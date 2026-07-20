Cristiano Ronaldo ‘masih memiliki kemampuan untuk bermain di Arab Saudi’, namun legenda Brasil R9 mengemukakan keraguan terkait Piala Dunia 2030

Pertanyaan yang masih menggantung: apakah Cristiano Ronaldo akan tetap memimpin lini serang Portugal hingga Piala Dunia 2030? Perdebatan seputar masa aktif sang legenda bernomor punggung 7 ini telah menarik tanggapan dari sesama yang bernama sama dengannya, Ronaldo Nazario. Dalam wawancara di ESPN, sang ikon yang dijuluki “O Fenomeno” itu merefleksikan realitas fisik yang melelahkan yang dihadapi para pemain elit saat mereka memasuki masa-masa akhir karier mereka.

"Biasanya, tubuh akan memberi sinyal bahwa Anda tidak lagi mampu mengikuti ritme permainan," jelas pemenang Piala Dunia dua kali tersebut. "Saya rasa baik Cristiano maupun Neymar telah mencapai titik di mana mereka perlu mencapai kesepakatan dengan tubuh mereka. Pertarungan melawan tubuh adalah pertarungan yang sangat sulit untuk dimenangkan."