Cristiano Ronaldo kembali mencetak gol saat Al-Nassr melaju mulus ke babak semifinal Liga Champions AFC Divisi Dua
Ronaldo memimpin timnya meraih kemenangan telak
Jorge Jesus menyaksikan timnya unggul lebih dulu pada Minggu melawan tim asuhan Rui Vitoria. Cristiano Ronaldo membuka skor pada menit ke-11, menyambut umpan silang akurat dari Nawaf Boushal untuk mencetak gol. Gol ini menjadi gol ke-969 dalam kariernya, sehingga ia hanya tinggal membutuhkan 31 gol lagi untuk mencapai tonggak sejarah 1.000 gol. Selain itu, Al-Wasl menjadi klub ke-160 yang pernah dikalahkan oleh pemain berusia 41 tahun ini. Penyerang tersebut bermain selama 67 menit, mencatat 24 sentuhan bola dan tiga tembakan tepat sasaran sebelum digantikan oleh Abdullah Al-Hamdan.
Felix menjadi motor kreativitas di babak pertama
Setelah gol pembuka, Joao Felix mengambil alih peran sebagai pengatur serangan tim tamu. Mantan bintang Benfica itu melepaskan dua tendangan sudut yang akurat, yang berujung pada gol dari Inigo Martinez dan Abdulelah Al-Amri dalam selang waktu dua menit. Akhirnya, gol keempat tercipta pada menit ke-80 melalui Sadio Mane, yang memanfaatkan kesalahan pertahanan lawan. Al-Nassr dengan cerdik mengeksploitasi kelemahan lawan asal Uni Emirat Arab mereka, secara efektif mengakhiri pertandingan sebagai laga yang kompetitif dan menegaskan status mereka sebagai favorit utama untuk trofi kontinental.
Kesuksesan di kancah domestik mencerminkan dominasi di tingkat benua
Kesuksesan di level kontinental ini mencerminkan performa luar biasa yang terus dipertahankan Al-Nassr di kancah domestik. Saat ini, mereka memuncaki klasemen Liga Pro Saudi dengan 76 poin dari 29 pertandingan, unggul delapan poin atas Al-Hilal yang berada di posisi kedua. Klub ini mencatatkan selisih gol yang sangat besar, yakni +58, mengungguli rival-rival seperti Al-Ahli dan Al-Qadsiah. Dengan lima pertandingan liga tersisa, termasuk laga kandang besar melawan Al-Ahli dan Al-Hilal, tim asal Riyadh ini berada dalam posisi yang sangat baik untuk meraih gelar juara domestik.
Berjuang meraih gelar sebelum bertugas di Piala Dunia
Ronaldo tak dapat disangkal merupakan motor penggerak di balik musim yang fenomenal ini, dengan mencatatkan statistik individu yang luar biasa di semua lini. Dalam 30 penampilan total musim ini, ia telah mengumpulkan 2.556 menit waktu bermain, mencetak 26 gol yang mengesankan, dan memberikan empat assist. Kehebatannya di level domestik mencakup 24 gol dalam 25 pertandingan Liga Pro Saudi, ditambah kontribusinya di Piala Super Saudi, Piala Raja, dan kini Liga Champions AFC. Ronaldo berharap dapat mempertahankan performa tersebut saat membela Portugal di Piala Dunia 2026 musim panas ini.