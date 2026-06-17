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Cristiano Ronaldo membela Portugal setelah hasil mengecewakan di Piala Dunia melawan Republik Demokratik Kongo
Penilaian blak-blakan mengenai hasil imbang pada pertandingan pembuka
Setelah hasil imbang yang mengecewakan di Houston, Ronaldo berbicara kepada Sport TV sambil menandatangani tanda tangan di luar stadion. Portugal kesulitan menembus pertahanan tim Afrika yang tangguh, dan harus puas dengan hasil imbang 1-1 setelah Yoane Wissa menyamakan kedudukan atas gol awal Portugal. Meskipun terlihat jelas kecewa dan langsung menuju terowongan setelah peluit akhir dibunyikan, penyerang veteran itu membela upaya kolektif timnya.
Ketika ditanya apa yang kurang dari timnya, ia memberikan penilaian yang blak-blakan mengenai pertandingan tersebut. “Apa yang kurang? Tidak ada yang kurang, begitulah sepak bola. Portugal bisa saja menang, tapi juga bisa saja kalah. Hasilnya bisa saja sebaliknya,” katanya, menolak untuk menyalahkan rekan-rekan setimnya setelah 90 menit yang menantang.
Penampilan yang memecahkan rekor di tengah masa paceklik gol
Penyerang Al-Nassr itu kemudian mengunggah pesan di media sosial pada Rabu untuk kembali menyapa para penggemar. Menyadari hilangnya poin, ia menyampaikan seruan penyemangat untuk memastikan semangat tim tetap terjaga. "Ini bukan awal yang kami harapkan, tapi ini masih jauh dari kata berakhir," tulisnya di kanal resmi miliknya. Ia juga meminta agar "tetap tegar dan fokus pada pertandingan berikutnya." Pemain berusia 41 tahun itu melewatkan beberapa peluang emas saat melawan Leopards, sehingga memperpanjang puasa golnya di turnamen internasional besar menjadi 10 pertandingan berturut-turut. Namun, dengan turun ke lapangan, ia menjadi pemain tertua yang pernah membela negaranya, mengungguli mantan bek Pepe yang menyaksikan pertandingan dari tribun penonton.
Menelusuri jejak sejarah bersama Lionel Messi
Dengan berpartisipasi dalam turnamen ini, penyerang legendaris tersebut menyamai rekor Lionel Messi sebagai pemain dengan penampilan terbanyak di putaran final Piala Dunia, di mana kedua ikon tersebut kini telah berlaga di enam edisi berbeda. Selain itu, ia menjadi pemain lapangan tertua kedua dalam sejarah kompetisi bergengsi tersebut. Ia hanya berada di belakang penyerang ikonik Kamerun, Roger Milla, yang menetapkan rekor tertinggi pada usia 42 tahun dan 39 hari pada tahun 1994, yang kebetulan juga berlangsung di Amerika Serikat. Terlepas dari pencapaian individu yang luar biasa ini, sang kapten tampak kecewa dengan hasil timnya, karena ia menyadari bahwa timnya harus segera meningkatkan performa jika ingin merebut satu-satunya trofi besar yang belum ada di lemari pialanya.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Portugal?
Portugal tak punya banyak waktu untuk meratapi kekalahan di laga pembuka mereka, karena kini mereka berupaya meraih kemenangan pertama di Grup K. Roberto Martinez dan skuadnya kini akan mengalihkan seluruh fokus mereka ke pertandingan mendatang melawan Uzbekistan. Setelah laga krusial tersebut, mereka akan menutup perjalanan fase grup awal mereka dengan ujian berat melawan Kolombia yang akan menentukan nasib mereka di babak gugur.