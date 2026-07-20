Getty Images Sport
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Cristiano Ronaldo ‘masih memiliki kemampuan untuk bermain di Arab Saudi’, namun legenda Brasil R9 mengemukakan keraguan terkait Piala Dunia 2030
Perjuangan melawan waktu
Pertanyaan yang masih menggantung: apakah Cristiano Ronaldo akan tetap memimpin lini serang Portugal hingga Piala Dunia 2030? Perdebatan seputar masa aktif sang legenda bernomor punggung 7 ini telah menarik tanggapan dari sesama yang bernama sama dengannya, Ronaldo Nazario. Dalam wawancara di ESPN, sang ikon yang dijuluki “O Fenomeno” itu merefleksikan realitas fisik yang melelahkan yang dihadapi para pemain elit saat mereka memasuki masa-masa akhir karier mereka.
"Biasanya, tubuh akan memberi sinyal bahwa Anda tidak lagi mampu mengikuti ritme permainan," jelas pemenang Piala Dunia dua kali tersebut. "Saya rasa baik Cristiano maupun Neymar telah mencapai titik di mana mereka perlu mencapai kesepakatan dengan tubuh mereka. Pertarungan melawan tubuh adalah pertarungan yang sangat sulit untuk dimenangkan."
Tingkat permainan Saudi vs intensitas Piala Dunia
Perbedaan antara sepak bola klub di liga-liga yang sedang berkembang dan ritme yang sangat cepat dalam turnamen internasional merupakan faktor kunci dalam analisis R9. Meskipun Ronaldo terus memecahkan rekor bersama Al-Nassr, tingkat kesulitan lawan dan tuntutan fisik dalam turnamen seperti Piala Dunia berada pada tingkatan kesulitan yang berbeda.
Penyerang legendaris asal Brasil itu berpendapat bahwa meskipun pemenang Ballon d'Or lima kali itu tetap menjadi kekuatan di Timur Tengah, tuntutan panggung internasional mulai menjadi beban yang terlalu berat. "Mungkin dia masih memiliki kemampuan untuk bermain di Arab Saudi, tetapi ketika menyangkut Piala Dunia, kita melihat bahwa situasinya jauh lebih sulit," jelas 'O Fenomeno'. "Level di sana jauh lebih tinggi."
Mendengarkan sinyal tubuh
Ronaldo asal Brasil sangat tepat untuk membahas dampak fisik dari sepak bola, mengingat ia pernah mengalami cedera lutut yang mengancam kariernya selama masa kejayaannya sebelum akhirnya gantung sepatu. Ia meyakini bahwa tubuh memberikan tanda-tanda yang tak boleh diabaikan, terlepas dari kedisiplinan profesional atau prestasi gemilang yang pernah diraih seorang pemain.
Membuka diri mengenai kenyataan pahit pensiun, ikon Brasil ini menjelaskan bahwa kehancuran terbesar bagi setiap atlet profesional adalah saat pikiran membuat janji yang tidak lagi bisa dipenuhi oleh tubuh. “Terlepas dari gairah, kecintaan kita pada sepak bola, dan keinginan untuk terus bermain selamanya, saya rasa pada akhirnya tubuhlah yang menentukan bagi kita. Saat ini saya tidak bermain sepak bola lagi karena pikiran saya bekerja dengan cara yang tidak bisa diikuti oleh tubuh saya,” pungkasnya.
- Getty Images Sport
Impian Ronaldo di Piala Dunia yang hancur berkeping-keping
Ronaldo yang berusia 41 tahun berharap dapat membawa Portugal meraih gelar juara Piala Dunia pertamanya dalam penampilannya yang keenam di turnamen tersebut. Namun, impiannya pupus di tangan Spanyol yang akhirnya menjadi juara, sehingga Portugal tersingkir di babak 16 besar. Ronaldo tampil sebagai starter dalam kelima pertandingan Portugal selama turnamen tersebut, dan mencetak tiga gol – dua gol saat melawan Uzbekistan dan satu gol saat melawan Kroasia.
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