"Cristiano Ronaldo memang sehebat itu" - Roberto Martinez mungkin tidak "diizinkan" untuk mengganti kapten Portugal di Piala Dunia 2026, demikian menurut Alan Shearer

Bagi Shearer, ketidakmampuan penyerang Al-Nassr tersebut—yang tampak jelas—untuk menerima peran yang lebih terbatas bisa menjadi hambatan besar bagi Selecao seiring berjalannya turnamen menuju babak gugur.

“Saya selalu khawatir jika Ronaldo tidak siap menerima kenyataan bahwa dia mungkin tidak akan selalu menjadi starter di setiap pertandingan, dan dia tentu saja tidak bisa bermain setiap menit di setiap pertandingan. Sepertinya memang begitu,” tambah Shearer. Dia melanjutkan: “Saya akan menurunkannya sebagai starter di pertandingan Portugal berikutnya, tetapi jika itu tidak berhasil, saya akan memberitahunya bahwa dia harus diganti. Itulah yang saya maksud, yaitu apakah dia diizinkan diganti karena Cristiano memang begitu berpengaruh. Ini sungguh sulit. Dia adalah superstar global yang telah tampil sangat baik selama bertahun-tahun, tetapi dia sudah lama tidak mencetak gol saat mengenakan seragam Portugal dan performanya masih jauh dari yang terbaik.”