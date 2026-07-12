Cristiano Ronaldo kembali tersenyum! Legenda Sepak Bola Portugal itu kembali bersatu dengan tunangannya, Georgina Rodriguez, setelah menyaksikan ‘tarian terakhir’ di Piala Dunia berakhir dengan air mata

"Saya sedih harus meninggalkan Piala Dunia seperti ini. Saya sudah memberikan segalanya. Saya sudah berusaha sebaik mungkin. Memang ini Piala Dunia terakhir saya, tapi sekarang saya punya waktu untuk merenung dan berkumpul bersama keluarga. Saya tidak akan mengambil keputusan gegabah. Saya tidak pernah memutuskan apa pun di tengah emosi yang meluap. Saat ini, tidak penting apakah saya akan terus bermain atau tidak," ujar Ronaldo setelah tersingkir.

Di turnamen 2026 ini, ia mencetak tiga gol, termasuk gol-gol melawan Uzbekistan dan Kroasia, namun pada akhirnya berakhir dengan kekecewaan.

Meskipun gagal membawa pulang trofi dari Amerika Utara, mantan pemain Manchester United ini dengan cepat membela pengaruhnya yang tak lekang oleh waktu terhadap tim nasional. Ia menambahkan: “Besok saya akan bangun seperti saya bangun hari ini: dengan hati nurani yang bersih. Saya bermain selama 23 tahun di tim nasional dan memenangkan tiga gelar. Sebelum Cristiano, Portugal belum pernah memenangkan apa pun.”