memadai kepada Ronaldo selama pertandingan, menuduh mereka meremehkan perannya atau bahkan iri terhadap kesuksesannya.


  • RISIKO TERJADINYA 'PERANG Saudara'

    Menurut Vítor Pinto, wakil direktur surat kabar olahraga Record, suasana yang tercipta di sekitar Tim Nasional berisiko menjadi berbahaya: "Situasi ini menunjukkan risiko terjadinya semacam perang saudara di dalam Tim Nasional. Setiap kritik yang ditujukan kepada Cristiano Ronaldo memicu reaksi ekstrem dan polarisasi yang kuat"


    Sebagaimana dilaporkan oleh Marca, media Spanyol yang selalu sangat memperhatikan perkembangan mantan bintang Real Madrid tersebut, kontroversi ini secara khusus melibatkan João Neves. Beberapa suporter menuduhnya telah membuat pernyataan bahwa Ronaldo kini hanyalah “seorang pemain seperti yang lain” di dalam tim, meskipun tetap menghormati kariernya yang luar biasa. Selain itu, gelandang tersebut dituduh tidak cukup mencari kapten selama pertandingan pembuka.



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  • TUDUHAN BOIKOT

    Kritik tersebut tidak hanya ditujukan kepada satu pemain saja. Sebagian publik bahkan berpendapat bahwa beberapa pemain tim nasional sengaja menghindari memberikan umpan kepada Ronaldo. Sebuah teori yang dengan tegas dibantah oleh Vítor Pinto: "Saya tidak percaya ada boikot terhadap Cristiano Ronaldo, dan hal ini harus segera diklarifikasi. Tidak ada tindakan terorganisir apa pun yang dilakukan terhadapnya di dalam tim nasional. Namun, memang benar bahwa Portugal gagal menjalin kerja sama yang efektif dengan penyerang tengahnya dan tidak mengembangkan strategi serangan yang mampu memaksimalkan kemampuannya."


  • PENCETAKAN SERAGAM

    Perdebatan mengenai peran Ronaldo bukanlah hal baru di Portugal, namun dalam beberapa hari terakhir beberapa pernyataan tampak sangat tegas. Nuno Saraiva, kolumnis harian A Bola, menerbitkan sebuah komentar dengan judul yang sangat jelas: "Terima kasih atas segalanya, Cristiano. Sekarang saatnya untuk pergi". Dalam artikel tersebut, ia berpendapat bahwa bintang Al Nassr itu tidak lagi menjadi titik acuan teknis utama tim nasional dan bahwa sudah waktunya untuk membuka babak baru. Pelatih kepala Roberto Martínez harus segera menemukan solusi. Laga berikutnya melawan Uzbekistan memang memiliki arti yang sangat penting: satu langkah salah lagi berisiko memperumit perjalanan Portugal di Piala Dunia dan semakin memperparah perpecahan yang mulai muncul.


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