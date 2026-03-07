Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo memberikan pembaruan kondisi kebugarannya setelah meninggalkan Arab Saudi untuk kembali ke Madrid guna membantu proses pemulihan cedera
Perburuan gelar yang penuh tekanan memasuki fase kritis.
Pesan ini menjadi dorongan yang tepat waktu bagi raksasa Riyadh selama periode krusial dalam persaingan gelar. Al-Nassr saat ini berada di posisi kedua, tertinggal satu poin dari pemuncak klasemen Al-Ahli. Yang lebih penting, Al-Nassr memiliki satu pertandingan lebih banyak dibandingkan rival-rivalnya, artinya kemenangan malam ini akan membuat mereka mengambil alih puncak klasemen. Namun, mereka harus menghadapi tantangan ini tanpa kapten andalan mereka, yang baru-baru ini mengalami cedera otot dan terpaksa pindah ke Eropa untuk sementara waktu.
Ronaldo tampaknya dalam suasana hati yang baik, seperti yang ia posting di media sosial: "Sedang pulih dan siap menonton pertandingan hari ini. Ayo, Al Nassr!"
Jorge Jesus mengonfirmasi perjalanan medis khusus.
Manajer Al-Nassr, Jorge Jesus, memberikan penjelasan mengenai absennya Ronaldo dalam konferensi pers pra-pertandingan, mengonfirmasi bahwa cedera pemain berusia 41 tahun itu lebih parah dari yang diperkirakan sebelumnya. "Pada pertandingan terakhir, dia keluar karena keluhan otot," jelas Jesus kepada wartawan. "Setelah menjalani tes, terungkap bahwa cedera tersebut lebih serius dari yang diperkirakan, sehingga membutuhkan istirahat dan pemulihan. Cristiano bepergian ke Spanyol... cedera tersebut memerlukan perawatan di Madrid dengan ahli yang bekerja dengannya."
Kekhawatiran semakin meningkat terkait kondisi kebugaran ikon Portugal.
Klub tersebut diguncang oleh hasil evaluasi medis yang menunjukkan robekan serius di bagian belakang paha kanan Ronaldo. Untuk mempercepat kembalinya ke lapangan, penyerang senior tersebut menggunakan jet pribadinya untuk terbang ke ibu kota Spanyol pekan ini. Dengan mencari bantuan tim medis pribadi jangka panjangnya di Madrid, Ronaldo berupaya memperpendek masa pemulihan yang awalnya diperkirakan akan membuatnya absen setidaknya sebulan, meskipun menghadapi tantangan logistik akibat ketegangan regional terbaru.
Kekhawatiran Ronaldo terkait Piala Dunia
Waktu terjadinya cedera ini sangat problematis bagi klub dan negara. Masa pemulihan minimal empat minggu membuat partisipasi Ronaldo dalam pertandingan persahabatan internasional Portugal melawan Meksiko dan Amerika Serikat berada dalam bahaya serius. Bagi tim Roberto Martinez, pertandingan-pertandingan ini merupakan persiapan vital untuk Piala Dunia2026. Secara domestik, ritme Al-Nassr telah terganggu akibat penundaan pertandingan Liga Champions Asia mereka melawan Al Wasl, meninggalkan skuad untuk menghadapi jadwal yang padat tanpa penyerang utama mereka.
