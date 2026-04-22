Cristiano Ronaldo Jr. diprediksi akan bermain bersama ayahnya, karena Al-Nassr 'mempertimbangkan untuk mempromosikan' pemain berusia 15 tahun itu ke tim senior

Menurut Al Weeam, Al-Nassr sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk memasukkan Ronaldo Jr ke dalam skuad tim utama pada musim depan. Pemain muda ini telah menempuh pendidikan di beberapa akademi sepak bola paling bergengsi di dunia, mengikuti jejak ayahnya ke Real Madrid, Juventus, dan Manchester United sebelum akhirnya menetap di Arab Saudi. Di usianya yang baru 15 tahun, langkah ini akan menjadi bukti kepercayaan yang besar terhadap perkembangan fisik dan teknis sang remaja.

Ronaldo Sr tetap menjadi pusat perhatian proyek Al-Nassr di usia 41 tahun, dan prospek keduanya bermain bersama di lapangan telah lama menjadi impian bagi pemenang Ballon d'Or lima kali tersebut. Sementara Ronaldo terus mengejar target 1.000 gol sepanjang kariernya, jika putranya dapat memberikan assist untuk satu atau lebih gol tersebut, hal itu akan menjadi akhir yang seperti dongeng bagi kariernya yang sudah penuh prestasi. Klub diperkirakan akan mengevaluasi kesiapan sang remaja pada akhir musim ini sebelum mengambil keputusan akhir mengenai statusnya.