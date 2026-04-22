Cristiano Ronaldo Jr. diprediksi akan bermain bersama ayahnya, karena Al-Nassr 'mempertimbangkan untuk mempromosikan' pemain berusia 15 tahun itu ke tim senior
Urusan keluarga di Riyadh
Menurut Al Weeam, Al-Nassr sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk memasukkan Ronaldo Jr ke dalam skuad tim utama pada musim depan. Pemain muda ini telah menempuh pendidikan di beberapa akademi sepak bola paling bergengsi di dunia, mengikuti jejak ayahnya ke Real Madrid, Juventus, dan Manchester United sebelum akhirnya menetap di Arab Saudi. Di usianya yang baru 15 tahun, langkah ini akan menjadi bukti kepercayaan yang besar terhadap perkembangan fisik dan teknis sang remaja.
Ronaldo Sr tetap menjadi pusat perhatian proyek Al-Nassr di usia 41 tahun, dan prospek keduanya bermain bersama di lapangan telah lama menjadi impian bagi pemenang Ballon d'Or lima kali tersebut. Sementara Ronaldo terus mengejar target 1.000 gol sepanjang kariernya, jika putranya dapat memberikan assist untuk satu atau lebih gol tersebut, hal itu akan menjadi akhir yang seperti dongeng bagi kariernya yang sudah penuh prestasi. Klub diperkirakan akan mengevaluasi kesiapan sang remaja pada akhir musim ini sebelum mengambil keputusan akhir mengenai statusnya.
Angka-angka yang mengesankan untuk penerus CR7
Antusiasme yang melingkupi Ronaldo Jr didukung oleh statistik yang mengagumkan, yang menunjukkan bahwa ia telah mewarisi naluri mencetak gol yang tajam dari ayahnya. Ia mencetak 58 gol hanya dalam 23 pertandingan untuk tim U-9 Juve dan mempertahankan performa tersebut di negara Teluk, dengan mencetak 56 gol dalam 27 pertandingan untuk tim Al-Nassr U-15 - menurut The Sun. Perkembangannya di level internasional juga tak kalah mengesankan, karena ia telah mewakili Portugal di level junior.
Namun, transisi ke sepak bola senior di Liga Pro Saudi akan menjadi lompatan besar, mengingat tuntutan fisik dalam pertandingan profesional sangat berbeda dengan level junior. Jika promosi ini terlaksana, keluarga Ronaldo akan bergabung dengan klub elit duo ayah-anak yang bermain bersama, meniru Henrik Larsson dan Rivaldo, yang juga pernah berbagi lapangan dengan anak-anak mereka.
Musim yang penuh lika-liku di Al-Nassr
Kapten Al-Nassr, Ronaldo, mengalami musim yang penuh gejolak di luar lapangan, yang kabarnya sempat melakukan mogok pada awal musim ini akibat kekecewaannya terhadap kebijakan transfer klub. Terlepas dari gangguan-gangguan tersebut, Al-Nassr saat ini memimpin klasemen Liga Pro Saudi dengan selisih delapan poin. Dengan sisa kontrak Ronaldo yang tinggal satu tahun lagi, klub tampaknya berupaya keras untuk menjaga kebahagiaan bintang andalan mereka, dan mempercepat karier putranya bisa menjadi bentuk loyalitas yang paling nyata.
Mengejar rekor 1.000 gol
Waktu yang tepat untuk promosi ini bertepatan dengan upaya Ronaldo untuk meraih keabadian dalam dunia sepak bola. Saat ini, ia hanya membutuhkan 31 gol lagi untuk mencapai angka 1.000 gol sepanjang kariernya dan diperkirakan akan memimpin Portugal dalam Piala Dunia keenamnya musim panas ini. Menjadi pemain pertama yang mencetak gol di enam turnamen Piala Dunia yang berbeda menjadi prioritas utamanya, namun kesempatan untuk membimbing putranya di lapangan selama kompetisi domestik mungkin sama berartinya.
Jika Ronaldo dan putranya turun ke lapangan bersama, hal itu akan menjadi langkah pemasaran yang brilian bagi Liga Pro Saudi, yang terus berupaya mendapatkan pengakuan global. Dengan Al-Nassr yang sedang menuju gelar liga pertama mereka sejak kedatangan Ronaldo pada 2023, musim 2026-27 tampaknya akan menjadi musim yang penuh emosi bagi ikon Portugal tersebut, dengan kemungkinan pewarisnya berdiri tepat di sampingnya.