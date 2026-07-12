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Cristiano Ronaldo kembali tersenyum! Legenda Sepak Bola Portugal itu kembali bersatu dengan tunangannya, Georgina Rodriguez, setelah menyaksikan ‘tarian terakhir’ di Piala Dunia berakhir dengan air mata
Waktu bersama keluarga setelah kekecewaan di Dallas
Pemandangan Ronaldo yang meninggalkan lapangan sambil menangis telah menjadi pemandangan yang terlalu akrab bagi para penggemar Portugal, saat penyerang veteran itu harus menyaksikan impian terakhirnya meraih kejayaan dunia pupus akibat kekalahan 1-0 di babak 16 besar melawan Spanyol di Stadion Dallas. Namun, bintang Al-Nassr ini dengan cepat beralih dari ketegangan panggung elit ke ketenangan liburan keluarga, mencari ketenangan bersama tunangannya.
Rodriguez membagikan sekilas momen liburan pribadi mereka di Instagram, dengan mengunggah foto bersama Ronaldo yang tersenyum di bawah sinar matahari yang cerah.
Liburan ini berfungsi sebagai penyegaran yang sangat penting bagi pemain berusia 41 tahun tersebut, yang mengakui setelah turnamen bahwa ia membutuhkan waktu untuk memproses beban emosional dari kampanye "Piala Dunia terakhir"nya.
- AFP
Merenungkan karier yang memecahkan rekor
"Saya sedih harus meninggalkan Piala Dunia seperti ini. Saya sudah memberikan segalanya. Saya sudah berusaha sebaik mungkin. Memang ini Piala Dunia terakhir saya, tapi sekarang saya punya waktu untuk merenung dan berkumpul bersama keluarga. Saya tidak akan mengambil keputusan gegabah. Saya tidak pernah memutuskan apa pun di tengah emosi yang meluap. Saat ini, tidak penting apakah saya akan terus bermain atau tidak," ujar Ronaldo setelah tersingkir.
Di turnamen 2026 ini, ia mencetak tiga gol, termasuk gol-gol melawan Uzbekistan dan Kroasia, namun pada akhirnya berakhir dengan kekecewaan.
Meskipun gagal membawa pulang trofi dari Amerika Utara, mantan pemain Manchester United ini dengan cepat membela pengaruhnya yang tak lekang oleh waktu terhadap tim nasional. Ia menambahkan: “Besok saya akan bangun seperti saya bangun hari ini: dengan hati nurani yang bersih. Saya bermain selama 23 tahun di tim nasional dan memenangkan tiga gelar. Sebelum Cristiano, Portugal belum pernah memenangkan apa pun.”
Tonggak penting dalam hubungan dan rencana ke depan
Ikatan antara Ronaldo dan Rodriguez telah menjadi sumber stabilitas yang tak pernah surut sepanjang tahap-tahap akhir kariernya. Setelah pertama kali bertemu pada tahun 2016 di sebuah toko Gucci di Madrid, pasangan ini telah membangun sebuah keluarga besar sambil menghadapi tekanan ketenaran global.
Hubungan mereka mencapai tonggak penting pada Agustus 2025 ketika mereka secara resmi mengumumkan pertunangan mereka, dengan Georgina memamerkan cincin yang menakjubkan kepada jutaan pengikutnya.
Dengan berakhirnya Piala Dunia 2026, rumor mengenai kemungkinan pernikahan mereka semakin menguat. Berbagai laporan menyebutkan bahwa pasangan ini telah menunggu berakhirnya turnamen ini untuk melangsungkan pernikahan.
- AFP
Memberikan segalanya di lapangan
Penampilan Ronaldo di turnamen ini tidak luput dari kritik, karena beberapa pihak menyoroti sang ikon yang sudah menua dan kesulitan menemukan kecepatan eksplosifnya seperti dulu. Menanggapi sorotan yang terus-menerus itu, ia tetap teguh: "Sudah seperti ini sejak saya bergabung dengan tim nasional pada usia 18 tahun. Selalu seperti ini, dan tidak akan berubah. Saya selalu memberikan yang terbaik untuk membantu tim nasional mencapai tujuannya. Baik saya bermain maupun tidak, saya akan selalu memiliki peran penting di tim nasional ini."
Ia mengakhiri pidatonya yang penuh emosi dengan menekankan rasa syukurnya atas karier yang telah membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sepak bola internasional. “Saya tidak kekurangan apa pun dalam hidup. Tuhan telah sangat murah hati kepada saya dan telah memberi saya segala sesuatu yang tidak pernah saya harapkan untuk dimenangkan, baik di tim nasional maupun secara pribadi. Oleh karena itu, yang terpenting adalah menikmati setiap momen,” jelasnya.
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