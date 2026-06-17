Cristiano Ronaldo membela Portugal setelah hasil mengecewakan di Piala Dunia melawan Republik Demokratik Kongo

Setelah hasil imbang yang mengecewakan di Houston, Ronaldo berbicara kepada Sport TV sambil menandatangani tanda tangan di luar stadion. Portugal kesulitan menembus pertahanan tim Afrika yang tangguh, dan harus puas dengan hasil imbang 1-1 setelah Yoane Wissa menyamakan kedudukan atas gol awal Portugal. Meskipun terlihat jelas kecewa dan langsung menuju terowongan setelah peluit akhir dibunyikan, penyerang veteran itu membela upaya kolektif timnya.

Ketika ditanya apa yang kurang dari timnya, ia memberikan penilaian yang blak-blakan mengenai pertandingan tersebut. “Apa yang kurang? Tidak ada yang kurang, begitulah sepak bola. Portugal bisa saja menang, tapi juga bisa saja kalah. Hasilnya bisa saja sebaliknya,” katanya, menolak untuk menyalahkan rekan-rekan setimnya setelah 90 menit yang menantang.