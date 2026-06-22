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"Cristiano Ronaldo memang sehebat itu" - Roberto Martinez mungkin tidak "diizinkan" untuk mengganti kapten Portugal di Piala Dunia 2026, demikian menurut Alan Shearer
Kekuatan Cristiano Ronaldo
Shearer memicu kontroversi dengan menyiratkan bahwa Martinez mungkin tidak memiliki otoritas untuk menangani Ronaldo seperti pemain lainnya. Berbicara setelah hasil imbang yang mengecewakan Portugal melawan Republik Demokratik Kongo, Shearer menyoroti dinamika unik antara bintang dunia tersebut dan manajer timnasnya.
Mantan striker Newcastle ini percaya bahwa status Ronaldo melampaui hubungan pemain-pelatih pada umumnya, yang berpotensi mempersulit fleksibilitas taktis Portugal di Amerika Utara. “Apakah Roberto Martinez diizinkan untuk berbicara dengannya dan benar-benar menariknya keluar dari lapangan. Cristiano memang sekuat itu. Jika dia tidak siap untuk memahami bahwa dia tidak bisa bermain setiap menit, maka hal ini tidak akan berhasil,” kata Shearer kepada Betfair.
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Kekhawatiran terkait keseimbangan taktis Portugal
Bagi Shearer, ketidakmampuan penyerang Al-Nassr tersebut—yang tampak jelas—untuk menerima peran yang lebih terbatas bisa menjadi hambatan besar bagi Selecao seiring berjalannya turnamen menuju babak gugur.
“Saya selalu khawatir jika Ronaldo tidak siap menerima kenyataan bahwa dia mungkin tidak akan selalu menjadi starter di setiap pertandingan, dan dia tentu saja tidak bisa bermain setiap menit di setiap pertandingan. Sepertinya memang begitu,” tambah Shearer. Dia melanjutkan: “Saya akan menurunkannya sebagai starter di pertandingan Portugal berikutnya, tetapi jika itu tidak berhasil, saya akan memberitahunya bahwa dia harus diganti. Itulah yang saya maksud, yaitu apakah dia diizinkan diganti karena Cristiano memang begitu berpengaruh. Ini sungguh sulit. Dia adalah superstar global yang telah tampil sangat baik selama bertahun-tahun, tetapi dia sudah lama tidak mencetak gol saat mengenakan seragam Portugal dan performanya masih jauh dari yang terbaik.”
Perdebatan Messi vs Ronaldo kembali memanas
Ronaldo kesulitan menunjukkan performa yang menonjol pada laga pembuka Piala Dunia 2026, sementara rival lamanya, Lionel Messi, tampil gemilang. Sementara Ronaldo tampak frustrasi, Messi seolah kembali ke masa jayanya dengan mencetak hat-trick melawan Aljazair, yang membuat Shearer secara tegas memihak pemain Argentina itu dalam perdebatan abadi mengenai siapa yang terbaik sepanjang masa (GOAT).
“Lionel Messi sungguh luar biasa. Cara dia terus tampil seperti ini sungguh mengagumkan. Dia terlihat sama bagusnya seperti dulu dan kini dia memiliki tim yang siap berlari lebih keras demi membantunya mendapatkan bola,” kata Shearer. Dia mencatat dampak psikologis yang mungkin dirasakan Ronaldo, dengan menyatakan: “Saya bisa membayangkan betapa frustrasinya Ronaldo pada malam sebelumnya setelah menyaksikan Messi mencetak tiga gol, lalu dia turun ke lapangan dan bermain sangat buruk, terlihat sangat frustrasi. Anda bisa membayangkan apa yang dia rasakan.”
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Shearer menentukan pilihan terakhirnya
Meskipun mengakui kehebatan kedua pemain tersebut, Shearer mengakui bahwa pilihannya selalu condong ke bintang Inter Miami itu. Mantan kapten timnas Inggris itu menyoroti bahwa meskipun keduanya telah mencapai puncak karier di dunia sepak bola, jalur karier dan gaya bermain mereka tetap sangat berbeda.
“Messi dan Ronaldo sama-sama pemain luar biasa, tapi saya selalu lebih condong ke pihak Messi. Saya benar-benar tidak suka perbandingan karena mereka sangat berbeda dalam hal kemampuan, sikap, dan cara mereka mencapai puncak. Semuanya sangat berbeda. Namun, saya akan selalu lebih condong ke Messi,” kata Shearer. Ia menutup pembicaraannya dengan memuji dampak yang ditimbulkan Messi saat ini: “Sungguh menarik menyaksikannya karena pikiran pertama semua orang adalah ‘bisakah saya mengoper bola ke Messi?’ Semua orang memikirkan cara mengoper bola kepadanya, dan memang seharusnya begitu. Kaki kirinya itu mematikan. Saya kehabisan kata-kata pujian untuknya. Luar biasa apa yang telah ia lakukan dan masih terus dilakukannya.”