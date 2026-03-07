Cristiano Ronaldo memberikan pembaruan kondisi kebugarannya setelah meninggalkan Arab Saudi untuk kembali ke Madrid guna membantu proses pemulihan cedera

Pesan ini menjadi dorongan yang tepat waktu bagi raksasa Riyadh selama periode krusial dalam persaingan gelar. Al-Nassr saat ini berada di posisi kedua, tertinggal satu poin dari pemuncak klasemen Al-Ahli. Yang lebih penting, Al-Nassr memiliki satu pertandingan lebih banyak dibandingkan rival-rivalnya, artinya kemenangan malam ini akan membuat mereka mengambil alih puncak klasemen. Namun, mereka harus menghadapi tantangan ini tanpa kapten andalan mereka, yang baru-baru ini mengalami cedera otot dan terpaksa pindah ke Eropa untuk sementara waktu.

Ronaldo tampaknya dalam suasana hati yang baik, seperti yang ia posting di media sosial: "Sedang pulih dan siap menonton pertandingan hari ini. Ayo, Al Nassr!"